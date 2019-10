Capgemini va participer à l'évènement Meilleur Développeur de France le 17 octobre. Comment une entreprise de cette envergure a-t-elle constitué l'équipe qui va la représenter 15PARTAGES 6 0 L'édition 2019 du MDF (Meilleur Développeur de France) aura lieu du ce 17 octobre 2019 de 14h à minuit. Pendant une journée, des milliers de développeurs sélectionnés, soutenus par leur entreprise, leur école ou indépendants… tenteront de répondre à de nombreux défis jusqu’à la finale qui déterminera le Meilleur Développeur de France 2019. À la clé, plus de 30 000 euros de cadeaux, dont un chèque de 10 000 euros pour le vainqueur.



Au programme de cette septième édition sont attendues plus de 50 startups, 2000 développeurs participants, plus de 20 intervenants emblématiques.



Concernant les conférences, elles sont organisées sur un dual track : d’une part des conférences grand public avec des intervenants de renom ; de l’autre des experts techniques pour le public de développeurs qui participent au hackathon. De grands noms ont déjà fait un passage dans les précédentes éditions comme Xavier Niel, Mounir Mahjoubi, Laurent Alexandre, Stéphane Richard, Jacques Attali, Marc Simoncini, Alexis Wajsbrot, Alain Bénichou, etc.



Les visiteurs pourront découvrir un espace dédié aux entreprises, start-ups et à l’innovation. Triées sur le volet, elles mettent en avant l’excellence de l’innovation « à la française ».



Capgemini



Tout a commencé le 15 juillet lorsque la nouvelle a été officielle : Capgemini allait participer au MDF. Pour une entreprise avec peu de développeurs, l'histoire se serait arrêtée là. Mais Capgemini est la première entreprise de services du numérique (ESN) en France en plus d'avoir été le numéro six mondial du secteur en 2016. La problématique est posée : comment sélectionner les meilleurs développeurs qui iront défendre les couleurs de Capgemini ? La solution est simple : organiser un jeu-concours qui départagera les meilleurs développeurs de l'entreprise et définirait ainsi l'équipe.



C'est dans cette optique que le 1er août, certains de ses ingénieurs logiciels se sont évertués à développer la plateforme de codingame. Il s'agit d'un site consacré à la programmation informatique ludique, proposant d’un côté des casse-têtes de difficulté croissante à résoudre dans l’un des vingt-cinq langages de programmation disponibles, et de l’autre des jeux d’intelligence artificielle multijoueurs, ou des défis de résolution de problèmes en temps limité, ou de code golf. Les ingénieurs voulaient un test d’algorithmie très ambitieux et jonché d'embuches : « 8 étapes à franchir en 1h et soumises chacune à validation après vérification de la qualité du code produit. Toujours plus complexe, toujours plus intense ».



Courant août, la pression monte. L'équipe enchaîne avec les appels en conférence avec Nantes, Paris et même Acapulco avec ceux qui sont en congés.





De gauche à droite : Freddy Yen, Adrien Lopez, Olivier Mertens, Paul Lemee et Driss Agourram et Clément Tessier à Acapulco

Le 27 août, il faut informer les collaborateurs : « on lance la com’ en interne sur toute la France : des emailings, des affichages sur les écrans des sites, des affiches… On a sorti le grand jeu avec des accroches qui prennent le contre-pied des clichés sur les développeurs ! »





Le concours interne est finalement lancé le vendredi 13 septembre à midi. 384 développeurs dans toute la France ont reçu le code de participation unique. Ils avaient jusqu'à 19h pour faire le test en une heure au maximum. Dès 19h, il n'était plus possible de participer et la main a été repassée à l'équipe qui a conçu l'algorithme pour lui laisser le soin de déterminer les meilleurs.



Les résultats ont été annoncés le 17 septembre et c'est une équipe de 14 développeurs qui va finalement représenter l'entreprise le 17 octobre, avec pour « major » Claire qui a pris la première place avec 75 % de réussite en Java.



Source :



