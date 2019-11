Sondage : Quelles sont les fonctionnalités que vous trouvez inutiles sur Windows 10 ? Partagez vos avis 0PARTAGES 12 0 Quelles sont les fonctionnalités que vous trouvez inutiles sur Windows 10 ? Windows est un système d’exploitation largement utilisé dans le monde entier. Selon Net Marketshare, l’entreprise qui suit de près les parts de marché de différentes technologies comme le mobile, les navigateurs, les systèmes d’exploitation, etc., Windows (toutes les versions confondues) occupe 87,5 % de part de marché sur les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables devant Mac OS (9,74 %) et Linux (2,14). Windows 10, le dernier système d’exploitation de Microsoft sorti en 2015,



Pour ce qui concerne les fonctionnalités intégrées à Windows 10,



Les publicités dans le menu Démarrer



Avec Windows 10, Microsoft a clairement affiché son intention d’utiliser son système d’exploitation à des fins publicitaires. Pour ce faire, la firme a choisi son menu Démarrer pour mettre en avant certaines applications et autres annonces. Pour ceux qui passent régulièrement par ce menu, ils ne manqueront pas par exemple de voir des jeux comme Candy Crush Saga, Microsoft Solitaire Collection, Disney Magic Kingdom et quelques autres titres. Il faut souligner qu’il ne s’agit pas simplement d’annonces. Ces applications sont également installées sur le système. Peu de personnes les apprécient et finissent par les désinstaller.





Le navigateur Microsoft Edge



Depuis la sortie de Windows 10, Microsoft n’a pas cessé d’user de stratégies pour faire adopter son navigateur Edge auprès des utilisateurs. Mais au fil des années, la firme a dû se résoudre à l’évidence. Les utilisateurs ou plutôt la majorité d’entre eux ne voulaient pas de Edge. Pour assurer la survie du navigateur Edge,





L’assistant personnel Cortana



Depuis Windows 8.1, Microsoft a intégré Cortana, son assistant personnel, dans son système d’exploitation. Avec Windows 10, Cortana a été loué en grande pompe par Microsoft à sa sortie. Mais avec le temps, de nombreux utilisateurs ont pris leur distance vis-à-vis de cet assistant personnel. La raison fondamentale est que l’assistant nécessite de collecter des informations personnelles sur l’utilisateur afin de pouvoir répondre au mieux à ses préoccupations. Cette exigence qui ne rencontre pas l’assentiment des utilisateurs a poussé de nombreuses personnes à ne même pas l’activer lors de l’installation de Windows 10. Il fait donc partie du lot des applications enfouies dans les entrailles de Windows 10 et qui ne sont jamais utilisées.





Wi-Fi Sense



Si vous utilisez Windows 10 version 1709 ou antérieure, il est possible que Wi-Fi Sense soit activé. Bien évidemment, peu de personnes savent ce à quoi cette fonctionnalité qui est activée par défaut sert véritablement. Wi-Fi Sense permet de partager son mot de passe Wi-Fi (via un processus de serveur chiffré) avec tous les contacts que vous avez répertoriés dans Outlook et Skype, si vous choisissez cette option. Une fois activée, Wi-Fi Sense collecte également des données sur les points d’accès Wi-Fi publics afin de les conserver dans une base de données. Ainsi, lorsqu’un appareil Windows est proche d’un point d’accès répertorié dans la base de données, il se connecte automatiquement. Bien que cette option paraitrait intéressante, des risques de sécurité ont été détectés sur le fait de connecter automatiquement un appareil à un point d’accès sans l’avis de l’utilisateur. De même, les utilisateurs préfèrent eux-mêmes se connecter à un point d’accès ouvert ou à un réseau Wi-Fi que de donner le pouvoir au système de le faire automatiquement. Peu de personnes l’utilisent donc. Microsoft même l’a retiré dans les versions récentes de Windows 10.



La barre de jeux



Il existe un enregistreur de clips de jeux, de captures d’écran, intégré à Windows 10. Comme son nom l’indique, il permet de prendre des séquences vidéo directement d’un jeu et vous permet de les publier sur Xbox Live. Mais nombreux sont les utilisateurs qui ne savent même pas qu’il existe et même quand ils le savent, ces derniers ne s’en servent même pas. Pour ces derniers, cette fonctionnalité ne sert qu’à mentionner qu’elle est présente dans Windows 10.





Le lecteur Windows Media Player



Le lecteur Windows Media vieux de plus de deux décennies permet de lire par défaut les fichiers audio, vidéo et des images sur Windows. Sur Windows 10 également, ce lecteur est installé avec les mêmes fonctionnalités. Mais avec le développement de lecteurs média gratuits de bonne qualité, de nombreuses personnes n’utilisent même plus ce lecteur de Microsoft.



Les applications en arrière-plan



Lorsque Windows démarre, plusieurs applications sont exécutées en arrière-plan pour leur permettre de se lancer plus rapidement. Pour vous faire une idée, vous pouvez ouvrir le menu Démarrer, puis cliquer sur le bouton Paramètres (représenté par la roue crantée). Dans la fenêtre qui apparait, vous pouvez cliquer sur le bouton Confidentialité, puis vous déroulez la liste à gauche et cliquez sur le bouton Applications en arrière-plan.





Comme on peut le constater, plusieurs applications inutiles sont exécutées. En plus de ralentir le fonctionnement du système, ces applications ont le mérite de réduire la durée de fonctionnement de la batterie des ordinateurs portables. De nombreux utilisateurs n’hésitent donc pas à désactiver l’option.



L’optimisation de distribution des mises à jour avec Windows Update



Avec cette fonctionnalité activée, vous partagez sur votre réseau local ou en ligne des fichiers que vous avez téléchargés sur votre appareil. En principe, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour mettre à jour des appareils dans votre réseau local. Mais rares sont les utilisateurs qui souhaitent partager ces mises à jour sur la toile afin de consommer inutilement leurs données, saturer leur bande passante ou encore drainer l’énergie de la batterie sur leurs ordinateurs portables.



Les mises à jour automatiques forcées avec Windows Update



Les mises à jour automatiques sont proposées de manière obligatoire sur Windows depuis l’apparition de Windows 10. Bien que les utilisateurs et les entreprises reconnaissent l’utilité des mises à jour, ce qu’ils apprécient le moins, c’est que ces mises à jour sont appliquées à la convenance de Microsoft. Cela peut perturber le système des utilisateurs ou des entreprises. Actuellement, Microsoft a réagi en proposant de reporter les mises à jour, mais à cause de cette fonctionnalité, certaines personnes et entreprises préfèrent rester encore sur Windows 7 qui a toujours une part de marché encore considérable (38,52 % selon Net Marketshare) auprès des utilisateurs.



Le Mode S de Windows 10



En 2017, Microsoft a annoncé Windows 10 S, une version allégée de Windows 10. Dans cette version de Windows, ne vous attendez pas à pouvoir utiliser les applications x86 et x64 téléchargés à partir de diverses sources sur la toile. Seules les applications téléchargées à partir de Windows Store peuvent être exécutées sur ce système. L’argument commercial mis en avant par Microsoft est que ce système indépendant serait plus sécurisé et plus performant. Mais la majorité des utilisateurs qui achètent des appareils avec Windows 10 S préfèrent se débarrasser de ce système bridé au profit de Windows Home ou Pro. Reconnaissant cet échec, Microsoft a proposé une mise à niveau gratuite à ces utilisateurs vers Windows Home et Education qui intègrent un mode S pour plus de sécurité, selon Microsoft.



Face à ces fonctionnalités qui sont rejetées par de nombreux utilisateurs, ces derniers estiment que les grandes entreprises ne prennent pas suffisamment en compte les avis des utilisateurs quand elles constatent que ceux-ci ne réagissent pas comme elles le souhaitent. Pour certains utilisateurs, lorsqu’une fonctionnalité n’est pas appréciée, au lieu de la retirer simplement, les entreprises activent la fonctionnalité par défaut. Quand les utilisateurs la désactivent, les développeurs de la fonctionnalité suppriment l’option de désactivation. Lorsque les utilisateurs ignorent la fonctionnalité, ils rendent la fonctionnalité plus visible avec un bouton qui permet de l’appeler plus facilement ou des notifications. Mais pour les utilisateurs, ce serait plus simple de la retirer et se consacrer à affiner les fonctionnalités existantes qui nécessitent d’être améliorées.



Votre opinion



Quelles sont les fonctionnalités que vous trouvez inutiles sur Windows 10 ?



Selon vous, quelles sont les fonctionnalités que Microsoft devrait plutôt ajouter à Windows 10 ?



