La firme de Mountain View a récemment fourni davantage de précisions concernant la stratégie qu’elle compte adopter pour se conformer à la justice européenne. Google a prévu d’introduire à partir de l’année prochaine une nouvelle option afin de permettre aux utilisateurs européens de plateformes Android de choisir plus librement leur moteur de recherche par défaut. À compter de l’an prochain, Android affichera un écran de sélection permettant de définir le moteur de recherche par défaut (Google, Yahoo, Qwant, Bing, Yandex ou autre), lors de la phase de configuration de l’appareil.



À ce propos, Google a déclaré : « L’année prochaine, nous proposerons aux utilisateurs d’Android un nouveau moyen de sélectionner un moteur de recherche pour alimenter un champ de recherche sur leur écran d’accueil et par défaut dans Chrome (si installé). Les fournisseurs de recherche peuvent demander à faire partie du nouvel écran de sélection qui apparaitra lorsque quelqu’un configurera un nouveau smartphone ou tablette Android en Europe ».



L’entreprise indique aussi que « les fournisseurs de recherche éligibles devront remplir un formulaire de candidature et pourront enchérir pour une inclusion basée sur une enchère ». Qu’est-ce que cela signifie concrètement ?



À priori, quatre options (incluant le moteur de recherche de Google et trois alternatives déterminées au terme d’une sélection payante) devraient être proposées dans un ordre aléatoire aux utilisateurs. Les alternatives éligibles devront participer à des enchères par pays et faire une offre par pays en précisant le montant qu’elles consentent à verser à la firme de Mountain View pendant la période de grâce - de janvier à décembre 2020 pour la première phase - chaque fois qu’un client utilisera leur moteur de recherche sur Android à la place Google. Le moteur de recherche défini durant cette étape obligatoire avant la poursuite du premier démarrage d’un dispositif tournant sous Android sera utilisé par défaut dans le champ de recherche d’Android et dans Chrome (si l’application est installée).





Google a prévu une offre minimale par pays pour figurer dans la short-liste et expliqué que les trois offres les plus élevées atteignant ou dépassant le seuil d’enchère minimal pour un pays donné apparaitront dans l’écran sélection de ce pays. L’entreprise assure qu’en cas d’égalité des voix, elle « attribuera les créneaux horaires de manière aléatoire entre les soumissionnaires liés ». Et si moins de trois fournisseurs de recherche éligibles atteignent ou dépassent le seuil d’enchères, elle « remplira les emplacements restants de manière aléatoire à partir du pool de fournisseurs de recherche éligibles. Le groupe de fournisseurs éligibles comprendra ceux qui ont demandé à participer à l’écran de choix, mais n’ont pas soumis d’offre ».



Les moteurs de recherche retenus seront connus le 31 octobre. Après la première vague d’enchères, toutes les séries suivantes auront lieu une fois par an. Ce système permettra à la firme de Mountain View d’empocher un joli bonus « en offrant plus de visibilité à ses concurrents et en donnant le choix aux utilisateurs ».



