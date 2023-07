Twitter bloqué en Indonésie depuis le changement de nom et de logo en X en vertu des lois du pays sur le porno

L'Indonésie procède au blocage de X.com

Twitter fait face à de plus en plus d'obstacles

Quoique Musk fasse de Twitter, cela sera mal perçu ?

Twitter, le célèbre réseau social fondé en 2006, a changé de nom et de logo lundi, suite à l’annonce choc de son propriétaire Elon Musk. Le site web et l’application s’appellent désormais X, et arborent un simple “X” noir à la place du célèbre oiseau bleu qui symbolisait la plateforme depuis plus d’une décennie.Si la PDG de Twitter, Linda Yaccarino, affirme que X sera une application tout alimentée par l'IA, le site a actuellement plus ou moins le même aspect, avec pour seuls changements majeurs pour le moment une remplacement du logo (l'oiseau bleu a tiré sa révérence) et un DNS très confus (x.com renvoie désormais à twitter.com).Ce changement radical dans le nom et le logo fait partie d’un plan ambitieux de Musk, qui a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre 2022, de transformer le réseau social en une « application tout-en-un » qui offrirait des services variés comme la messagerie, la vidéo, l’audio, les paiements et le commerce. Selon Musk, le choix du “X” vise à « incarner les imperfections en nous tous qui nous rendent uniques ».Mais ce rebranding est loin de faire l'unanimité : il a conduit au blocage du site en Indonésie mardi en vertu des lois strictes du pays limitant la pornographie et les jeux d'argent.Le ministère de la Communication et de l'Informatique du pays d'Asie du Sud-Est a déclaré que le blocage concernait le domaine "X.com", qui avait auparavant été utilisé pour héberger du contenu qui violait les lois de la nation à majorité musulmane contre le contenu « négatif » à l'instar du contenu pour adultes, selon à Al Jazeera.Le directeur général de l'information et de la communication publique du ministère, Usman Kansong, a déclaré mardi aux médias locaux que le gouvernement indonésien avait contacté la société de Musk pour obtenir des éclaircissements sur la nature du site : « Plus tôt dans la journée, nous avons parlé avec des représentants de Twitter et ils nous enverront une lettre pour nous dire que X.com sera utilisé par Twitter », a-t-il déclaré.Cette décision signifiait que les 24 millions d'utilisateurs de Twitter signalés par l'Indonésie n'étaient pas en mesure d'accéder à la plate-forme. Aribowo Sasmito, le co-fondateur du groupe de vérification des faits MAFINDO, a déclaré qu'il pensait que le site avait peut-être été bloqué en raison des connotations potentiellement négatives du domaine. « Le nom n'est pas trop éloigné de XXX, je suppose », a-t-il déclaré à Al Jazeera.Il a ajouté que les internautes indonésiens sont confrontés à un « dilemme » posé par les règles de blocage du gouvernement. « Ceux qui préfèrent la liberté sont contre mais si le contexte est lié à la pornographie, alors il est plus lié aux aspects religieux puisque l'Indonésie est le pays avec la plus grande population musulmane au monde », a-t-il déclaré.Des sites Web populaires ont déjà été mis en péril de manière similaire en Indonésie, les autorités menaçant de bloquer Netflix, Facebook, Google, Instagram et Twitter l'année dernière s'ils ne détaillaient pas le contenu qui apparaît sur leurs sites au ministère avant un certain délai.Les sites qui ont réussi à échapper au blocage ont du se soumettre aux demandes des autorités, bien que certaines entreprises aient déjà été suspendues. TikTok a été brièvement suspendu par les autorités en 2018 et Telekomunikasi Indonesia, la plus grande entreprise de télécommunications d'Indonésie, a bloqué Netflix entre 2016 et 2020 en raison de préoccupations concernant son « contenu inapproprié », y compris la pornographie.Lundi, le département de police de San Francisco a interrompu le retrait de l'ancien panneau Twitter du siège de l'entreprise après avoir reçu un rapport faisant état d'une « éventuelle fermeture de rue non autorisée ».Certains critiques ont également mis en doute la sagesse de supprimer une marque bien connue à la reconnaissance internationale au profit de la lettre X, lettre dont Musk semble s'être épris depuis des décennies. Le logo spécifique qui a été utilisé pour commencer le changement de marque a également été moqué pour avoir une similitude frappante avec un caractère Unicode générique, bien qu'il soit légèrement différent.Jack Shafer, un journaliste du Politico, s'est exprimé au sujet des incohérences sur la perception de Twitter :Nous avons établi que la presse adore Twitter. Elle aime tweeter, elle aime lire sur elle-même sur Twitter, elle aime mettre en garde contre les dangers potentiels de Twitter, elle aime l'utiliser pour se tenir au courant de l'actualité. Et elle ne peut s'empêcher d'écrire sur le site, cette colonne étant un parfait exemple supplémentaire (au cas où il en faudrait un). Chaque fois qu'un Twitter de remplacement de la semaine apparaît pour le remplacer - Mastodon, Post, Bluesky, Threads, etc. – les plaignants se plaignent que ce n'est pas assez comme Twitter.Parallèlement, nous avons établi que la presse déteste également Twitter, et ce, avant que l'archi-méchant Elon Musk ne pilote sa barge d'argent hors de la baie de San Francisco à toute vitesse et ne nivelle le siège social de Market Street avec son achat de 44 milliards de dollars. Même avant que Musk ne renomme le site d'après sa lettre préférée, n'institue des limitations de taux de lecture [de tweets], ne supprime les pastilles bleues d'origine, n'établisse de nouvelles politiques de modération, ne licencie 80 % du personnel de l'entreprise et ne s'engage dans son entreprise de singe « For You », la presse détestait Twitter pour être un puits de temps, pour répandre la désinformation et stimuler les intimidateurs, pour servir de source d'information alternative.Par exemple, si Musk avait acheté Twitter et n'avait rien fait d'autre que de garder les lumières allumées, la plainte aurait été : « Musk laisse le site s'atrophier ». «*Où sont les nouvelles fonctionnalités*?*» « C'est un propriétaire absent! » « Pourquoi a-t-il même pris la peine de l'acheter ? » Même s'il avait limité ses changements à remodeler quelques éléments et à mettre de nouvelles couches de peinture dans les couloirs, les traditionalistes auraient appelé le département des flics de la préservation historique pour l'arrêter. Les utilisateurs de Twitter, de par leur nature, ont tendance au conservatisme. Ils veulent que les choses restent les mêmes afin de pouvoir recycler plus efficacement leurs plaintes.Mais comme nous l'avons vu, les grands mouvements de Musk dans l'entreprise ont également fait ressortir les boo-birds. Musk a été condamné pour avoir facturé Twitter Blue, pour avoir restauré les comptes des anciens interdits, pour avoir suspendu l'accès à son API, pour avoir plafonné le nombre de tweets que les utilisateurs peuvent voir par jour, pour avoir renommé Twitter en X, et tout le reste. Même si Musk détient une participation majoritaire dans Twitter, lui donnant tous les droits moraux d'en faire ce qu'il veut, ses tentatives de relooking ne lui ont valu que le chagrin de la presse.L'incapacité de Musk à gagner pour perdre ressemble au statut de propriétaire d'une grande franchise sportive. Les fans de sport dévoués, qui partagent beaucoup avec votre journaliste ou commentateur de presse moyen, se plaignent, que leur équipe soit en tête de ligue ou relégué en dernière position, que sa direction conserve sa liste [de joueurs] ou dépense énormément pour de nouveaux joueurs. Les billets, quel que soit leur prix, sont trop chers. La nourriture est mauvaise. Le manager ou l'entraîneur est un clochard.Source : Al Jazeera Que pensez-vous du changement de nom et de logo de Twitter en X ?Pensez-vous que le blocage de X en Indonésie est justifié ou non ? Dans quelle mesure ?Êtes-vous surpris de voir un tel blocage ? Cela est-il susceptible de se reproduire ailleurs ?Quels sont les avantages et les inconvénients du rebranding de Twitter en X ?Quelle est votre opinion sur Elon Musk et ses décisions concernant X ?