We're starting to flush out memes.



The "graduation rate" of coins on Pump Fun (those that made it to $69k and got listed on a dex) is stagnant around 1.4%https://t.co/fCruRRnvZW



(h/t @0xBreadguy) — Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) August 1, 2024

Une leçon pour tous

Les memecoins comme Dogecoin ou Shiba Inu sont souvent perçues comme des paris spéculatifs plutôt que des investissements sérieux. Dans ce cas précis, l’adolescent a utilisé les réseaux sociaux pour générer une forte attention autour de sa cryptomonnaie, exploitant l’humour et latypiques de ce genre de projets. En l’espace de quelques minutes, la valeur du memecoin a explosé, alimentée par une frénésie d’achats. Une fois la cryptomonnaie suffisamment montée en valeur, le créateur a revendu ses parts, laissant les investisseurs dans l’incertitude alors que le prix s’effondrait presque immédiatement.Les Memecoins existent depuis 2013, date de la sortie du Dogecoin. Au cours des années suivantes, quelques développeurs ont tenté de reproduire le succès du Dogecoin, en jouant sur les mèmes populaires d'Internet ou en exploitant l'air du temps d'une autre manière afin d'encourager les gens à investir. Mais le coût et la complexité du développement ont généralement limité le nombre de memecoins mis sur le marché.Cette équation a été renversée en janvier avec le lancement de Pump.Fun, qui permet aux gens de lancer de nouveaux memecoins instantanément, sans frais. L'idée était de donner aux gens un moyen plus sûr d'échanger des memecoins en normalisant le code sous-jacent, ce qui empêche les développeurs d'intégrer des mécanismes malveillants pour voler des fonds, dans ce que l'on appelle un hard rug pull.« Acheter des memecoins n'était pas très sûr. Les programmeurs pouvaient créer des systèmes qui obscurcissaient ce que vous achetiez et, en fait, se comportaient comme des acteurs malveillants. Tout était conçu pour soutirer de l'argent aux gens », a déclaré au début de l'année l'un des trois cofondateurs anonymes de Pump.Fun, connu sous le nom de Sapijiju. « L'idée de Pump était de construire quelque chose où tout le monde était sur un pied d'égalité ».Depuis le lancement de Pump.Fun, des millions de memecoins uniques sont entrés sur le marché par l'intermédiaire de la plateforme. Selon certains indicateurs, Pump.Fun est l'application crypto qui connaît la croissance la plus rapide de tous les temps. En moins d'un an d'activité, elle a engrangé plus de 250 millions de dollars de recettes, soit une part de 1 % des transactions effectuées sur la plateforme.La grande majorité de ces crypto ne décollent jamais. D'autres attirent d'emblée l'attention, puis s'effondrent après que le créateur a vendu ses avoirs sans préavis. Une minorité de ces crypto conservent leur valeur sur une longue période.Les mèmes n'ont d'autre but que de servir de véhicule à la spéculation financière. Les fluctuations de leur prix reflètent donc presque exclusivement l'attention qu'elles suscitent, c'est-à-dire la conviction collective, quelle qu'en soit la raison, que leur prix va augmenter ou diminuer.Dans la soirée du 19 novembre, le conseiller artistique Adam Biesk terminait son travail à son domicile californien lorsqu'il a surpris une conversation entre sa femme et son fils, qui venaient de descendre. Le fils, un jeune adolescent, disait qu'il avait gagné beaucoup d'argent avec une crypto-monnaie qu'il avait lui-même créée.Dans un premier temps, Biesk n'en a pas tenu compte. Il savait que son fils s'amusait avec les crypto-monnaies, mais qu'il ait fait une petite fortune avant d'aller se coucher était trop exagéré. « Nous n'y croyions pas vraiment », déclare-t-il. Mais lorsque le téléphone a commencé à sonner et que sa femme a été inondée de messages de colère sur Instagram, Biesk a compris que son fils disait la vérité, même si ce n'était pas toute l'histoire.Plus tôt dans la soirée, à 19 h 48, le fils de Biesk avait lancé dans la nature 1 milliard d'unités d'une nouvelle crypto-monnaie, qu'il avait baptisée Gen Z Quant. Simultanément, il a dépensé environ 350 dollars pour acheter 51 millions de jetons, soit environ 5 % de l'offre totale, pour lui-même. Il a ensuite commencé à faire un direct sur Pump.Fun, le site web qu'il avait utilisé pour lancer sa crypto-monnaie. Les gens qui l'écoutaient pour voir ce qu'il faisait ont commencé à acheter Gen Z Quant, ce qui a entraîné une forte hausse du cours.À 19 h 56, huit minutes plus tard, les jetons du fils de Biesk valaient près de 30 000 dollars et il les a encaissés. « Incroyable. Putain de merde ! Putain de merde ! », a-t-il déclaré en présentant ses deux majeurs à la webcam, la langue tirée hors de la bouche. Le prix s'est effondré, tant son unique transaction était importante.Pour une oreille normale, tout cela peut sembler impossible. Mais dans le domaine des memecoins, un type de crypto-monnaie qui n'a pas d'autre but ou utilité que la spéculation financière, c'est relativement routinier. Bien que de nombreuses personnes perdent de l'argent, quelques-unes sont connues pour en gagner beaucoup, et rapidement.Dans le cas présent, le fils de Biesk avait apparemment effectué ce que l'on appelle un « soft rug pull », c'est-à-dire que quelqu'un crée un nouveau jeton crypto, en fait la promotion en ligne, puis vend l'ensemble de ses avoirs soit rapidement, soit au fil du temps, ce qui fait chuter son prix. Ces manœuvres se situent dans une zone grise sur le plan juridique, selon les avocats, mais elles sont condamnées par la cryptosphère, qui les juge pour le moins douteuses sur le plan de l'éthique.Après s'être débarrassé de Gen Z Quant, le fils de Biesk a fait la même chose avec deux autres pièces, l'une appeléeet l'autre, ce qui lui a permis d'empocher plus de 50 000 dollars au cours de la soirée.La réaction a été rapide et féroce. Un torrent d'insultes a commencé à se déverser dans le journal de discussion de Pump.Fun, de la part de traders qui s'estimaient victimes d'une escroquerie. Un commentateur a écrit : « Espèce de petit escroc ». Bientôt, les noms et les photos de Biesk, de son fils et d'autres membres de sa famille ont circulé sur X. Ils ont été victimes d'un « doxing ». « Notre téléphone a commencé à exploser. Nous avons reçu appel sur appel », raconte Biesk. « C'était une situation très effrayante ».Malgré leur campagne de vengeance, les crypto-commerçants ont continué à acheter des Quant de Gen Z, faisant grimper le prix de la pièce bien au-delà du niveau auquel le fils de Biesk avait encaissé son argent. À son apogée, vers 3 heures du matin le lendemain, la pièce avait une valeur théorique totale de 72 millions de dollars ; les jetons que l'adolescent avait initialement détenus valaient plus de 3 millions de dollars. Aujourd'hui encore, la frénésie des échanges s'est calmée, et les jetons continuent d'être évalués à deux fois le montant qu'il a reçu.« En fin de compte, beaucoup de gens ont gagné de l'argent avec sa pièce. Mais pour nous, qui avons été pris entre deux feux, l'émotion a été très forte », explique Biesk. « Les réactions en ligne sont devenues si effrayantes que le fait qu'il ait gagné de l'argent a été en quelque sorte tempéré par le fait que les gens se sont mis en colère et ont commencé des manœuvres d'intimidation. »Biesk admet que sa compréhension des crypto-monnaies est limitée. Mais il ne voit guère de différence entre ce qu'a fait son fils et, par exemple, le fait de jouer en bourse ou de gagner au casino. Bien qu'en vertu de la législation californienne, il faille avoir au moins 18 ans pour jouer ou investir dans des actions, le marché non réglementé des memecoins, dont le profil de risque a été comparé à celui d'un « casino », a donné au fils adolescent de Biesk un accès précoce à une arène similaire, dans laquelle certains doivent perdre pour que d'autres profitent. « D'après ce que j'ai compris, il a gagné de l'argent et il a encaissé, ce qui me semble être ce que n'importe qui aurait fait », explique Biesk. « Il y a des gens qui applaudissent à la table de craps, ou qui sont en colère à la table de craps ».Bien que la plateforme permette aux utilisateurs d'accéder à des informations qui les aident à évaluer les risques, comme la proportion d'une pièce appartenant aux quelques détenteurs les plus importants, les « soft rug pulls » sont difficiles à prévenir par des moyens techniques, affirme Sapijiju.« Les gens disent qu'il y a un tas de choses différentes que l'on peut faire pour bloquer [les soft rug pulls] - peut-être une taxe sur les ventes ou l'enfermement des personnes qui créent la pièce. En réalité, tout cela est très facile à manipuler », explique-t-il. « Quoi que nous fassions pour empêcher les gens de faire cela, il y a toujours un moyen de contourner le problème si l'on est assez intelligent. L'important est de créer une interface aussi simple que possible et de donner aux utilisateurs les outils nécessaires pour déterminer si une pièce est légitime ou non ».« L'écrasante majorité » des nouveaux jetons crypto entrant sur le marché sont des escroqueries d'une forme ou d'une autre, conçues expressément pour soutirer de l'argent aux acheteurs, et non pour conserver une valeur soutenue à long terme, selon la société de sécurité des cryptomonnaies Blockaid. Depuis que les plateformes de lancement de memecoins telles que Pump.Fun ont commencé à gagner du terrain, le volume des soft rug pulls a augmenté au même rythme, explique Ido Ben-Natan, fondateur de Blockaid.« Je suis généralement d'accord pour dire qu'il est impossible de prévenir ce phénomène de manière globale. C'est le jeu du chat et de la souris », déclare Ben-Natan. « Il est certainement impossible de couvrir cent pour cent de ces choses. Mais il est tout à fait possible de détecter les récidivistes, en examinant les métadonnées et différents types de modèles.Cette histoire est une illustration frappante de la volatilité du monde des cryptomonnaies, où innovation, cupidité et imprudence se mêlent souvent. Elle rappelle aussi l’importance d’éduquer les jeunes sur les conséquences de leurs actes dans ce secteur encore largement non réglementé. Pour les investisseurs, elle met en garde contre la tentation de céder aux promesses de gains rapides sans mesurer les risques.Dans un environnement aussi imprévisible que celui des cryptomonnaies, l’incident montre que les opportunités peuvent être aussi destructrices que lucratives – pour toutes les parties impliquées.Sources : Dune L'adolescent a-t-il agi de manière immorale ou a-t-il simplement profité des règles (ou de leur absence) du marché ?À partir de quel moment une action financière devient-elle condamnable : lorsqu'elle est immorale, illégale, ou les deux ?Les plateformes qui hébergent ces memecoins ont-elles une responsabilité dans la prévention de ces comportements ?Les investisseurs devraient-ils mieux se renseigner avant d’acheter des memecoins ? Jusqu’où va leur responsabilité ?Le doxing peut-il être justifié dans certaines situations pour dénoncer des comportements abusifs ?Comment protéger les individus des conséquences extrêmes de la divulgation de leurs informations personnelles en ligne ?