Amir Salihefendic, le fondateur de Doist, met à nu plusieurs difficultés liées au télétravail Que plupart des entreprises de travail à distance ne vous disent pas

Avec le développement des technologies, les entreprises n'hésitent pas à proposer aux chercheurs d'emplois le travail à distance à côté du mode de travail conventionnel sur site. Dans certains cas, les travailleurs sont amenés à partager leurs heures de travail aussi bien dans les locaux de l'entreprise qu'à distance (à partir de la maison ou ailleurs). Dans d'autres cas par contre, les travailleurs passent 100 % de leur temps de travail à distance loin des locaux de l'entreprise. Aussi bien pour les travailleurs que les entreprises, de nombreux avantages peuvent être tirés du travail à distance également appelé télétravail.



Avantages du travail à distance



Pour les entreprises, offrir des postes de télétravail permettrait par exemple d’avoir plus de candidats de tous horizons pour un poste donné ce qui pourrait favoriser de meilleures compétences. Et lorsque l’équipe de télétravailleurs est constituée, il est relativement facile pour l’entreprise de maintenir l’effectif. De même, le taux d’absentéisme peut être moindre avec des travailleurs à distance, et les heures perdues en raison de la circulation routière peuvent être réduites à zéro. Avec ce mode de travail, les entreprises peuvent également réaliser des économies d’énergie, d’espace de bureau et même des frais d’entretien inhérents.





Pour les télétravailleurs, ce mode de travail donne plus de marge pour la gestion du temps de travail. Il permet également de faire des économies au niveau des frais de transport. Il peut utiliser ce temps de transport gagné pour être plus productif. En outre, le stress qui accompagne l’obligation d’être à l’heure au travail peut donc être évité en travaillant à distance.



Vu sous cet angle, l’on pourrait croire qu’il n’y a que des avantages qui s’attachent au travail à distance. Mais, que nenni ! En effet, sous ce mode travail se cachent de nombreux inconvénients souvent mésestimés par les travailleurs.



Inconvénients du travail à distance



Amir Salihefendic, le fondateur et PDG de Doist, une entreprise de développement d’applications permettant de gérer au quotidien vos tâches et de favoriser la communication entre les équipes, explique dans un billet de blog que le travail à distance bien que comportant des avantages recèle également de nombreux désagréments que les entreprises évitent de mettre en avant.



Lorsque j’avais 23 ans, explique Salihefendic, « j’ai rompu avec ma petite amie, vendu ou donné la plupart de mes affaires, fait une valise et réservé un billet aller simple du Danemark à Taïwan. Je vivais le rêve d’un voyageur sans aucune condition. À l’époque, je ne savais pas que ce serait le début de la période la plus malheureuse de ma vie ».



Salihefendic a passé un an à Taïwan en tant que télétravailleur. Étant d’abord travailleur dans un pays étranger, les liens familiaux physiques ont été rompus. De même, le cercle d’amis qui devait être reconstruit ne l’a pas été. Et si vous ajoutez à cela un travail à distance, qui implique une absence de contact social avec des collègues, tous les ingrédients sont réunis pour favoriser une vie de misère chez le travailleur à distance, fait remarquer Salihefendic. Et ce fut le cas de ce dernier qui n’est pas parvenu à maintenir l’équilibre fragile qui devrait exister entre le travail et la vie personnelle. Dépression, anxiété, insomnie et solitude sont autant de maux par lesquels le fondateur de Doist est passé. Après être retourné en Europe, il lui a fallu des années pour se remettre entièrement de cette expérience.



Bien évidemment, certains diront que c’est parce qu’il était dans un pays étranger qu’il a souffert de toutes ces crises. Mais, Salihefendic explique qu’il a travaillé en étant dans son pays et l’expérience n’a pas été meilleure pour autant. Lorsqu’il était à l’université, il a cofondé sa première entreprise et travaillé depuis son dortoir. Dans cet environnement où ses amis étaient juste à quelques pas de lui, un équilibre était établi entre le travail et la vie privée. À un moment donné lorsqu’il a commencé a gagné suffisamment d’argent, il s’est pris un appartement en croyant que vivre seul serait une meilleure option en tant que développeur introverti pour être plus concentré et plus productif. Mais tant s’en faut.



En effet, la plupart du temps, le fondateur de Doist ne faisait que travailler. Et même lorsqu’il savait qu’il devait créer des limites entre son travail et sa vie personnelle, il n’y parvenait pas, car il y avait toujours plus de choses à faire. Et au fil des mois, le travail constant et l’isolement social ont pris le pas dans sa vie entière. « J’ai commencé à avoir de mauvais jours — déprimé et anxieux — de plus en plus, jusqu’à ce que les mauvais jours soient plus nombreux que les bons. Certains jours, je me couchais à 3 h du matin, d’autres jours jusqu’à 14 h. Ma productivité a souffert, ce qui ne m’a fait me sentir que plus anxieux et déprimé. Mon humeur était complètement instable. J’ai essayé de créer des routines et des limites entre la vie quotidienne et le travail à la maison — me lever à la même heure, arrêter le travail à une heure précise, prendre plus de pauses dans la journée —, mais aucune de mes solutions n’a duré très longtemps », rapporte Salihefendic.





Quelques solutions pour gérer les maux liés au travail à distance



Face à cette situation, le fondateur de Doist a senti le besoin de faire des changements radicaux. Il a donc loué un bureau près de l’université, mais en étant toujours seul. Cela coûtait plus cher aussi bien en temps de trajet qu’en transport, mais pour lui cette séparation physique entre le travail et le reste de sa vie valait la peine. Le travail commençait à une heure précise et s’achevait à une heure précise. Salihefendic ajoute que sortir de son appartement l’a rendu à nouveau plus sociable, car il déjeunait, dînait ou faisait du sport avec des amis quand il ne travaillait pas. Et « lentement, les bons jours ont commencé à revenir ». « J’ai recommencé à travailler avec énergie. Les facteurs de stress sont devenus plus faciles à gérer », souligne Salihefendic.



Pour ceux qui sont assez dubitatifs des dangers rapportés par Salihefendic au sujet du travail à distance, le fondateur de Doist explique que « savoir ce qui vous rend heureux, en bonne santé et productif est très différent de le faire réellement. Lorsque vous travaillez à domicile, il est facile de tomber dans de mauvaises habitudes et de continuer dans la spirale. Il n’y a pas d’heure de début et de fin concrète pour structurer votre journée. Il n’y a pas de collègues de travail pour vous sortir de votre propre tête. Il est difficile de savoir quand vous en avez suffisamment fait pour être satisfait. Il est tentant de tirer parti des heures supplémentaires que vous payerez demain en fatigue et en épuisement professionnel ».



Toutefois, Salihefendic précise que « trouver un équilibre entre le travail et la vie personnelle ne consiste pas à donner la priorité à votre bien-être mental au détriment de votre travail. C’est reconnaître qu’à long terme, tous les domaines de votre vie sont mieux lotis lorsque vous accordez la priorité à votre santé mentale ».



Face aux inconvénients liés au télétravail, doit-on préférer le travail dans les locaux de l’entreprise ?



En parcourant l’histoire de Salihefendic, l’on pourrait conclure qu’il est préférable de travailler dans l’environnement physique de l’entreprise dans la mesure où les interactions sociales recherchées par les travailleurs ainsi que les limites entre le travail et la vie personnelle se trouvent déjà dans l’environnement physique de l’entreprise avec des collègues et des règles bien définies. Dans ce cas, devrait-on privilégier le travail sur site au détriment du travail à distance ? Ou pensez-vous que les inconvénients décrits par Salihefendic au sujet du télétravail sont surfaits ? Le travail à distance est-il donc plus avantageux que le travail sur site ?



Selon vous, ces inconvénients listés par Salihefendic au sujet du télétravail sont-ils réalistes ?



Avez-vous déjà connu les troubles rapportés par Salihefendic à cause du travail à distance ? Quelles solutions avez-vous utilisées pour en sortir ?



