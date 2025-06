Des routes plongées dans le chaos après un signalement erroné par Google Maps d’autoroutes fermées

L'incident illustre les dangers de l'excès de confiance en la technologie dans notre quotidien

In ganz Deutschland

Chaos bei Google Maps: Dienst zeigt unzählige falsche Sperrungenhttps://t.co/qEfIRrIHx3 — Peter Berger (@leosgeminix) May 29, 2025

De tels incidents peuvent être la résultante de manipulations algorithmiques de la part de certains utilisateurs du service

Le cas du couple qui s’est fait attaquer et dérober sous la menace d'une arme à feu après avoir été dirigé par Google Maps vers un quartier réputé pour sa criminalité est une sonnette d’alarme additionnelle sur le danger de l’excès de confiance à la technologie



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 381 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Des rapports font état de ce que les principales routes de l'ouest, du nord, du sud-ouest et du centre du pays étaient indiquées comme fermées. Même certaines parties de la Belgique et des Pays-Bas semblaient être à l'arrêt. La situation a été exacerbée par le fait que l'incident s'est produit au début d'une pause de quatre jours en lien avec l'Ascension, alors que de nombreux Allemands étaient en voyage. Un grand nombre d'utilisateurs de Google Maps se sont donc dirigés vers des itinéraires alternatifs pour éviter les fermetures inexistantes. Cela a donc provoqué des embouteillages et des retards considérables sur ces petites routes.En général, on s’arrime à la tendance et donc on fait usage des moyens de son époque. Rien d’étonnant donc que de nos jours des tiers entrent dans leur véhicule et activent toute la batterie de services nécessaires pour avoir des informations en temps réel sur l’état du trafic. Seulement, il y a des risques de se faire doubler par des personnes plus malignes d u genre de Simon Weckert sur l’élément vidéo . Le visuel est de qualité suffisante pour que l’on se rendre compte qu’il transporte des téléphones portables dans sa charrette ; 99 appareils seconde main pour produire l’effet que l’on peut voir sur Google Maps : des trajets marqués en rouge, c’est-à-dire des axes que d’autres automobilistes vont considérer comme embouteillés et tenter des redirections sur d’autres. Bonjour les embouteillages qui peuvent en résulter…Jason et Katharine Zoladz utilisaient l'application en octobre dernier pour se rendre de leur Airbnb à l'aéroport international du Cap, a rapporté The Mercury News, citant une plainte déposée devant la Cour supérieure du comté de Santa Clara.Le couple, originaire de Los Angeles, prévoyait d'échanger sa voiture de location contre un SUV pour se rendre dans une réserve naturelle du désert du Kalahari, selon la plainte.Les Zoladz affirment dans leur plainte que Google Maps les a dirigés vers le quartier de Nyanga, tristement célèbre pour être l'un des hauts lieux de la criminalité au Cap, aussi bien pour les habitants que pour les touristes.L'action en justice indiquait ce qui suit : « Des bandes de voleurs guettaient les touristes voyageant dans des voitures de location" et "attaquaient les voitures en jetant des briques ou de grosses pierres à travers les vitres, en agressant violemment les occupants et en volant des objets de valeur ». Les victimes ont été « blessées et mutilées », selon la plainte Vous êtes-vous souvent posé la question de savoir quelle est la cause des bouchons dans lesquels il vous est arrivé de tomber ? Avez-vous établi un lien avec les dérives liées aux applications de navigation ?Partagez-vous l’avis selon lequel il s’agit d’une filière (celle des applications de navigation) qui nécessite une régulation forte ?