Certains restaurateurs voient des avantages à l'utilisation des menus avec code QR

Cette pratique a été adoptée par de nombreux restaurants pendant la pandémie de coronavirus, pour réduire le contact physique et le risque de contamination. Mais elle présente aussi d’autres avantages, comme la possibilité d’économiser du papier et de l’encre, de réduire les déchets, de mettre à jour facilement les prix, les plats et les promotions, et d’offrir plus d’espace et de créativité pour présenter les informations sur les aliments, comme les ingrédients, les calories, les allergènes, etc.Les menus avec code QR ont les inconvénients et les limites, comme la perte de l’aspect humain et personnalisé du service, la dépendance à la technologie et à la connexion internet, la difficulté d’accès pour certaines personnes âgées ou handicapées, ou encore la collecte de données personnelles par les plateformes numériques.Au regard des opinions comme celles des restaurateurs, des clients, des designers, des consultants et des chercheurs, qui expriment leurs préférences, leurs craintes et leurs attentes par rapport aux menus avec code QR, on constate que les opinions des acteurs du secteur de la restauration sont assez divergentes a ce sujet. « Ils sont presque universellement détestés », a déclaré au Times Kristen Hawley, fondatrice de plateforme sur les technologies de la restauration Expedite.Les menus avec code QR ont proliféré dans les restaurants pendant la pandémie, permettant aux clients de consulter les menus, de commander, de payer et de laisser un pourboire en une seule fois. Ces menus numériques ont pris de l'importance durant la pandémie pour des raisons sanitaires, car ils permettaient d'éliminer le contact entre le personnel du restaurant et les clients.« Au début, ces menus à code QR étaient considérés comme un élément essentiel de l'avenir des restaurants. Mais depuis, moins de restaurants créent des menus à code QR et les codes actifs sont moins scannés par les clients », a expliqué Mark Plumlee, responsable principal du contenu de la plateforme de gestion et d'impression de menus MustHaveMenus.Les clients ne veulent pas sortir leur téléphone lorsqu'ils sont au restaurant, car cela peut être perçu comme une impolitesse ou une distraction, a rapporté le Times. Un propriétaire de restaurant a déclaré que le menu avec code QR est essentiellement « l'antithèse de la romance », puisqu'il peut inhiber la conversation. Les menus avec code QR ont également suscité des inquiétudes quant à la protection de la vie privée en raison du suivi des données des clients.Si le menu à code QR n'a plus la faveur aux yeux des clients, les propriétaires de restaurants ont par ailleurs déclaré qu'ils envisageaient aussi d'abandonner les menus. Les restaurateurs ont expliqué que les clients plus âgés, moins à l'aise avec la technologie, avaient du mal à utiliser les menus QR et que payer pour les menus QR en plus des menus imprimés pouvait s'avérer coûteux, surtout si les clients ne les utilisaient pas.De l’avis de certains analystes, l'article du Times passe à côté de la raison pour laquelle les menus à code QR ont échoué. En effet, l'une des raisons serait l'étiquette. Tout le monde sait qu'il est impoli de sortir son téléphone à table, mais c'est ce qu'exige un menu numérique.Michele Baker Benesch, présidente de Menu Men, qui conçoit, imprime et fabrique des menus, explique que lorsque ses clients sont revenus aux menus papier, « l'addition, par personne, a augmenté. Les gens ne veulent pas revenir à leur téléphone, notamment pour le dessert ». Elle ajoute que les clients peuvent être réticents à commander quelque chose d'onéreux. « Il est très difficile de commander un steak à 70 dollars à partir d'un code QR, ou une bouteille de vin à 200 dollars. Ce n'est tout simplement pas normal.Les restaurants Darden, qui possèdent les chaînes Olive Garden et LongHorn Steakhouse, ont utilisé des codes QR au début de la pandémie. Mais les restaurants sont revenus aux menus physiques à l'automne 2021 « sur la base des commentaires des clients », a écrit Rich Jeffers, directeur principal de la communication, dans un courriel.Benjamin Claeys, directeur général de Menu Tiger, fournisseur mondial de logiciels de menus QR, a déclaré que l'entreprise était consciente des réactions négatives à l'égard des menus.Néanmoins, il a ajouté que les menus dynamiques avec code QR, qui permettent au client de commander et de payer sans attendre le serveur, gagnent en popularité. Au cours du premier trimestre de cette année, le nombre d'entreprises qui se sont inscrites et qui utilisent activement le service a augmenté de 37,6 % par rapport au dernier trimestre de 2022. « Nos propres données sur les clients indiquent que les menus avec code QR sont là pour rester.Les services de commande numérique peuvent être coûteux pour les restaurants. De nombreux services proposent un menu gratuit avec code QR dans le cadre d'un forfait de gestion plus large, qui peut coûter entre 50 et 100 dollars par mois. (Les menus sur papier peuvent également être coûteux, bien que les prix varient en fonction de facteurs tels que le type de papier et le nombre de pages).Valls, au Versailles de Miami, a adopté les menus avec code QR au début de la pandémie. Mais lorsqu'elle a réintroduit les menus traditionnels, les clients n'ont demandé que du papier. Il y a quelques mois, elle a donc annulé son abonnement aux menus avec code QR. « Si nous n'avions que avec des menus à code QR en permanence, nous ferions d'énormes économies », a-t-elle déclaré. « Mais nous devions toujours avoir les deux, donc nous devions encore dépenser de l'argent pour faire de vrais menus.Lorsqu’un client scanne un QR code, il est redirigé directement vers une web app qui présente un menu digital dynamique et adaptable en fonction de l’activité et des contraintes du restaurateur. En effet, à la différence d’un lien URL vers un pdf, le restaurateur peut modifier très facilement son menu digital. L’établissement peut ajuster ses prix en fonction des horaires (pour les happy hours, par exemple) ou activer et désactiver des plats en fonction des menus du jour ou des ruptures de stock. Certaines solutions, comme SKEAT, permettent l’activation et la désactivation des produits en 1 clic sur la tablette de gestion des commandes.Aussi, le restaurateur peut adapter son menu en fonction de la zone de prise de commande. Par exemple, de nombreux restaurants placent un QR code différent dans la salle de service à table et dans la zone de vente à emporter. Une solution qui s'adapte parfaitement à la flexibilité opérationnelle requise par le secteur Cafés, Hôtels ou Restaurants.Face aux barrières linguistiques, certains restaurateurs voient également des avantages à l'utilisation des menus avec code QR., le groupe de restauration à l'origine du célèbre restaurant de dim sum du même nom dans le quartier chinois de Manhattan, sait que tous ses clients ou ses serveurs, ne parlent pas couramment l'anglais. Dans son restaurant de Chinatown, on trouve sur la table un code QR qui renvoie à un menu illustré, ainsi qu'un menu papier avec des crayons pour cocher sa commande.« J'ai un menu illustré pour que personne ne pose de questions, explique Barbara Leung, responsable du marketing et des opérations du groupe. Il n'y a plus de risque d'erreur ou de mauvaise communication. »Source : The New york timeQuel est votre avis sur le sujet ?Le code QR serait-il un piège à consommateurs ?Avez-vous une expérience avec le code QR ? Agréable ou désagréable ?À votre avis, le code QR, serait-il un outil de manipulation des clients ?