L'Énigme financière de Jerry Yu : Tether, Binance, et les complexités de la traçabilité

Binance aurait enfreint les lois américaines sur le blanchiment d'argent et les sanctions

Sécurité Nationale et investissements chinois aux États-Unis

L'investissement chinois dans les mines de cryptomonnaie aux États-Unis a augmenté après l'interdiction du gouvernement chinois en 2021. Ces mines sont des moyens de générer des bitcoins, que les investisseurs chinois peuvent ensuite échanger contre des dollars américains. Cependant, la propriété chinoise de ces mines suscite des préoccupations en matière de sécurité nationale.L'affaire a été révélée lorsque la société de Yu, BitRush. (également connue sous le nom de BytesRush), a rencontré des problèmes de paiement avec des entrepreneurs locaux. Certains affirment ne pas avoir été entièrement payés pour leurs services dans la construction de la mine. Une action en justice a été intentée par Crypton Mining Solutions, alléguant que les investisseurs chinois étaient des individus politiquement influents.Les investisseurs de Yu ont utilisé la cryptomonnaie Tether pour effectuer la transaction via la bourse offshore de Binance, ce qui a rendu difficile la traçabilité de la source des fonds. Binance a récemment plaidé coupable de violations des réglementations de lutte contre le blanchiment d'argent et a accepté de payer des amendes importantes. BitRush nie les allégations de Crypton, affirmant respecter toutes les lois et réglementations. Ils ont également engagé des poursuites contre Crypton pour « négligence grave » et demandent des dommages et intérêts.L'achat de la mine au Texas a été effectué avec Tether, offrant l'anonymat tout en évitant la volatilité des autres cryptomonnaies. Des documents révèlent que les actionnaires de BitRush incluent des investisseurs chinois et un fonds de capital-risque basé en Californie. L'identité de ces actionnaires et la relation éventuelle de Yu avec eux restent incertaines.L'histoire met en lumière les stratégies complexes utilisées par certains investisseurs chinois pour contourner les restrictions financières et les règlements dans leur pays d'origine tout en investissant dans des actifs aux États-Unis.Ces mines permettent aux investisseurs chinois de générer des cryptomonnaies, principalement des bitcoins, qu'ils peuvent ensuite échanger contre des dollars américains sur les marchés boursiers. La mine de Channing, construite sur un terrain à ciel ouvert, se compose de plusieurs dizaines de bâtiments conçus pour accueillir 6 000 ordinateurs spécialisés qui peuvent fonctionner jour et nuit pour essayer de deviner la bonne séquence de chiffres permettant de gagner de nouveaux bitcoins, qui valent actuellement plus de 40 000 dollars chacun.Selon certains médias, ces sites peuvent peser sur le réseau électrique du pays, et leur propriété chinoise a fait l'objet d'un examen minutieux au titre de la sécurité nationale. Dans l'une des actions en justice impliquant Yu - qui est un ressortissant chinois et un résident américain - la société Crypton Mining Solutions, basée au Texas, affirme que les investisseurs dans la mine de Channing « ne sont pas seulement des citoyens chinois, mais des citoyens occupant des postes hautement politiques et influents dans le monde des affaires ».La plainte n'apporte aucune preuve concluante de ces liens, et la piste de l'argent public s'arrête à Binance, une bourse de cryptomonnaies. En utilisant une cryptomonnaie appelée Tether et en la faisant transiter par la bourse offshore de Binance, les investisseurs de Yu ont fait en sorte qu'il soit impossible de connaître la source des fonds. Au moment de la transaction, les opérations offshore de Binance ne respectaient pas les règles bancaires américaines, selon le gouvernement américain.Le mois dernier, Binance a plaidé coupable d'avoir enfreint la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et a accepté de payer plus de 4,3 milliards de dollars d'amendes et de confiscations. Au cœur de l'affaire fédérale, Binance n'a pas respecté les lois, notamment le Bank Secrecy Act, qui oblige les prêteurs à vérifier l'identité de leurs clients et à signaler les transferts d'argent suspects.Binance a violé les lois américaines sur le blanchiment d'argent et les sanctions en ne signalant pas plus de 100 000 transactions suspectes avec des organisations désignées par les États-Unis comme des groupes terroristes, tels que le Hamas, Al-Qaïda et l'État islamique d'Irak et de Syrie, selon les autorités. De plus, la bourse n'a pas informé des transactions avec des sites web dédiés à la vente de matériel pédopornographique et a bénéficié de manière significative des gains issus des ransomwares, ont-elles ajouté. Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a démissionné et plaidé coupable pour avoir enfreint les lois américaines contre le blanchiment d'argent dans le cadre d'un règlement de 4,3 milliards de dollars, mettant fin à une enquête de plusieurs années sur le plus grand réseau de cryptomonnaies au monde, selon les procureurs. Cet accord, impliquant que Zhao verse personnellement 50 millions de dollars, est décrit par les procureurs comme l'une des plus importantes pénalités d'entreprise de l'histoire des États-Unis. Cela constitue un nouveau coup dur pour l'industrie de la cryptographie, déjà touchée par des enquêtes, et fait suite à la condamnation pour fraude du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried.Binance rapporte avoir fait face à des sorties nettes d'environ 6 milliards de dollars au cours des 72 dernières heures de la semaine dernière, assurant que cela s'est déroulé « sans la moindre peine », soulignant la solidité de ses finances et son engagement envers sa responsabilité en tant que dépositaire. Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a promis que sa société serait un exemple de transparence. Cependant, une analyse des documents déposés par Binance révèle que le cœur de l'entreprise, représenté par la bourse majeure Binance.com qui a traité des transactions d'une valeur de plus de 22 000 milliards de dollars cette année, demeure largement opaque pour le public.Cependant, plusieurs experts juridiques ont souligné que cela représentait un résultat favorable pour Zhao, préservant sa vaste richesse et lui permettant de conserver sa participation dans Binance, la bourse qu'il a fondée en 2017.Binance ne partage pas d'informations financières fondamentales telles que les recettes, les bénéfices et les réserves de trésorerie. Bien que la société ait sa propre cryptomonnaie, elle ne dévoile pas clairement son rôle dans son bilan. Alors qu'elle accorde des prêts à ses clients contre leurs actifs cryptographiques, leur permettant de négocier sur marge avec des fonds empruntés, Binance ne spécifie pas l'importance de ces opérations, l'exposition de l'entreprise à ces risques, ni l'étendue totale de ses réserves pour couvrir les retraits.Binance n'est pas tenue de publier des états financiers détaillés, car elle n'est pas une société cotée en bourse, contrairement à son concurrent américain Coinbase, qui est inscrit au Nasdaq. En outre, Binance n'a pas levé de fonds externes depuis 2018, selon les données du secteur, ce qui signifie qu'elle n'a pas partagé d'informations financières avec des investisseurs externes depuis cette période.Le cas de Jerry Yu, étudiant de 23 ans à l'université de New York et propriétaire d'une mine de bitcoins au Texas, soulève plusieurs questions éthiques et légales liées à l'utilisation de cryptomonnaies pour contourner les régulations financières dans plusieurs pays, notamment la Chine et les États-Unis.Tout d'abord, l'utilisation de cryptomonnaies, en particulier Tether, pour financer la mine au Texas soulève des préoccupations quant à la traçabilité des fonds. La facilité avec laquelle ces transactions peuvent être effectuées de manière anonyme peut entraîner des abus potentiels, notamment en matière de blanchiment d'argent. Le récent plaidoyer de culpabilité de Binance pour des violations des réglementations de lutte contre le blanchiment d'argent souligne les risques associés à de telles pratiques.De plus, l'implication d'investisseurs chinois dans des mines de cryptomonnaie aux États-Unis, en particulier après l'interdiction du gouvernement chinois en 2021, soulève des questions de sécurité nationale. La nature décentralisée et transfrontalière des cryptomonnaies peut rendre difficile la surveillance et la régulation de telles activités, créant ainsi un terrain propice à des transactions potentiellement illégales ou préjudiciables aux intérêts nationaux.Les problèmes financiers rencontrés par BitRush, y compris les allégations de paiements insuffisants envers des entrepreneurs locaux, ajoutent une dimension légale à l'affaire. L'accusation de Crypton Mining Solutions selon laquelle les investisseurs chinois seraient des individus politiquement influents soulève des questions sur la transparence et l'éthique des opérations de BitRush. En outre, les poursuites en cours entre BitRush et Crypton soulignent la complexité juridique entourant ces transactions, notamment en ce qui concerne la responsabilité et les violations éventuelles de la loi.En fin de compte, l'histoire met en lumière les défis croissants liés à l'utilisation des cryptomonnaies dans le cadre d'investissements transfrontaliers, mettant en évidence la nécessité de réglementations plus claires et de mécanismes de surveillance plus efficaces pour prévenir les abus potentiels. Il est également crucial que les entreprises opérant dans le domaine des cryptomonnaies respectent les lois et réglementations en vigueur, et que des mécanismes de transparence soient établis pour garantir une conduite commerciale éthique.Source : The New york TimesQuel est votre avis sur le sujet ?À votre avis, Jerry Yu doit-il être tenu personnellement responsable des actions de BitRush, et comment cela pourrait-il influencer la perception des investisseurs et des autorités régulatrices ?Dans quelle mesure la possession de mines de bitcoins aux États-Unis par des investisseurs chinois suscite-t-elle des préoccupations légitimes en matière de sécurité nationale, étant donné la nature décentralisée des cryptomonnaies ?