Le gouvernement indien a émis des ordres exécutifs exigeant que X agisse sur des comptes et des messages spécifiques, sous peine de sanctions potentielles comprenant des amendes importantes et des peines d'emprisonnement.

Conformément à ces ordonnances, nous bloquerons ces comptes et ces messages en Inde uniquement ; cependant, nous ne sommes pas d'accord avec ces mesures et maintenons que la liberté d'expression devrait s'étendre à ces messages.

Conformément à notre position, une procédure d'appel contestant les ordonnances de blocage du gouvernement indien est toujours en cours. Nous avons également informé les utilisateurs concernés de ces mesures, conformément à notre politique.

En raison de restrictions légales, nous ne sommes pas en mesure de publier les ordres exécutifs, mais nous pensons qu'il est essentiel de les rendre publics dans un souci de transparence. Ce manque de divulgation peut conduire à un manque de responsabilité et à des décisions arbitraires.

X et le gouvernement de Narendra Modi

Le ministère de l'électronique et des technologies de l'information (Meity) a finalisé lundi ses ordres de blocage d'urgence de 177 comptes et liens de médias sociaux liés aux manifestations d'agriculteurs afin de maintenir « l'ordre public ».Les ordonnances d'urgence ont été émises à la demande du ministère de l'intérieur la semaine dernière. Elles s'ajoutent aux ordonnances définitives émises le 14 février.Les deux séries d'ordonnances de blocage définitives - émises le 19 et le 14 février - sont des ordonnances provisoires conditionnelles et ont été émises pour la durée de l'agitation, après quoi les plateformes de médias sociaux peuvent rétablir la visibilité des comptes et des chaînes en Inde. Ce n'est pas la première fois que de telles ordonnances de blocage temporaire en vertu de l'article 69A sont émises lorsque les protestations font rage, a appris HT.De nombreux utilisateurs se sont plaints que leurs comptes de médias sociaux étaient bloqués ou soumis à des restrictions dans le pays. X a déclaré que sa position sur la question était cohérente avec le recours juridique en cours contre les ordonnances du gouvernement indien visant à bloquer le contenu.Les ordonnances de lundi ont été émises à l'encontre de 35 liens et 35 comptes Facebook, 14 comptes Instagram, 42 comptes Twitter, 49 liens Twitter, 1 compte Snapchat et 1 compte Reddit. Alors que les ordonnances visant Facebook et Twitter (désormais X) sont monnaie courante, il s'agit de la première ordonnance de blocage émise à l'encontre de Snap. Aucune ordonnance de blocage n'a été émise à l'encontre de chaînes ou de vidéos YouTube dans la dernière tranche.Plusieurs militants s'étaient déjà plaints de la suppression de leurs messages. Mohammed Zubair, utilisateur de X et journaliste indien, a écrit lundi que « de nombreux comptes X influents » de journalistes, d'influenceurs et d'éminents syndicalistes agricoles couvrant les manifestations d'agriculteurs en Inde avaient été « suspendus ».Mandeep Punia, un journaliste, a déclaré que son compte et celui de sa plateforme d'information - Gaon Savera - avaient été suspendus : « Nous sommes des journalistes professionnels couvrant l'Inde rurale. Nous faisons des reportages sur le terrain et le gouvernement ne veut pas de cela. Le gouvernement bloque notre voix, mais cela affecte également nos moyens de subsistance, nos moyens de gagner notre vie », a-t-il déclaréDans sa clarification, la X a déclaré que les comptes et les postes étaient retenus uniquement en Inde « en conformité avec les ordonnances ». Elle a toutefois ajouté que la plateforme n'était pas d'accord avec l'action du gouvernement et a maintenu que « la liberté d'expression devrait s'étendre à ces messages » :Le principal parti d'opposition indien a critiqué le gouvernement pour cette mesure, l'accusant d'essayer de faire taire les voix dissidentes dans un pays démocratique. Jairam Ramesh, un législateur de ce parti, a déclaré dans un message sur X que cette décision représentait « l'assassinat de la démocratie en Inde ». Plusieurs groupes X ont également critiqué le gouvernement pour avoir fermé des messages critiques sur les médias sociaux.Plusieurs syndicats agricoles indiens sont en grève depuis le 13 février pour obtenir un prix plancher, également appelé prix minimum de soutien, pour leurs cultures. Les manifestants ont tenté de se rendre à Delhi, la capitale de l'Inde, depuis les États voisins du Punjab, de l'Haryana et de l'Uttar Pradesh.Mais les autorités ont lourdement barricadé les frontières de la ville avec des fils barbelés et des blocs de ciment pour les en empêcher. Les États de l'Haryana et de l'Uttar Pradesh, dirigés par le parti au pouvoir, le Bharatiya Janata Party (BJP), ont déployé un grand nombre de policiers et de troupes paramilitaires pour empêcher les agriculteurs d'atteindre Delhi.Les militants affirment que les agriculteurs constituent un bloc électoral important en Inde et que le gouvernement ne veut pas d'un spectacle de protestation - avec des agriculteurs sur des tracteurs et d'autres véhicules - sur les routes de Delhi, en particulier avec les élections générales prévues dans les prochains mois.En 2020, les agriculteurs avaient entamé une protestation similaire et s'étaient retranchés aux frontières de Delhi pendant des mois, et le gouvernement ne veut pas que cela se reproduise.Le gouvernement a organisé plusieurs séries de discussions avec les syndicats pour mettre fin aux protestations, mais aucun consensus n'a encore été trouvé. Mercredi, un manifestant de 22 ans est mort lors d'un affrontement avec la police de l'Haryana. Les autorités de l'État du Pendjab ont déclaré que la cause du décès était une « blessure par balle à la tête ».Anciennement connu sous le nom de Twitter, X est en conflit juridique avec l'administration du Premier ministre Narendra Modi à propos de ce que New Delhi considère comme un non-respect des ordres de suppression de contenu.En juin, la Haute Cour du Karnataka a condamné la plateforme à une amende de 5 millions de roupies (55 775 euros) et a déclaré qu'elle ne s'était pas conformée à de nombreux ordres de blocage sans aucune explication plausible. Twitter a contesté cette décision auprès d'une instance supérieure de la Cour et a fait valoir que New Delhi pourrait s'enhardir à bloquer davantage de contenus et à élargir la portée de la censure.Dans son dossier de 28 pages, le ministère des technologies de l'information a déclaré que la contestation de X devait être rejetée, arguant que la société avait par le passé débloqué certains comptes - que le gouvernement avait ordonné de bloquer - sans qu'elle en soit informée. En agissant de la sorte, X a sapé « le rôle du gouvernement dans un système démocratique », ajoute le document.L'Inde et la X entretiennent des relations tendues depuis des années. Le conflit remonte à 2021, lorsque la plateforme de médias sociaux a refusé de bloquer certains comptes que New Delhi avait ordonné de supprimer, dans le cadre de manifestations d'agriculteurs contre la politique du gouvernement indien.Les autorités indiennes ont également demandé à la société de supprimer des contenus, notamment des comptes jugés favorables à un État sikh indépendant, des messages censés diffuser des informations erronées sur les manifestations d'agriculteurs et des tweets critiquant la gestion par le gouvernement de la pandémie de grippe aviaire COVID-19.La décision prise en juin à l'encontre de Twitter fait suite à une action en justice intentée par l'entreprise en 2022, avant que la plateforme de médias sociaux ne soit détenue par Musk, pour contester un grand nombre d'ordonnances de suppression de contenu prises par l'Inde.Sous l'égide de Musk, X poursuit depuis le mois d'août une action en justice contre cette décision.Source : X, Hindustan Times Quelle lecture faites-vous de la situation ?Voir aussi :