La cause à l'origine de l'exil

Une accusation inattendue

« Le mercredi 31 mai 2023, j'ai enfin retrouvé l'accès à mon compte Amazon après un blocage inattendu et injustifié qui a duré près d'une semaine, à partir du jeudi 25 mai. Il ne s'agissait pourtant pas d'un simple désagrément. J'ai une maison intelligente, et mon principal moyen d'interagir avec tous les appareils et automatismes est d'utiliser les appareils Amazon Echo via Alexa. Cet incident m'a laissé avec une maison pleine d'appareils qui ne répondent pas, une Alexa silencieuse et beaucoup de questions.« Je tiens à préciser qu'étant donné que j'héberge un grand nombre de mes propres services locaux et que de nombreux appareils sont uniquement locaux, je n'ai perdu que la possibilité d'utiliser Alexa. Chez moi, tout allait bien puisque j'utilisais Siri ou le tableau de bord hébergé localement si je voulais changer la couleur d'une lumière ou quelque chose de ce genre. Cependant, il s'agit d'une réaction excessive et j'espère que nous, en tant que consommateurs, obtiendrons davantage de protections et que nous pourrons vraiment posséder nos appareils. »La séquence d'événements qui a conduit à cet exil numérique a commencé de manière assez inoffensive. Un colis a été livré à son domicile le mercredi 24 mai, et tout semblait aller pour le mieux. Le lendemain, cependant, il a découvert que son Echo Show s'était déconnecté et qu’il n'était pas en mesure d'interagir avec ses appareils domestiques intelligents.Il aurait d'abord pensé que quelqu'un avait tenté d'accéder à son compte à plusieurs reprises, ce qui avait déclenché un verrouillage. « J'utilise une adresse électronique assez ancienne pour mon compte Amazon, et il est plausible qu'un ancien mot de passe ait été exposé lors d'une violation de données antérieure. Cependant, j'utilise actuellement des mots de passe solides générés automatiquement par Apple et j'emploie l'authentification à deux facteurs avec une application d'authentification, de sorte qu'un accès non autorisé semble peu probable », déclare Brandon Jackson.Jackson a rapidement vérifié ses autres comptes (médias sociaux, applications de streaming, etc.) pour s'assurer qu’il n'avait pas été compromis. Tout semblait normal, et il n'a pas reçu de notifications de Microsoft Authenticator indiquant une tentative d'intrusion. Perplexe, il a suivi les conseils de l'application Amazon et il a composé le numéro du service clientèle qu'elle fournissait. C'est alors que les choses ont commencé à prendre une tournure surréaliste.Jackson a reçu un courriel, qui émanait d'un cadre d'Amazon. En composant le numéro indiqué dans l'e-mail, « je me suis demandé si Amazon ne rencontrait pas des problèmes et si je ne tombais pas involontairement dans une escroquerie. » Lorsqu’il a pris contact avec le responsable, il lui a demandé s’il savait pourquoi son compte avait été verrouillé. Lorsqu’il a répondu qu’il n'en était pas sûr, leur ton est devenu quelque peu accusateur. On lui a dit que le chauffeur qui avait livré son colis avait déclaré avoir reçu des remarques racistes de la part de sa « sonnette Ring. »C'est là que les choses sont devenues encore plus déconcertantes. Tout d'abord, Jackson a plusieurs caméras qui enregistrent tout ce qui se passe sur sa propriété. « Si les affirmations du chauffeur étaient exactes, je pourrais facilement les vérifier à l'aide d'images vidéo. Deuxièmement, la plupart des livreurs de ma région sont de la même race que moi et ma famille. Il me semble très improbable que nous fassions de telles remarques », déclare-t-il. « Enfin, lorsque j'ai demandé à quelle heure l'incident présumé s'était produit, j'ai réalisé qu'il était pratiquement impossible que quelqu'un chez moi ait pu faire ces commentaires, car personne n'était à la maison à cette heure-là », poursuit-il.La sonnette Eufy avait émis une réponse automatique : « Excusez-moi, puis-je vous aider ? » Le conducteur, qui s'éloignait et portait des écouteurs, a dû mal interpréter le message. Quoi qu'il en soit, le lendemain, mon compte Amazon était verrouillé et tous mes appareils Echo étaient déconnectés.« Cet incident m'a amené à remettre en question ma relation avec Amazon. Après près d'une décennie de fidélité, on m'a rappelé brutalement qu'un malentendu peut conduire à des mesures aussi radicales. Il semble plus raisonnable de traiter ces problèmes de manière plus compartimentée, plutôt que de procéder à une fermeture générale de tous les services. »À la suite de cette expérience, Jackson dit envisager sérieusement de cesser d'utiliser les appareils Amazon Echo. Cette épreuve a plaidé en faveur d'un système d'assistant domestique plus personnalisé, peut-être en utilisant des Raspberry Pi disséminés dans la maison.Source : A story by Brandon JacksonQuel est votre avis sur le sujet ?