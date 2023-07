X is here! Let’s do this. pic.twitter.com/1VqEPlLchj — Linda Yaccarino (@lindayacc) July 24, 2023

Prises de bec, licenciements massifs

« Une seconde chance »

Envoyé par Linda Yaccarino Envoyé par C'est une chose exceptionnellement rare - dans la vie ou dans les affaires - que vous ayez une seconde chance de faire une autre grande impression. Twitter a fait une énorme impression et a changé notre façon de communiquer. Maintenant, X ira plus loin, transformant la place de la ville mondiale.



X est l'état futur de l'interactivité illimitée - centrée sur l'audio, la vidéo, la messagerie, les paiements/banques - créant un marché mondial pour les idées, les biens, les services et les opportunités. Propulsé par l'IA, X nous connectera tous d'une manière que nous commençons à peine à imaginer.



Pendant des années, les fans et les critiques ont poussé Twitter à rêver plus grand, à innover plus rapidement et à réaliser notre grand potentiel. X fera cela et plus encore. Nous avons déjà commencé à voir X prendre forme au cours des 8 derniers mois grâce à nos lancements rapides de fonctionnalités, mais nous ne faisons que commencer.



Il n'y a absolument aucune limite à cette transformation. X sera la plate-forme qui pourra livrer, eh bien… tout. Elon Musk et moi sommes impatients de travailler avec nos équipes et chacun de nos partenaires pour apporter X au monde.

Selon Musk, ce changement de marque vise à transformer Twitter en une « super application » qui offrirait de nombreux services aux utilisateurs, à l’image de WeChat, l’application chinoise qui combine messagerie, réseaux sociaux, paiement en ligne et autres fonctionnalités. Il a également évoqué la possibilité de publier des « articles très longs et complexes » sur X, ce qui marquerait une rupture avec le format limité à 280 caractères des tweets.Pendant plusieurs heures dimanche, Musk a parlé du changement de la marque, tweetant des choses comme "Deus X" ou répondant aux autres utilisateurs qui en parlaient. À un moment donné, il a rejoint une session Twitter Spaces intitulée « Personne ne parle jusqu'à ce que nous convoquions Elon Musk », et a conservé le mode silencieux pendant près d'une heure avant de réactiver le son et de confirmer qu'il « changerait le logo de Twitter demain » (soit lundi), ajoutant « nous allons tailler le logo Twitter sur le bâtiment avec des chalumeaux ».Musk aurait également envoyé un e-mail dimanche soir aux employés de Twitter leur disant que l'entreprise deviendrait X, et que c'était la dernière fois qu'il enverrait un e-mail à partir d'une adresse Twitter, selon un article de Threads de la rédactrice en chef de Platformer, Zoe Schiffer. Elle a ajouté qu'elle supposait qu'il parlait du logo, puisque l'entreprise de Twitter a déjà été renommée X corp.Quant à ce à quoi ressemblera le nouveau logo, Musk a épinglé un GIF qui a été publié par Sawyer Merritt, un utilisateur de Twitter qui a proposé le logo. Plus tard, Musk a déclaré qu'il optait pour le logo « art déco minimaliste » mais qu'il apporterait probablement des modifications pour l'affiner plus tard. La PDG de Twitter, Linda Yaccarino, a également partagé le logo en disant « X est là ! Faisons cela ». Il est maintenant utilisé pour la photo de profil de Musk.Alors que certains fans de Musk applaudissent le changement, ou tout ce que fait l'homme, les utilisateurs de longue date du service de messagerie ne sont pas particulièrement enthousiasmés par le changement. Marques Brownlee, qui a rejoint le service en 2009, dit qu'il l'appellera toujours Twitter, ce à quoi Musk a répondu : « Pas pour longtemps ».La lettre "X" a été sur à peu près tout ce que Musk a touché au cours des deux dernières décennies. X.com était le nom original de Paypal ; elle est sur le nom de sa société SpaceX; elle est sur le nom de ses modèles SUV Tesla; il faut également évoquer X.Ai ; Elon Musk a dit qu'il voulait transformer Twitter en « X, l'application fourre-tout ». Maintenant, il fait enfin quelque chose avec le domaine X.com qu'il a racheté à Paypal en 2017.Enfin, le changement de marque du site sera la déclaration la plus claire à ce jour qu'il ne s'agit plus du même réseau social qu'avant que Musk ne l'achète l'année dernière. Mais c'est loin d'être le seul changement dans l'ère Musk de Twitter.Plus récemment, Twitter a déclaré qu'il limiterait le nombre de messages pour les utilisateurs non payants, une fonction d'embauche de type LinkedIn est apparue pour les organisations vérifiées, et Musk a déclaré que le site permettrait bientôt aux utilisateurs de publier des « articles très longs et complexes » sur le site. La fonctionnalité d'article semble s'appeler Articles, mais à un moment donné, elle s'appelait apparemment Notes - vous savez, le nom du clone Twitter du site d'articles Substack, dont les débuts, vous vous en souvenez peut-être, étaient un peu dramatiques.Le changement de nom pourrait être considéré comme une refonte de la marque salvatrice pour l'entreprise*: Musk a averti à plusieurs reprises ces derniers mois que Twitter, confronté à de fortes pertes de revenus publicitaires, était au bord de la faillite. Augmentant la pression, plus tôt ce mois-ci, la plate-forme de médias sociaux rivale Threads a été lancée à partir de Meta, le parent de Facebook. Elle a dépassé les 100 millions d'inscriptions d'utilisateurs au cours de sa première semaine. Twitter comptait 238 millions d'utilisateurs actifs avant de devenir une entreprise privée sous l'égide de Musk en octobre 2022.L'un des hommes les plus riches du monde, Musk était autrefois surtout connu pour ses efforts innovants par le biais des sociétés SpaceX et Tesla pour lancer des fusées et construire des voitures électriques. Maintenant, bon nombre des gros titres qu'il fait sont pour ses remarques excentriques sur son compte Twitter personnel – partageant souvent des théories du complot et se lançant dans des querelles publiques sur la plate-forme de médias sociaux.Musk a remanié le site après l'avoir acquis pour 44 milliards de dollars fin octobre, des licenciements massifs s'en sont suivi, des différends sur des millions de dollars prétendument dus en indemnité et la note de Musk aux employés que rester dans l'entreprise signifierait « travailler de longues heures à haute intensité ». Il a écrit: « Seules des performances exceptionnelles constitueront une note de passage ».Le bouleversement a incité des organisations, dont la Ligue anti-diffamation, Free Press et GLAAD, à faire pression sur les marques pour qu'elles repensent la publicité sur Twitter. Les groupes ont souligné les licenciements massifs comme un facteur clé dans leur réflexion, citant la crainte que les réductions des ressources humaines de Musk ne rendent les politiques d'intégrité électorale de Twitter effectivement inapplicables, même si elles restent techniquement actives.Musk a également commencé à superviser des changements de politique controversés qui ont entraîné de fréquentes interruptions de service sur Twitter et ont bouleversé sa propre réputation dans le processus.En juin, Musk a nommé Linda Yaccarino, ancienne responsable marketing de NBCUniversal, PDG de la société.Elle a commenté le changement de nom sur Twitter dimanche après-midi :Alors que la nouvelle entreprise démarre, elle fait face à des défis. Musk a récemment révélé que la plateforme avait toujours un flux de trésorerie négatif en raison d'une baisse de 50 % des revenus publicitaires et d'un lourd endettement.Critiquant la sortie, ou la pause, d'annonceurs Twitter tels que General Mills (GIS), Macy's (M) et certains constructeurs automobiles en concurrence avec Tesla, Musk s'est qualifié « d'absolutiste de la liberté d'expression » et a déclaré qu'il voulait acheter Twitter pour renforcer la capacité des utilisateurs à parler librement sur la plate-forme. Musk a expliqué son approche de la liberté d'expression en disant : « Est-ce que quelqu'un que vous n'aimez pas a le droit de dire quelque chose que vous n'aimez pas ? Et si tel est le cas, alors nous avons la liberté d'expression ».Il a ajouté que Twitter serait « très réticent à supprimer des choses » et que la plateforme aurait pour objectif de permettre toute parole légale. De nombreux utilisateurs craignent que cela ne signifie une augmentation des discours de haine.Pendant ce temps, la frénésie initiale autour de son rival Threads semble être revenue sur terre, d'autant plus que le supposé « Twitter-killer » a été en proie au spam et manque de plusieurs fonctionnalités conviviales que Twitter, ou, maintenant X, propose.Adam Mosseri, qui supervise le lancement de Threads pour Meta, a fait allusion à des plans pour ajouter des fonctionnalités telles qu'une version de bureau de l'application, un flux de comptes uniquement suivis par un utilisateur et un bouton d'édition.Sa capacité à attirer des supports publicitaires n'est pas encore prouvée.La réaction des utilisateurs face à ce changement de nom et de logo a été mitigée. Certains ont exprimé leur enthousiasme et leur curiosité pour les nouvelles fonctionnalités de X, tandis que d’autres ont regretté la disparition du nom et du logo historiques de Twitter. Certains ont également critiqué les décisions controversées de Musk depuis qu’il a racheté Twitter l’année dernière, comme la limitation du nombre de messages privés pour les utilisateurs non payants ou la suppression de certains comptes influents.Twitter, ou plutôt X, devra donc faire face à plusieurs défis pour convaincre ses utilisateurs actuels et potentiels de son intérêt et de sa pertinence. Il devra également se démarquer de la concurrence d’autres plateformes comme Meta, qui possède Facebook, Instagram et WhatsApp, ou Threads, un clone de Twitter. Le pari est audacieux, mais pas impossible pour Elon Musk, qui a déjà révolutionné les domaines de l’aérospatiale, de l’automobile ou du paiement en ligne.Source : Elon MuskQue pensez-vous du changement de nom et de logo de Twitter ?Utilisez-vous Twitter ou X régulièrement ? Si oui, pour quel usage ?Quelles sont les fonctionnalités que vous aimeriez voir sur X ?Faites-vous confiance à Elon Musk pour gérer X ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Quel nom ou quel logo auriez-vous choisi pour Twitter si vous étiez à la place de Musk ?