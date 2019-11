Donald Trump a menti sur l'usine d'Apple qu'il a récemment visitée Il ne s'agit pas du tout d'une nouvelle usine 11PARTAGES 26 3 Mercredi dernier, le président américain Donald Trump s’est rendu à Austin au Texas pour visiter une usine de fabrication avec le chef de la direction d'Apple, Tim Cook. Au cours de la visite, Trump a laissé entendre que ses efforts pour convaincre les entreprises de relocaliser leurs installations de fabrication aux États-Unis et en particulier ses relations avec Cook ces dernières années avaient porté leurs fruits. L'idée était de faire croire qu'il avait, d'une manière ou d'une autre, amené la société à construire une nouvelle usine aux États-Unis, grâce à une combinaison de réductions d'impôts et de politique commerciale. Mais il s'avère qu'en réalité, il n'en est rien.



Il faut tout d'abord savoir qu'il ne s'agit nullement d'une nouvelle usine. L'installation qu'a visitée Trump est non seulement ouverte depuis 2013, donc bien avant sa prise de fonction, mais elle n'appartient même pas à Apple. Cette usine appartient plutôt à un sous-traitant appelé Flex Ltd (anciennement Flextronics) qui d'ailleurs ne fait rien de nouveau puisqu'il se contente d'assembler des mac Pro depuis 2013. Trump a donc menti lorsqu'il se vantait au travers d'un tweet d'avoir visité une nouvelle usine qui ramènerait des emplois bien rémunérés en Amérique.





Les mensonges de Trump lors de sa visite l'ont très vite rattrapé puisque Jack Nicas, un journaliste du New York Times, a exprimé son étonnement sur le fait que Cook, qui a pourtant pris la parole après Trump n'ait pas corrigé le président sur ce qu'il qualifiait de nouvelle usine. Il a également fait savoir peu après l'événement qu'Apple n'avait en fait construit aucune nouvelle usine aux États-Unis depuis l'élection de Trump et que la grande majorité de ses produits sont encore fabriqués à l'étranger. Donc, l'idée selon laquelle nous voyons le début de quelque chose, ou que Trump a fait quelque chose pendant sa présidence pour créer cet exemple particulier de fabrication américaine, est tout simplement fausse.





Dans son discours au cours de la visite de l'usine, Trump a aussi fait mention des avantages que sa politique tarifaire a apportés à l’usine. Il a affirmé qu'en construisant cette usine de fabrication des mac Pro aux USA, Cook n'avait pas à se soucier des tarifs qui auraient une incidence sur le coût du produit final. Ce qui est un autre grotesque mensonge, car certaines pièces des Mac Pro sont importées de Chine et Apple doit payer des droits de douane sur ces pièces avant que les appareils ne soient assemblés au Texas. Donc pour faire court, il faut savoir qu'aux États-Unis, l'assemblage des Mac Pro coûte plus cher, non seulement à cause des coûts de main-d'œuvre et de production, mais aussi à cause des tarifs appliqués par Trump aux biens intermédiaires.





C'est d'ailleurs pour réduire les coûts du Mac Pro qu'Apple a flirté plus tôt cette année avec l'idée de transférer sa production en Chine. Mais finalement, en septembre dernier, la société a annoncé que la dernière version de l'ordinateur serait assemblée à Austin après tout, puisqu'Apple y est effectivement en train d'y construire un campus. Ce dernier se situe à des kilomètres de l'usine visitée par Trump et hébergera 5000 employés dont les tâches ne généralement pas des emplois manufacturiers.



La visite de Trump dans cette usine qui se voulait certainement être un bon coup politique surtout en vue des échéances électorales à venir, aura finalement été un gros fiasco à cause de ses mensonges. Espérons pour lui qu'il réussira à rapidement faire oublier cette bourde aux Américains, mais en attendant que ça arrive, il continue d'être lynché de toute part sur la toile.





Source : Twitter



