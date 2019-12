Les autorités antitrust de l'UE enquêtent sur la collecte de données opérée par Google, Elles cherchent à savoir pourquoi et comment la filiale d'Alphabet recueille ces données 0PARTAGES 5 0 Les autorités de la concurrence des deux côtés de l'Atlantique se penchent désormais sur la façon dont les entreprises technologiques dominantes utilisent et monétisent les données. Après l'initiave américaine menée par les États et le Congrès US, c'est au tour de l'UE de demander des comptes aux GAFA.



Les autorités antitrust de l’UE enquêtent sur la collecte de données opérée par Google, a confirmé samedi la Commission européenne à Reuters, suggérant que le moteur de recherche Internet le plus populaire du monde reste dans sa ligne de mire de la justice européenne malgré des amendes record qui lui ont été infligées ces dernières années. Les autorités antitrust de l’UE veulent connaître le type de données recherchées par Google, mais aussi déterminer de quelle manière et dans quel but la filiale d’Alphabet recueille ces données.





« La Commission a envoyé des questionnaires dans le cadre d’une enquête préliminaire concernant les pratiques de Google en matière de collecte et d’utilisation des données. L’enquête préliminaire est en cours », a confié le régulateur de l’UE à Reuters dans un courriel.



Les données recueillies par l’agence de presse indiquent que l’Union européenne se concentre sur les données relatives aux services de recherche locale, aux services de ciblage publicitaire en ligne, aux services de connexion, à la publicité en ligne, aux navigateurs web et autres. Les entreprises devraient notamment être interrogées sur les accords qui ont permis à Google de recueillir des données par l'intermédiaire de leurs services ou qui lui ont permis de le faire, et si elles ont été indemnisées pour cela.



Google de son côté a laissé entendre qu’il se conformera aux directives de l’UE au sortir des résultats de cette enquête, précisant : « Nous utilisons les données pour rendre nos services plus utiles et pour afficher des publicités pertinentes, et nous donnons aux gens les moyens de gérer, supprimer ou transférer leurs données. Nous continuerons à nous engager avec la Commission et d’autres parties prenantes dans cette discussion importante pour notre industrie ».



Margrethe Vestager, commissaire européenne chargée de la concurrence, a déjà infligé de lourdes amendes (au total plus de 8 milliards d’euros) à Google au cours des deux dernières années et il a été ordonné à la firme de Mountain View de modifier ses pratiques commerciales.



Notons tout de même qu’un problème de fond semble toujours se poser avec les multiples initiatives réglementaires de l’UE à l’égard des GAFA comme Google : des amendes leur sont certes infligées, mais il est toujours aussi difficile d'observer un changement fondamental dans les pratiques de ces grandes entreprises technologiques. De plus, même si les montants de ces amendes paressent élevés au premier abord, elles ont en général tendance à fondre comme neige au soleil après les nombreux recours en justice intentés par les GAFA et, au final, ces montants sont dérisoires au vu des sommes brassées par ces entreprises.



Les mesures de l’UE ne seraient-elles pas suffisamment dissuasives à l’égard des GAFA ? L’attitude des internautes qui la plupart du temps ne se soucient pas de savoir quelles données sont collectées tant qu’ils peuvent surfer sur le Net ne pourrait-elle pas aussi être mise en cause ? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire.



Source : Reuters



Et vous ?



D’après vous, est-ce que cette nouvelle initiative réglementaire de l’UE et l’égard de Google sert à quelque chose ?

Les mesures de l’UE ne seraient-elles pas suffisamment dissuasives à l’égard des GAFA ?

L’attitude des internautes qui la plupart du temps ne se soucient pas de savoir quelles données sont collectées tant qu'ils peuvent surfer sur le net ne pourrait-elle pas aussi être mise en cause ?



