Flannery poursuit des propriétaires locaux pour entente illicite sur les prix de l’immobilier

Flannery Associates aurait dépensé 800 millions de dollars pour acquérir environ 21043.67 hectares de terres agricoles dans le comté de Solano, au nord-est de San Francisco, depuis 2018. Le comté de Solano est situé entre la baie de San Francisco et la vallée centrale de Californie, et abrite la base aérienne de Travis, une importante installation militaire qui accueille des avions cargo et des missions humanitaires. Selon le Wall Street Journal, les fonctionnaires du gouvernement ont commencé à enquêter sur les achats de Flannery en raison de préoccupations selon lesquelles des intérêts étrangers pourraient être derrière l’entreprise. En effet, Flannery a utilisé des sociétés écrans pour dissimuler son identité et ses intentions lors des transactions immobilières. Catherine Moy, maire de Fairfield, la plus grande ville du comté, a déclaré que la base aérienne était désormais entourée par les terres de Flannery, ce qui pourrait poser des problèmes de sécurité nationale.On sait peu de choses sur les projets urbains spécifiques de Flannery Associates ou sur les motivations de ses investisseurs. La société envisagerait de créer une ville entièrement nouvelle dans le comté, qui pourrait accueillir des centaines de milliers d’habitants et offrir des opportunités économiques et sociales. La société aurait également l’intention d’utiliser des technologies innovantes pour rendre la ville plus durable et plus efficace. Cependant, la société n’a pas encore dévoilé son plan urbain ni demandé l’autorisation aux autorités locales pour réaliser son projet. Les résidents du comté sont partagés entre l’espoir d’un développement économique et la crainte d’une perte d’identité et d’autonomie face à l’influence des géants de la Silicon Valley.Depuis, Flannery a intenté une action en justice contre des propriétaires locaux, qu'il accuse de s'être entendus pour faire monter les prix de l'immobilier. Les archives judiciaires indiquent que certains propriétaires ont conclu un accord avec Flannery, tandis que d'autres ont continué à contester les allégations de collusion et ont demandé le rejet de la plainte.Cette machination et son impact sur les autres propriétaires terriens serait confirmée par une conversation que l'avocat de Flannery a eue le 28 avril 2023 avec un autre propriétaire terrien local qui, depuis des mois, souhaitait conclure un accord par lequel sa famille élargie (qui possédait ensemble la propriété en question) vendrait à Flannery. Ce propriétaire a dit à Flannery qu'il avait récemment appelé son cousin au sujet de la vente, qui lui avait dit qu'il ne vendrait pas à Flannery et que « si vous voulez savoir pourquoi, vous pouvez aller demander aux Anderson, aux Emighs, aux Hamilton et aux Beebe ».Le cousin qui ne voulait pas vendre a cité quatre propriétaires fonciers comme raisons de son refus, et les quatre noms correspondent exactement aux quatre groupes de conspirateurs. En raison de l'influence des conspirateurs dans la région, la coalition a affecté des tiers et leur décision de vendre leurs propriétés à Flannery.En particulier, Flannery allègue que la coalition a eu pour conséquence que des propriétaires terriens tiers ont soit exigé des prix supra-concurrentiels pour vendre à Flannery, soit retardé la vente jusqu'à ce que les conspirateurs le fassent, ce qui a tous deux gravement nui à Flannery. Les défendeurs seraient conjointement et solidairement responsables de ces dommages envers Flannery.Catherine Moy, maire de Fairfield publie depuis des années sur Facebook des messages concernant ce mystérieux accaparement de terrains. Elle a récemment exprimé ses inquiétudes concernant l'achat de terrains autour de la base aérienne de Travis, qui est la plus active des États-Unis. « La ville entière est maintenant encerclée, a déclaré Moy. Il n'y a donc aucune partie qui ne soit pas touchée par Flannery. » Les cartes du comté sont encore en cours de mise à jour, mais le rendu ci-dessus montre les dernières acquisitions.Les archives judiciaires indiquent que certains propriétaires ont conclu un accord avec Flannery, tandis que d'autres ont continué à contester les allégations de collaboration et ont demandé le rejet de l'action en justice. Glenn Zook, inspecteur du comté de Solano, affirme que les acquisitions de Flannery ont commencé à se faire lentement en 2018, mais qu'elles se sont considérablement accélérées au cours des deux dernières années. « Nous voyons beaucoup d'investisseurs. Il y a généralement une cible, un plan, mais il ne semble pas y avoir cela dans ce cas, à part le fait de cibler la zone spécifique, qui se trouve être autour de la base aérienne », a déclaré Zook.Le projet de Flannery de construire une nouvelle ville dans le comté de Solano soulève de nombreuses questions et inquiétudes, tant sur le plan éthique que pratique. D’une part, il s’agit d’une initiative audacieuse et visionnaire, qui pourrait offrir une alternative aux problèmes de logement, de transport et d’environnement auxquels sont confrontés les habitants de la Californie. D’autre part, il s’agit d’une opération secrète et opaque, qui pourrait menacer la souveraineté et la sécurité du comté, ainsi que les droits et les intérêts des résidents actuels. Il est également troublant de constater que des milliardaires de la Silicon Valley, qui ont déjà une influence considérable sur l’économie et la politique de l’État, cherchent à créer leur propre ville selon leurs propres règles et valeurs.Sources : documents judiciaires (1, Quels peuvent être les bénéfices et les risques de ce projet pour le comté et pour l’État ?Quels seraient les avantages de ce projet pour le développement économique, social et technologique du comté ?Quels pourraient être les risques de ce projet pour le patrimoine et la culture du comté ?