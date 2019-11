Depuis plusieurs heures, certains utilisateurs ont commencé à recevoir dans leur boîte électronique sur Outllook.com une fenêtre les invitant à ajouter Gmail et Calendar dans le webmail. Selon les retours d’information, cette invite semble sélective.Floran B., un utilisateur de la messagerie Outlook.com, fait partie des privilégiés qui ont reçu ce message d’intégration des services Google dans son compte Outlook. Après avoir ajouté son compte Google dans la fenêtre adéquate, les services associés ont pris place à côté du compte principal Outlook. Que ce soit Gmail (le service de messagerie de Google), Google Calendar (le service de partage des événements et des agendas) ou encore Google Drive (le service de stockage et de partage de fichiers), tous ces services sont accessibles à partir du compte Outlook.Lorsque l’intégration de Gmail à Outlook est réussie, le compte Gmail est ajouté dans la barre latérale à gauche. Pour basculer d’un compte à l’autre il faut simplement sélectionner l’un des comptes affichés dans la liste qui apparaît. Florian B. qui a testé cette nouvelle fonctionnalité explique que « l’intégration de Gmail à Outlook est un bon début, mais elle semble encore en phase de démarrage ». Selon lui, « il n’est pas facile de basculer d’un compte à l’autre, car Outlook recharge la page entière à partir de zéro à chaque fois ».Au-delà de ces instabilités de jeunesse, l’avantage pour les utilisateurs Outlook avec cette nouvelle option est qu’ils n’auront plus besoin d’ouvrir les services Google dans des pages séparées lorsqu’ils accèdent à leur compte Outlook sur la toile. Ceux par exemple qui ont leur compte personnel sur Outlook et leur compte professionnel sur Gmail pourront maintenant gérer tous leurs comptes à partir d’un seul client de messagerie web.Pour Microsoft, cette intégration n’est pas nouvelle en soi. Sur Windows, il est possible de fédérer tous ses comptes de messagerie (Gmail, Yahoo, Hotmail, etc.) dans l’application Courrier. Mais là, il s’agit d’un client lourd et Google Drive n’est pas non plus accessible. Seul Gmail l’est. Mais avec cette nouvelle intégration des services Google dans Outlook, Microsoft pousse un peu plus loin l’intégration avec les services Google.Source : Twitter Comment accueillez-vous cette intégration des services Google dans Outlook ?Quelles autres fonctionnalités souhaiteriez-vous que Microsoft ajoute à son service de messagerie web ?