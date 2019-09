150 employés et stagiaires chez Microsoft réalisent un clip vidéo intitulé "Microsoft the Musical" Qui retrace brièvement l'historique de la société de technologie 4PARTAGES 1 0 Il est très difficile de nos jours de parler de technologie sans mentionner l’entreprise Microsoft, car cette dernière approvisionne un très grand nombre d’entreprises en matériel ou en solutions logicielles. Microsoft a une longue histoire dans le monde informatique, et toutes les informations à ce sujet sont disponibles sur Wikipedia ou dans les manuels scolaires, mais tout le monde n’a pas le temps à perdre pour lire tout cela. Ceci, certains employés et stagiaire de Microsoft l’ont compris et ont donc conçue une courte vidéo intitulée Microsoft the Musical.



Microsoft the Musical est une comédie musicale qui retrace brièvement l'historique de la société de technologie fondée par Bill Gates. C'est une chanson et une danse de huit minutes sur Bill Gates, les systèmes d'exploitation, la Xbox, les téléphones défaillants et l'informatique en nuage. La vidéo a été réalisée par 150 employés à temps plein et stagiaires chez Microsoft qui y ont consacré leur temps libre pendant 8 semaines. Elle a été tournée dans divers bâtiments du campus de Microsoft à Redmond, dans l'État de Washington. À ce qu’il paraît, cette vidéo est un aperçu élogieux des succès et des échecs de la société.





Sans surprise, il n’est mentionné nulle part dans la vidéo, le



Cette vidéo à caractère publicitaire, effectuée par ces employés et stagiaires aurait été faite gratuitement. Cela laisse plusieurs questions sans réponses, comme celle de savoir quelles peuvent bien être les réelles motivations des auteurs de cette vidéo. Surtout que ni Microsoft, ni Bill Gates, n’a besoin de belles paroles pour améliorer son image. L’oubli volontaire de mentionner Paul Allen ou encore le fait de ne pas parler du contrat de l’entreprise avec l’armée américaine, sont autant de choses qui laissent croire qu’il y a peut-être un objectif autre que celui que les auteurs veulent laissent paraître.



Source : YouTube



Et vous ?



Que pensez-vous de cette vidéo ?

Pensez-vous qu’il puisse y avoir un objectif caché derrière cette vidéo ?



