Sam Bankman-Fried, fondateur de FTX



Diplômé du Massachusetts Institute of Technology (MIT) et fils de deux professeurs de droit à l'université de Stanford, Bankman-Fried est parvenu en quelques années au sommet de l'industrie des cryptomonnaies. En mettant en scène des célébrités dans ses publicités de FTX, il était parvenu à légitimer les cryptomonnaies auprès du grand public et de la classe politique. Sa fortune était un temps estimée à 25 milliards de dollars et FTX était valorisée à 32 milliards de dollars jusqu'à octobre 2022. Mais début novembre, en seulement quelques jours, FTX s'est brusquement effondrée après une course aux guichets, laissant plus d'un million de créanciers.Bankman-Fried a été inculpé mi-décembre par le gouvernement américain. L'acte d'accusation de 13 pages affirme que, à partir de 2019, Bankman-Fried a conçu "un schéma et un artifice pour frauder" les clients et les investisseurs de FTX, en détournant leurs argents pour payer les dépenses et les dettes de son fonds spéculatif en cryptomonnaies, Alameda Research, et pour faire de somptueux achats immobiliers et d'importants dons politiques. Les rapports et le processus de mise en faillite de FTX ont révélé une longue liste de décisions et pratiques qui constitueraient une fraude financière si FTX avait été une entité réglementée aux États-Unis.« Les ex-dirigeants de FTX ont fait preuve d'une défaillance complète à tous les niveaux de contrôle. À première vue, l'effondrement du groupe FTX semble résulter de la concentration absolue du contrôle entre les mains d'un très petit groupe d'individus grossièrement inexpérimentés et pas très calés », explique John Ray, le nouveau PDG de FTX devant le Congrès américain en déplorant notamment l'absence totale de comptabilité ou de conseil d'administration indépendant pour une entreprise qui brassait des milliards. Chargé de la liquidation de FTX, Ray a déclaré qu'il s'agit de la gestion la plus catastrophique qu'il a observée au cours de sa carrière.Mais alors que certains de ses collaborateurs les plus proches ont plaidé coupables lors de leurs auditions, une source au fait de l'affaire a récemment confié à Reuters que Bankman-Fried devrait plaider non coupable lors de son audition mardi. Les avocats de Bankman-Fried n'ont pas commenté la rumeur, mais les analystes estiment qu'il n'est pas rare que les accusés plaident initialement non coupables. Les défendeurs sont libres de changer leur plaidoyer à une date ultérieure. Bankman-Fried est en liberté moyennant une caution de 250 millions de dollars depuis son extradition le mois dernier des Bahamas, où il vivait et où la bourse FTX était basée.Depuis sa libération, Bankman-Fried est soumis à une surveillance électronique et doit vivre avec ses parents, tous deux professeurs de droit à la Stanford Law School de Californie. Le fondateur de FTX a été inculpé de deux chefs d'accusation pour fraude électronique et de six chefs d'accusation pour conspiration, notamment pour blanchiment d'argent et violation des règles de financement des campagnes électorales. S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 115 ans de prison. Bankman-Fried a admis avoir commis des erreurs en dirigeant la bourse de cryptomonnaies, mais a déclaré qu'il ne pensait pas être pénalement responsable.Alors, comment expliquer la position de ses proches collaborateurs ? Caroline Ellison, ancienne PDG d'Alameda Research, et Zixiao "Gary" Wang, cofondateur de FTX, ont plaidé coupables à des accusations criminelles et coopèrent avec les procureurs. La nouvelle a été annoncée par Damian Williams, le procureur américain du district sud de New York. Williams n'a pas précisé à quel chef d'accusation Ellison et Wang ont plaidé coupables, mais a déclaré que les plaidoyers de culpabilité étaient liés à leurs rôles d'initiés chez FTX et sa société sœur Alameda Research. Wang possédait 10 % d'Alameda Research (Bankman-Fried possédait les 90 % restants).Selon les informations disponibles, Wang et Ellison risquent respectivement jusqu'à 50 et 110 ans de prison. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a également porté des accusations civiles contre Bankman-Fried. La SEC allègue qu'il a escroqué des investisseurs et utilisé illégalement leur argent pour acheter des biens immobiliers pour son compte et celui de sa famille. La SEC a déclaré qu'elle essaierait de récupérer tout gain financier réalisé par Bankman-Fried dans le cadre de la fraude présumée. Les enquêtes sur l'effondrement de FTX ont révélé que Bankman-Fried gérait l'entreprise comme son fief personnel.« Nous alléguons que Bankman-Fried a construit un château de cartes sur une fondation de tromperie tout en disant aux investisseurs que c'était l'un des bâtiments les plus sûrs de l'industrie des cryptomonnaies », a déclaré Gary Gensler, président de la SEC. La plainte de la SEC note également que Bankman-Fried avait levé plus de 1,8 milliard de dollars auprès d'investisseurs depuis mai 2019 en promouvant FTX comme une plateforme sûre et responsable pour le commerce d'actifs numériques. Au lieu de cela, la plainte dit que Bankman-Fried a détourné les fonds des clients vers Alameda Research sans les en informer.« Bankman-Fried a ensuite utilisé Alameda Research comme sa tirelire personnelle pour acheter des condominiums de luxe, soutenir des campagnes politiques et faire des investissements privés, entre autres utilisations. Rien de tout cela n'a été divulgué aux investisseurs en actions de FTX ou aux clients de la plateforme d'échange. Alameda Research n'a pas séparé les fonds des investisseurs de FTX et les investissements d'Alameda Research, utilisant cet argent pour financer sans discernement ses opérations de trading, ainsi que d'autres entreprises de Bankman-Fried », lit-on dans la plainte déposée par la SEC des États-Unis.Lors de son plaidoyer en décembre, Ellison a déclaré aux procureurs qu'elle s'était mise d'accord avec Bankman-Fried pour cacher aux investisseurs, prêteurs et clients de FTX qu'Alameda Research pouvait emprunter des sommes illimitées auprès de la bourse de cryptomonnaies. Ainsi, de nombreux analystes estiment qu'il est difficile, voire impossible, de croire en l'innocence de Bankman-Fried. Selon ces derniers, plaider non coupable ne serait ni plus ni moins qu'une stratégie de défense de sa part. « J'ai le sentiment qu'il va devoir purger une peine assez lourde », déclare Nick Akerman, ancien assistant du procureur des États-Unis.Quel est votre avis sur le sujet ?