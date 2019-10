Au cours des derniers mois, on a pu observer les tendances suivantes du côté d’Apple : les revenus tirés des ventes d’iPhone diminuent d’une trimestre à l’autre et ceux générés par les ventes de Mac stagnent, alors que toutes les autres activités d’Apple, notamment les vêtements et les services, sont en pleine expansion.Ces tendances ont été globalement confirmées après la publication par la firme de Cupertino de ses résultats financiers du quatrième trimestre 2019 (4T19), une période au cours de laquelle les ventes d’iPhone ont connu un léger repli. Malgré cela, Apple a enregistré un chiffre d’affaires record grâce aux bonnes performances de ses activités liées aux services tels que l’App Store, AppleCare+ et Apple Pay ainsi qu’aux fortes ventes d’iPad et d’Apple Watch.À ce propos, Tim Cook a déclaré : « Nous avons achevé un exercice fiscal 2019 sans précédent avec un chiffre d’affaires record au quatrième trimestre, sous l’impulsion de l’accélération de la croissance des services, des wearables et de l’iPad ». Par ailleurs, faisant probablement allusion au rôle clé que joueront les wearables à l’avenir, le patron de la firme de Cupertino a assuré qu’à un moment donné dans le futur, on s’apercevra que la plus grande contribution d’Apple aura été d’œuvrer pour la santé des personnes.Le chiffre d’affaires du groupe s’est établi à 64 milliards de dollars au cours du 4T19. Le bénéfice net était de 13,68 milliards de dollars, ce qui correspond à 3,08 dollars par action, contre les 2,84 dollars attendus par les analystes. Les ventes internationales ont représenté 60 % du chiffre d’affaires du trimestre.Apple a révélé que l’iPhone 11 (pas la version Pro) est maintenant son téléphone le plus vendu. Les revenus tirés de la vente d’iPhone se sont établis à 33 milliards de dollars, soit une baisse de 9 % en glissement annuel, mais une amélioration par rapport au déclin de 15 % enregistré par la société au cours des trois trimestres précédents cette année. Cette amélioration s’explique très probablement par le lancement de l’iPhone 11 et de son genre à la mi-septembre, juste avant la fin du trimestre.Les ventes de Mac ont dans le même temps reculé de 5 %. Les ventes d’iPad, quant à eux, ont connu une croissance de 17 %, portées par les livraisons d’iPad Pro, et les wearables produits par la marque à la pomme ont aussi connu un grand succès. Cette dernière catégorie dans laquelle on pourrait ranger l’Apple Watch et les AirPods a enregistré une croissance de 54 % au niveau des ventes. Apple a en outre enregistré une hausse de 18 % de ses revenus tirés des services par rapport au trimestre précédent, ce qui a représenté 12,5 milliards de dollars au 4T19.Source : Apple Qu’en pensez-vous ?