La blockchain aura un impact transformationnel sur tous les secteurs industriels d'ici 5 à 10 ans Selon le cabinet Gartner 0PARTAGES 4 0 L'édition 2019 du Hype Cycle for Blockchain Business de Gartner montre que l’incidence commerciale de la blockchain aura un impact transformateur sur la plupart des industries d’ici cinq à dix ans.



« Même s'ils ne savent toujours pas quel impact aura la blockchain sur leurs activités, 60% des DSI interrogés dans le Gartner 2019 CIO Agenda Survey ont déclaré s'attendre à un certain niveau d'adoption des technologies blockchain au cours des trois prochaines années », a déclaré David Furlonger. vice-président de la recherche chez Gartner. « Cependant, l'infrastructure numérique existante des organisations et le manque de gouvernance claire de la blockchain empêchent les DSI de profiter de tout le potentiel de la blockchain ».



Hype Cycle fournit une vue d'ensemble de l'évolution des capacités de la blockchain d'un point de vue commercial et de leur maturité dans différents secteurs.





Industries clés



Secteur bancaire et services d'investissement : Les entreprises du secteur bancaire et des services d’investissement continuent de susciter un vif intérêt de la part des innovateurs qui cherchent à améliorer des opérations et des processus vieux de plusieurs décennies. Cependant, seulement 7,6% des personnes ayant répondu à l’enquête CIO ont suggéré que la blockchain était une technologie révolutionnaire. Cela dit, près de 18% des DSI des services bancaires et d'investissement ont déclaré avoir adopté ou adopteront une forme de technologie de blockchain dans les 12 prochains mois et près de 15% dans les deux ans.



« Nous voyons les blockchain dans plusieurs domaines clés des services bancaires et d'investissement, principalement axés sur les grands livres autorisés », a déclaré Furlonger. « Nous nous attendons également à des développements continus dans la création et l'acceptation des jetons numériques. Cependant, il reste encore beaucoup à faire dans les activités non liées à la technologie, telles que les normes, les cadres réglementaires et les structures organisationnelles permettant aux capacités de blockchain d'atteindre le plateau de la productivité - le point où l'adoption grand public prend son essor dans ce secteur ».



Jeux vidéo : Dans le secteur en plein essor de l’e-sport, des solutions s'appuyant sur la blockchain sont lancées pour permettre aux utilisateurs de créer leurs propres jetons afin de soutenir la conception de la concurrence et de permettre le commerce de biens virtuels. Les jetons offrent aux joueurs plus de contrôle sur leurs objets de jeu, ce qui les rend plus portables sur toutes les plateformes de jeu.



« Le grand nombre d'utilisateurs et l'innovation rapide font du secteur des jeux un terrain d'essai pour une application innovante de la blockchain. C’est l’endroit idéal pour surveiller la manière dont les utilisateurs optimisent l’adaptabilité des composants les plus critiques de la blockchain: la décentralisation et la symbolisation », a déclaré Christophe Uzureau, vice-président de la recherche chez Gartner. « Les startups de jeux offrent des alternatives attrayantes aux approches écosystémiques d'Amazon, de Google ou d'Apple, et servent de modèle aux entreprises d'autres secteurs pour développer des stratégies numériques ».



Commerce au détail : Ici, la blockchain est envisagée pour des services de « traçabilité », de prévention de la contrefaçon, de gestion des stocks et d'audit, pouvant être utilisés pour améliorer la qualité des produits ou la sécurité alimentaire, par exemple. Bien que ces exemples aient une valeur, l’impact réel de la blockchain sur le commerce au détail dépendra de la prise en charge de nouvelles idées, telles que l’utilisation de la blockchain pour transformer ou augmenter les programmes de fidélisation. Une fois combiné à l'Internet des objets (IdO) et à l'intelligence artificielle (IA), la blockchain a le potentiel de modifier à tout jamais les modèles commerciaux du commerce de détail, ce qui aura un impact sur les flux de données et sur les flux monétaires tout en évitant la centralisation du pouvoir de marché.



En conséquence, Gartner pense que la blockchain peut transformer les modèles commerciaux de tous les secteurs, mais ces opportunités exigent que les entreprises adoptent des écosystèmes complets. Sans la tokenisation (dans le contexte de la sécurisation de données informatique, il s'agit du procédé permettant de remplacer une donnée critique par un élément équivalent qui n'aura aucune valeur intrinsèque ou signification exploitable une fois sortie du système) et la décentralisation, la plupart des industries ne verront pas de valeur commerciale réelle.





La blockchain, une technologie intéressante ?



La blockchain constitue-t-elle vraiment un véritable changement de paradigme ? C’est la question à laquelle a tenté de répondre une étude menée par trois chercheurs sur 43 solutions implémentées dans le domaine de développement international.



John Burg, un ancien adepte de la blockchain et membre de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), a entrepris avec deux autres professionnels du même domaine d’étudier des cas d’application du registre distribué lorsqu’il est utilisé par les ONG, entreprises et agences, mais ils n’ont trouvé aucune preuve de succès.



« Nous avons documenté 43 cas d’utilisation de la blockchain à travers des recherches sur internet, la plupart ont été décrits par des prétentions éclatantes comme ‘les coûts opérationnels...réduits à jusqu’à 90%,’ ou avec l’assurance de “capture et stockage sécurisé et soigneux de données.’ Nous avons constaté une prolifération de communiqués de presse, de livres blancs et des articles de persuasion. Cependant, nous n’avons trouvé aucune documentation ou preuve des résultats de la blockchain par rapport à ces prétentions. Nous n’avons pas aussi trouvé de leçons apprises ou un aperçu concret, comme c’est le cas pour les autres technologies en développement », a écrit le trio de chercheurs.



Les chercheurs ont tenté d’entrer en contact avec plusieurs firmes de blockchain, par email, par téléphone et en personne, mais sans succès.



« Personne n’a voulu partager des données sur les résultats de programme, de processus MERL [monitoring, evaluation, research, and learning] ou de gestion adaptative pour le potentiel de renforcement », a écrit l’équipe de recherche. « Malgré tout le battage médiatique autour de la blockchain et comment elle assure la transparence de processus et d’opérations dans les environnements de faible niveau de confiance, l’industrie elle-même est opaque. À partir de là, nous avons déterminé que le manque de preuves à l'appui des allégations de valeur de la blockchain dans l'espace du développement international est une lacune critique pour les adoptants potentiels. »



Source :



Et vous ?



Partagez-vous le point de vue de Gartner concernant la blockchain ?

Que pensez-vous de la blockchain ?

Dans quels domaines vous semblent-elle la plus utile actuellement ?

Dans quels domaines pourrait-elle apporter une plus-value plus tard ?



Voir aussi :



La blockchain est-elle une technologie sans intérêt ? Une étude stipule que ses cas d'utilisation ont un taux de réussite de 0 %

La demande d'ingénieurs blockchain est en forte croissance avec une augmentation de 517 % de 2018 à 2019, selon un rapport

La technologie blockchain est-elle adaptée pour voter pendant des élections ? À partir de là, nous avons déterminé que le manque de preuves à l'appui des allégations de valeur de la blockchain dans l'espace du développement international est une lacune critique pour les adoptants potentiels. »

