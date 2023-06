Des bribes de code informatique. Plus de six millions de pages de courriels, de messages Slack et d'autres enregistrements numériques. Et un petit carnet noir, rempli d'observations manuscrites. Depuis des mois, les procureurs fédéraux qui montent le dossier pénal contre Sam Bankman-Fried, dirigeant déchu d'une entreprise de crypto-monnaies, ont rassemblé un ensemble de preuves vaste et inhabituellement varié. Ces documents comprennent des registres de transactions de crypto-monnaies et des discussions de groupe cryptées sur la bourse FTX de M. Bankman-Fried, qui s'est effondrée, ainsi que des réflexions personnelles frappantes consignées par un témoin clé dans l'affaire. Cette montagne de preuves est l'une des plus importantes jamais recueillies dans le cadre d'une affaire de fraude en col blanc poursuivie par les autorités fédérales à Manhattan, selon les données fournies par une personne ayant connaissance de l'affaire...La diversité et le volume croissant des documents dans l'affaire FTX soulignent les défis juridiques auxquels est confronté M. Bankman-Fried, 31 ans, qui est accusé de 13 chefs d'inculpation, notamment d'avoir détourné des milliards de dollars d'argent de ses clients, d'avoir fraudé des investisseurs et d'avoir violé les lois sur le financement des campagnes électorales. Il a plaidé non coupable. Le procès étant prévu en octobre, les procureurs ont rassemblé des preuves allant des téléphones et ordinateurs portables au contenu des comptes Google de M. Bankman-Fried, qui s'élève à 2,5 millions de pages à lui seul. Lors d'une audience en mars, Nicolas Roos, procureur fédéral chargé de l'enquête sur FTX, a déclaré que le gouvernement avait obtenu un ordinateur portable contenant tellement d'informations que les techniciens du FBI avaient du mal à les déchiffrer. "", a déclaré Moira Penza, une ancienne procureure fédérale qui travaille maintenant dans un cabinet privé. "De nombreux documents d'entreprise de FTX, notamment des courriels, des messages Slack et des journaux de transactions, étaient détenus par Sullivan & Cromwell, le cabinet d'avocats qui a pris le contrôle de la bourse après sa déclaration de faillite.... Dans un document déposé au tribunal en janvier, Sullivan & Cromwell a affiché un extrait de la base de code sous-jacente de FTX, montrant une fonction qui permettait à Alameda d'emprunter des montants virtuellement illimités à la bourse.Source : The New York TimesQu'en pensez-vous ?Comment envisagez-vous l'évolution de cette affaire ?