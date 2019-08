Gartner : le marché mondial des services IaaS a augmenté de 31,3 % en 2018 Et reste dominé par les acteurs tels qu'Amazon, Microsoft et Google 50PARTAGES 3 0 Sur le marché de l’Infrastructure en tant que Service (IaaS), plusieurs acteurs se livrent à une guerre sans merci pour grappiller et défendre la moindre parcelle de part de marché. Parmi les plus importants fournisseurs d’infrastructures en tant que service, nous avons Amazon, Microsoft, IBM, Alibaba, HP, Joyent, Oracle, Dell, etc. Pour les personnes extérieures à l’environnement des services cloud, il faut savoir que l’infrastructure en tant que service est un domaine du cloud computing. Il consiste pour un fournisseur IaaS à mettre à la disposition des entreprises et des particuliers des ressources informatiques composées de serveurs, de connexions réseau, de services de stockage, de sauvegarde de manière virtualisée ainsi que d’autres ressources similaires.



Pour les utilisateurs IaaS, l’utilité d’une telle approche réside dans le fait qu’ils n’ont pas à dégager des ressources financières importantes pour disposer de ressources performantes pour accomplir leurs tâches. De même, les clients IaaS n’ont plus à se préoccuper des soucis de maintenance du matériel informatique, car ils sont désormais du ressort du fournisseur cloud. En outre, si des ressources informatiques supplémentaires sont nécessaires, il suffit pour l’entreprise de faire évoluer ses besoins en choisissant une offre meilleure auprès du fournisseur IaaS afin de répondre à des charges de travail plus importantes. Enfin, les pertes de données liées aux pannes de matériels sont minimisées, car les plateformes IaaS disposent d’un pool de ressources matérielles qui garantissent une disponibilité de ressources à tout moment.



Eu égard à tous ces avantages, l’intérêt suscité par cette catégorie du cloud computing va de plus en plus croissant année après année. L’année dernière, Gartner, l’entreprise américaine de conseil et de recherche, a annoncé que les services IaaS ont connu une croissance de 29,5 % en 2017 par rapport à 2016. Il y a quelques heures, Gartner a à nouveau publié ses statistiques liées aux tendances du marché des services IaaS en 2018.



Pour l’année qui vient de s’achever, Gartner annonce que le marché mondial des infrastructures en tant que services (IaaS) a augmenté de 31,3 % pour atteindre un total de 32,4 milliards de dollars, contre 24,7 milliards de dollars en 2017. Selon Sid Nag, vice-président de la recherche chez Gartner, malgré cette croissance constante, seuls les grands fournisseurs cloud profitent majoritairement des retombées de cette tendance à la hausse. Parmi les entreprises qui ont su profiter de cette croissance, nous avons, selon Gartner, Amazon qui se classe encore une fois en première position dans le marché IaaS en 2018. Elle est suivie par Microsoft, Alibaba, Google et IBM. Pour Sid Nag, « seuls les fournisseurs qui investissent dans la création de centres de données à grande échelle dans plusieurs régions réussiront et continueront à conquérir des parts de marché ». À ce sujet, nous rappelons que ces grandes entreprises qui dominent le cloud ne manquent pas d’étendre leurs réseaux de centres de données aussi bien sur





En 2018, les cinq principaux fournisseurs d’IaaS représentaient près de 77 % du marché mondial de l’IaaS, ce qui constitue une hausse sensible par rapport aux 73 % en 2017. Et selon Gartner, cette tendance n’est pas près de s’estomper. La consolidation du marché se poursuivra jusqu’en 2019, tirée par le taux de croissance élevé des principaux fournisseurs, qui ont connu une croissance de 39 % de 2017 à 2018, comparativement à une croissance plus modeste de 11 % pour tous les autres fournisseurs au cours de la même période. « La consolidation se produira à mesure que les organisations et les développeurs rechercheront des plateformes standardisées et largement prises en charge pour développer et héberger des applications cloud », a déclaré M. Nag.



En 2018, Gartner rapporte qu’Amazon a continué de dominer le marché mondial des solutions IaaS, avec un chiffre d’affaires estimé à 15,5 milliards de dollars représentant une hausse de 27 % par rapport à 2017. Le plus important des fournisseurs IaaS, Amazon représente à lui seul près de la moitié du marché total de l’IaaS. Il continue de se développer de manière agressive sur de nouveaux marchés informatiques via de nouveaux services, ainsi que des acquisitions, développant ainsi son activité principale de cloud.



Microsoft a assuré la deuxième place sur le marché de l’IaaS avec un chiffre d’affaires supérieur à 5 milliards de dollars en 2018, contre 3,1 milliards de dollars en 2017. Microsoft fournit ses fonctionnalités IaaS via son offre Microsoft Azure qui continue de consolider sa position de leader dans l’IaaS fournisseur.



Alibaba Cloud, le principal fournisseur IaaS en Chine, a enregistré la croissance la plus forte parmi les principaux fournisseurs, avec une croissance de 92,6 % en 2018. La société a créé un écosystème composé de fournisseurs de services gérés et de fournisseurs de logiciels indépendants. Son succès l’année dernière est dû à l’investissement agressif en Recherche et Développement dans son portefeuille d’offres, en particulier par rapport à ses homologues de fournisseurs de très grande taille.



Google qui est arrivé en quatrième position enregistre une croissance de 60,2 % de son chiffre d’affaires par rapport à 2017. « L’offre cloud de Google est un élément à surveiller avec son nouveau leadership axé sur les clients et son évolution pour devenir une offre plus axée sur l’entreprise », affirme M. Nag.



Pour Nag, alors que l’on s’achemine vers une consolidation du marché dominé en grande partie par les fournisseurs cloud computing à très grande échelle, les chefs de produits des cloud MSP (fournisseurs de services gérés dans le cloud) devraient maintenant trouver d’autres moyens de se différencier, en se concentrant par exemple sur les industries verticales ou encore en obtenant des certifications dans les programmes partenaires de fournisseurs de cloud computing.



Quelle analyse faites-vous de ce rapport ? Reflète-t-il les réalités du marché IaaS ?



Utilisez-vous les services IaaS ? Quel(s) fournisseur(s) avez-vous choisi(s) ? Et pourquoi ?



