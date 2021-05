Le co-créateur de Dogecoin, Billy Markus, n'a pas pris en compte l'impact environnemental lors de la création de la cryptomonnaie qui a été initialement créée comme une blague.Créé en 2013 par les ingénieurs Billy Markus et Jackson Palmer, le Dogecoin n'avait pas d'autre ambition à l'origine que d'être une monnaie virtuelle pour rire, mais la cryptomonnaie a pris une tout autre tournure ces derniers mois. Destinée à être utilisée comme une alternative au bitcoin, elle a depuis trouvé une communauté croissante en ligne. Contre toute attente, fin avril, le Dogecoin affichait une valeur marchande totale de plus de 40 milliards de dollars, selon le site de données sur le marché des cryptomonnaies CoinGecko, soit une augmentation de plus de 20 milliards de dollars au cours d'une semaine. Cette flambée du prix en a fait l'une des dix cryptomonnaies les plus précieuses au monde.L'ancien ingénieur logiciel de jeux vidéo chez IBM, Billy Markus, avait lancé le jeton nommé d'après la devise utilisée dans le jeu Nintendo Animal Crossing en 2013, qu'il a décrit comme la cryptomonnaie des « imbéciles » (). Le co-créateur de Dogecoin avait insisté à l'époque sur le fait que la communauté des cryptomonnaies « n'avait pas vraiment compris la blague », alors que les investisseurs se pressaient pour négocier et que l'ancien propriétaire vendait ses avoirs.Un utilisateur de Twitter a demandé à Billy Markus s'il envisageait la consommation d'énergie lors de la création de la monnaie numérique, « Ou n'est-ce pas quelque chose auquel vous avez pensé? Comment la communauté des développeurs peut-elle rendre doge plus efficace ? »Dans sa réponse, Markus, qui utilise le nom d'utilisateur Shibetoshi Nakamoto sur Twitter, a déclaré qu'il avait créé Dogecoin en « environ deux heures » et qu'il n'avait pensé à rien.Plus tard dans la journée, Elon Musk, qui s'est fait appeler le « Dogefather » par le passé, a de nouveau tweeté qu'il travaillait avec les développeurs Dogecoin pour améliorer l'efficacité des transactions du système.Notons qu'il y a quelques jours, le patron de Tesla la faisait chuter de près de 30% après l'avoir qualifié, pour rire, d'arnaque, lors de la célèbre émission humoristique Saturday Night Live (SNL).En fait, durant un sketch lors du SNL, Musk a joué le rôle d'un expert en cryptomonnaies portant un nœud papillon dans le segment Weekend Update de l'émission.À la question qui demandait ce qu'est le dogecoin, Musk a répondu : « C'est l'avenir de la monnaie. C'est un véhicule financier imparable qui va conquérir le monde ». Lorsqu'un membre de l'équipe de l'émission, Michael Che, a rétorqué : « Alors, c'est une arnaque ? », Musk a répondu : « Oui, c'est une arnaque », et a ri. Il s'agissait sans doute d'une blague de la part du milliardaire, car le PDG non conventionnel a publié de nombreux commentaires sur les cryptomonnaies sur Twitter dernièrement et a critiqué l'argent liquide ordinaire pour avoir des taux d'intérêt réels négatifs.Le lendemain, il l'a fait rebondir de 9,3% à 0,502 dollar en faisant miroiter un possible achat de ses voitures grâce à elle. Elon Musk a en effet lancé un sondage sur Twitter dans lequel il demande si SpaceX devrait accepter le dogecoin comme moyen de paiement . L'enquête, qui a reçu 2,3 millions de votes, montre que 77 % des personnes interrogées sont favorables à l'utilisation du dogecoin, tandis que les autres ne sont pas très enthousiastes.Billy Markus, a révélé qu'il avait vendu l'intégralité de ses avoirs en cryptomonnaie en 2015 après avoir été licencié afin de pouvoir s'offrir une Honda Civic d'occasion. Markus avait révélé plus tard qu'il n'avait jamais acheté la voiture et dépensé 10 000 $ gagnés grâce à la vente de Dogecoin pour payer son loyer.Bien qu'il soit maintenant étonné de voir Dogecoin gagner plus de valeur que le constructeur de sa voiture qui a actuellement une capitalisation boursière similaire. « J'ai toujours dit que j'avais tout vendu pour obtenir un montant à peu près équivalent au prix d'une Honda Civic d'occasion. C'était tous mes avoirs en cryptomonnaie, j'avais des Litecoin, des Bitcoin, DOGE et un tas d'autres », avait déclaré Markus dans un tweet en 2015 alors qu'il vendait ses actifs. Ce qu'il ignorait c'est que sa cryptomonnaie deviendrait l'une des cryptomonnaies les plus précieuses au monde. La capitalisation boursière de Dogecoin place également la cryptomonnaie blague avant des entreprises comme Emerson Electric Co et Vodafone Group Plc. En 2021, ses jetons lui auraient probablement permis de faire fortune. Dans ses commentaires formulés dans une lettre ouverte sur Reddit plus tôt ce mois-ci , Markus a déclaré qu'il croyait en ce qu'il a décrit comme la « vraie valeur » de Dodgecoin après l'avoir vu gagner 900 % de valeur depuis fin janvier. Après avoir indiqué que la cryptomonnaie a « été créée pour des imbéciles après que Jackson Palmer a fait un tweet désinvolte à ce sujet », il a expliqué avoir posé les bases sans aucune attente ni plan. Il a poursuivi : « il a fallu environ 3 heures pour créer [Dogecoin], la majeure partie de ce temps apportant des modifications au client pour créer le texte Comic Sans et des graphiques et des mots personnalisés pour différentes parties de l'interface utilisateur ». Il a ensuite ajouté qu'il ne faisait plus partie du projet Dogecoin, car il avait vendu tous ses actifs en 2015.Markus a également mentionné que s'il « n'avait pas "gaspillé" mes investissements en cryptomonnaie il y a des années, je serais en mesure d'aider confortablement ma mère qui a du mal à effectuer des paiements à domicile ». Il a également exprimé son étonnement de la façon dont Dogecoin est passé d'une blague idiote à « quelque chose de valable ». En outre, le cofondateur de Dogecoin a soulevé une question importante en disant que les investisseurs voulaient porter la valeur de Dogecoin à un niveau (1 $) qui rendrait la capitalisation boursière plus grande que les grandes entreprises qui fournissent des services à des millions de personnes, telles que Boeing (228 milliards de dollars), Starbucks (113 milliards de dollars), American Express (156 milliards de dollars) et IBM (142 milliards de dollars). « Ce n'est pas quelque chose que je peux comprendre », a-t-il dit.Sources : Billy Markus Que pensez-vous des cryptomonnaies en général ?Disposez-vous d'actifs dans les cryptomonnaies ? Si oui, lesquelles ?Que pensez-vous du Dogecoin en particulier ?Que pensez-vous du fait de ne pas avoir pris en considération l'impact environnemental lors de sa création ?Que pensez-vous de l'influence d'Elon Musk sur le marché des cryptomonnaies ?