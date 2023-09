La région aujourd'hui

La société est dirigée par Jan Sramek, un ancien trader de Goldman Sachs, et elle compte parmi ses bailleurs de fonds des personnalités comme Marc Andreessen, Laurene Powell Jobs, Michael Moritz et Reid Hoffman. Plus concrètement, Flannery Associates a dépensé 800 millions de dollars pour acquérir environ 21043.67 hectares de terres agricoles dans le comté de Solano, qui abrite la base aérienne de Travis, une importante installation militaire. Ces achats de Flannery ont suscité des enquêtes du gouvernement et des inquiétudes des responsables locaux, qui craignent que la société ne cache des intérêts étrangers ou qu’elle ne menace la sécurité nationale. Pour certains analystes, les projets urbains de Flannery Associates sont encore flous et que ses investisseurs n’ont pas révélé leurs motivations.Le mois dernier, 81 % des parents de Solano ont déclaré que leurs enfants ne seront pas en mesure de trouver un avenir dans leur propre quartier lorsqu'ils seront adultes. Ces défis ont souvent des causes distinctes et sans rapport les unes avec les autres. Mais ils pourraient avoir une solution commune. Au lieu de voir nos enfants partir, nous avons la possibilité de construire une nouvelle communauté qui attire de nouveaux employeurs, crée des emplois locaux bien rémunérés, construit des maisons dans des quartiers où l'on peut se promener, est à la pointe de la gestion de l'environnement et alimente une assiette fiscale croissante au service du comté dans son ensemble. De plus, Solano dispose de l'emplacement idéal pour un projet de ce type dans la partie orientale du comté.Avant la semaine dernière, personne ne savait exactement qui se cachait derrière l'achat de ces parcelles agricoles et de terrains vagues dans le sud-est du comté de Solano. Les terrains achetés par la société s'étendent principalement entre Fairfield, où vivent 120 000 personnes ainsi que la brasserie Anheuser-Busch Co et l'usine de bonbons Jelly Belly, et la petite ville de Rio Vista.California Forever est la société mère de Flannery Associates fondée en 2017 par Jan Sramek, 36 ans, ancien trader pour la banque d'investissement Goldman Sachs. « Après avoir déménagé en Californie il y a une dizaine d'années, j’ai passé du temps dans le comté de Solano lors de voyages de pêche sur le delta de la Californie et est tombé amoureux de la région. Ayant précédemment vécu dans plusieurs des villes les plus accessibles à pied, habitables et durables du monde, j’ai souhaité fusionner ce que j’ai appris sur ces communautés habitables avec ces anciens plans pour l'est de Solano », déclare Sramek.L'idée de construire une nouvelle communauté et de créer des opportunités économiques dans l'est du comté de Solano semblait impossible à première vue, mais après avoir passé beaucoup de temps à apprendre à connaître Solano et ses habitants, Jan a acquis la conviction qu'avec une conception réfléchie, les bons investisseurs patients à long terme et des partenariats solides avec toutes les parties prenantes, il serait possible de construire un lieu remarquable pour les habitants de Solano, tant ceux d'aujourd'hui que ceux des nombreuses générations à venir.Flannery Associates et est devenu le plus grand propriétaire foncier du comté, achetant même des propriétés autour de la base aérienne la plus fréquentée du pays. Ce mystère aurait attiré l'attention de l'armée américaine et du FBI.Selon California Forever, tout projet que nous pourrions proposer dans l'est du comté de Solano et que les habitants du comté pourraient choisir de soutenir protégerait et soutiendrait la base aérienne de Travis, notamment en se conformant aux exigences édictées par le comté de Solano pour la zone de réserve de Travis. « Nous nous engageons à travailler en étroite collaboration avec l'armée de l'air pour nous assurer que nous protégeons et soutenons la base. Tout quartier proposé dans le cadre du projet serait plus éloigné de Travis que ces communautés », a déclaré California Forever.La nouvelle a alimenté la controverse et l'indignation. Selon les médias, le groupe n'a commencé que récemment à interagir avec les autorités locales et les habitants, et il a poursuivi les propriétaires fonciers qui ont vendu leurs terres pour ce qu'il considère comme une « conspiration illégale sur la fixation des prix ».Plusieurs responsables locaux ont déjà exprimé leur inquiétude et leur scepticisme à l'égard du projet, notamment John Garamendi, membre du Congrès, qui a déclaré que le groupe était « engagé dans des pratiques ignobles, secrètes et horribles ».Catherine Moy, maire de Fairfield, a prévu de rencontrer Garamendi et les membres du conseil de surveillance du comté afin d'élaborer « un plan de défense ».Source : California forever Êtes-vous pour ou contre ce projet de milliardaires de la Silicon Valley ?À l'analyse de ce projet, quelle serait à votre avis la vision du monde et de la société des milliardaires de la Silicon Valley et comment reflète-t-elle leurs intérêts personnels ou corporatifs ?Quels seraient les avantages de ce projet pour le développement économique, social et technologique du comté ?Quels pourraient être les risques de ce projet pour le patrimoine et la culture du comté ?