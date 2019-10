dépenses mondiales en informatique 2017-2020

Prévision des dépenses en informatique dans le monde (milliards de dollars)

Le PIB du Royaume-Uni s'est contracté de 0,2 % au deuxième trimestre 2019

en raison de la confusion accrue autour du Brexit

Le Gartner IT Symposium/Xpo est un évènement qui regroupe des milliers de responsables informatiques pour traiter des sujets importants, notamment l’analyse des données, l'intelligence artificielle, la culture et la cybersécurité. La prévision, publiée mercredi lors de cet évènement, qui se déroule du 20 au 24 octobre à Orlando, en Floride, indique que les dépenses en informatique à travers le monde devraient rebondir et atteindre 3,87 milliards de dollars l’an prochain, soit une augmentation de 3,7 % par rapport à 2019, principalement en raison des dépenses en logiciels d'entreprise.« Le ralentissement des dépenses en informatique en 2019 ne devrait pas durer jusqu'en 2020, malgré les inquiétudes suscitées par la récession et la réduction des dépenses en informatique dans les entreprises », a déclaré John-David Lovelock, vice-président de la recherche chez Gartner. L’environnement géopolitique complexe d’aujourd’hui a placé le respect des normes au premier rang des priorités des organisations. Les dépenses globales consacrées à la sécurité ont augmenté de 10.5 % en 2019, celles consacrées à la sécurité du cloud devraient augmenter de 41,2 % au cours des cinq prochaines années.« Il n’est pas question uniquement de sécurité », a déclaré Lovelock. « Il s'agit également de la nécessité sans cesse croissante de se conformer aux tarifs et à la politique commerciale, aux droits de propriété intellectuelle, et même aux lois multiples et parfois redondantes sur la protection de la vie privée. » Le marché des appareils connaît la plus forte baisse des dépenses sur tous les domaines en 2019, en baisse de 5,3 % par rapport aux 713 milliards de dollars enregistrés en 2018. Toutefois, le marché devrait connaître une croissance modeste de 1,2 % en 2020.La croissance des dépenses informatiques s'accélère dans le monde entier, beaucoup rattrapant leurs dépenses grâce au cloud. Selon les analystes de Gartner, les États-Unis sont en tête en matière d’adoption du cloud et représentent plus de la moitié des dépenses mondiales dans ce domaine. Dans certains cas, les pays suivis par Gartner accusent un retard de un à sept ans par rapport aux États-Unis sur les taux d’adoption du cloud. « Pour ce qui est des dépenses sur le cloud, le pays qui se trouve juste derrière les États-Unis est le Royaume-Uni, qui ne dépense que 8 % pour les services publics dans le cloud. Un cas particulièrement intéressant est celui de la Chine, qui affiche la plus forte croissance des dépenses dans le cloud. »Selon l’ONU, Bien qu'une partie du ralentissement de la croissance en 2019 soit imputable à des facteurs temporaires, les risques de dégradation restent élevés. Des différends commerciaux prolongés pourraient avoir des répercussions importantes, notamment en raison d'investissements plus faibles et de la perturbation des réseaux de production. « Ces risques macroéconomiques persistants sont aggravés par la fréquence et l'intensité des catastrophes naturelles, reflétant les effets croissants du changement climatique. » Indique l’ONU dans son rapport intitulé : situation et perspectives de l'économie mondiale à la mi-2019.Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine ont fait la une des journaux, beaucoup d'entre elles étant centrées sur Huawei et sur la prétendue menace à la sécurité de ses équipements de réseau 5G. Mais les États-Unis ont également pris pour cible l'UE en imposant des droits de douane sur l'acier et l'aluminium et en menaçant de le faire sur les pièces d'avion et certains produits alimentaires.Source : Gartner, Pensez-vous qu'une politique de réduction des catastrophes naturelles pourrait apporter un début de solution ?Sur les taux d’adoption du cloud, pensez-vous que la Chine atteindra le niveau américain d’ici 2023 ?L’UE a-t-elle les moyens pour supporter une guerre commerciale avec les États-Unis ?Comment sortir de ces différends commerciaux ?