Les oppositions de l'industrie

Un reportage de six heures est déraisonnable et n'est requis par aucune autre nation ou bloc ;

La FAQ a confondu la situation - les règles exigent que les données conservées soient stockées dans une juridiction indienne, mais la FAQ indique que le stockage offshore est acceptable s'il ne gêne pas les enquêteurs indiens*;

Le stockage des données client est fastidieux et crée un risque de sécurité*;

Certaines des données de journal requises sont commercialement sensibles*;

Les règles de CERT-In autorisent les rapports au format PDF, en utilisant des formats qui ne sont pas lisibles par machine, ce qui signifie que l'objectif déclaré de combler les lacunes en matière de renseignement au CERT-in a peu de chances d'être atteint.

Fin avril, l'équipe d'intervention d'urgence informatique (CERT-in) du ministère de l'Électronique et des Technologies de l'information a ordonné aux fournisseurs de réseaux privés virtuels, aux centres de données et aux plateformes d'échanges de monnaies cryptographiques de conserver un large éventail de données sur leurs clients pendant cinq ans au moins, dans ce qu'il a dit être un effort « pour coordonner les activités d'intervention ainsi que les mesures d'urgence en cas d'incidents de cybersécurité ». C'est une politique qui rendra probablement la vie plus difficile pour les sociétés VPN et les utilisateurs VPN là-bas.Le CERT-in a annoncé que les VPN du pays devront conserver les noms des clients, les adresses physiques et IP validées, les modèles d'utilisation et d'autres formes d'informations personnellement identifiables. Ceux qui ne se conforment pas pourraient potentiellement encourir jusqu'à un an de prison en vertu de la loi applicable citée dans la nouvelle directive.Comme indiqué plus haut, la directive ne se limite pas aux fournisseurs de VPN. Les centres de données et les fournisseurs de services cloud sont tous deux répertoriés sous la même disposition. Les entreprises devront conserver les informations des clients même après que le client a annulé son abonnement ou son compte. Et, dans tous les cas, le CERT-in exigera des entreprises qu'elles signalent « l'accès non autorisé de leurs utilisateurs aux comptes de médias sociaux » :« Le CERT-In analyse en permanence les cybermenaces et gère les cyberincidents qui lui sont signalés. Le CERT-In émet régulièrement des avis aux organisations et aux utilisateurs pour leur permettre de protéger leurs données/informations et leur infrastructure TIC. Afin de coordonner les activités de réponse ainsi que les mesures d'urgence face aux incidents de cybersécurité, le CERT-In sollicite des informations auprès des prestataires de services, des intermédiaires, des centres de données et des personnes morales.« Au cours de la gestion des cyberincidents et des interactions avec la circonscription, le CERT-In a identifié certaines lacunes qui entravent l'analyse des incidents. Pour combler les lacunes et les problèmes identifiés afin de faciliter les mesures de réponse aux incidents, le CERT-In a publié des instructions relatives aux pratiques de sécurité de l'information, à la procédure, à la prévention, à la réponse et au signalement des cyberincidents en vertu des dispositions de la sous-section (6) de la section 70B de la Loi de 2000 sur les technologies de l'information. Ces directives entreront en vigueur après 60 jours.« Les instructions couvrent les aspects relatifs à la synchronisation des horloges des systèmes TIC ; déclaration obligatoire des cyberincidents au CERT-In ; maintenance des journaux des systèmes TIC ; les détails des inscriptions des abonnés/clients par les centres de données, les fournisseurs de serveurs privés virtuels (VPS), les fournisseurs de services VPN, les fournisseurs de services Cloud ; les normes et pratiques KYC par les fournisseurs de services d'actifs virtuels, les fournisseurs d'échange d'actifs virtuels et les fournisseurs de portefeuilles de dépôt. Ces orientations doivent améliorer la posture globale de cybersécurité et garantir un Internet sûr et fiable dans le pays ».La plupart des VPN offrent une politique de non-journalisation, une promesse publique contre la journalisation, la collecte ou le partage des données d'utilisation et de navigation des clients. Les principaux services comme ExpressVPN et Surfshark fonctionnent uniquement avec des serveurs à disque RAM et d'autres technologies sans journalisation, ce qui signifie que les VPN seraient théoriquement incapables de surveiller les URL répertoriées dans la directive. Si les VPN en Inde sont tenus en vertu de la nouvelle directive de conserver les données d'enregistrement des clients - ou de surveiller et de signaler l'utilisation des médias sociaux - beaucoup pourraient potentiellement enfreindre la loi simplement en continuant à fonctionner.Le groupe de défense des droits numériques Access Now a rapporté le mois dernier que les coupures et interruptions d'Internet imposées par le gouvernement en Inde représentaient 106 des 182 actions gouvernementales de ce type dans le monde, soit près de 60 %. La directive fait également suite à des pics notables de la demande de VPN en Inde, où la société de recherche indépendante Top10VPN estime que les fermetures ont touché 59,1 millions d'utilisateurs en 2021.Onze importantes associations industrielles alignées sur la technologie du monde entier auraient écrit à l'équipe indienne d'intervention d'urgence informatique (CERT-In) pour demander la révision des nouvelles règles de déclaration et de conservation des données de la sécurité informatique du pays, qu'elles critiquent comme incohérentes, onéreuses, peu susceptibles de améliorer la sécurité au sein de l'Inde, et peut-être nuisible à l'économie des nations.Les règles ont été introduites fin avril et sont extraordinairement larges. Par exemple, les opérateurs de centres de données, de clouds et de VPN sont tenus d'enregistrer les noms des clients, les dates auxquelles les services ont été utilisés, et même les adresses IP des clients, et de stocker ces données pendant cinq ans.Une autre exigence est de signaler plus de 20 types d'incidents infosec, même l'analyse de ports ou les tentatives de phishing, dans les six heures suivant la détection. Parmi les incidents à signaler figurent les «*activités malveillantes/suspectes*» dirigées vers presque tous les types d'infrastructures ou d'équipements informatiques, sans explication de la ligne de démarcation entre les activités malveillantes et suspectes.Les nouvelles règles ont suscité de nombreuses critiques locales au motif qu'une fenêtre de rapport de six heures est trop courte, que l'obligation d'enregistrer les détails des utilisateurs VPN est une atteinte à la vie privée et que les exigences sont trop larges et représentent donc un fardeau de conformité onéreux.Le CERT-In a répondu en publiant une FAQ qui répondait à certaines des critiques adressées aux nouvelles règles. Mais la FAQ reste très vague, n'offrant que des conseils limités sans aborder des questions telles que ce qui représente des « activités suspectes » à signaler.Samedi, le média indien MediaNama a rapporté, ainsi que de nombreux autres médias indiens, que onze groupes de pression technologiques ou adjacents à la technologie avaient écrit au CERT-In pour exprimer leurs objections aux nouvelles règles.Les signataires présumés sont des poids lourds : la Chambre de commerce des États-Unis, The Alliance (BSA), Digital Europe, l'Information Technology Industry Council, techUK, la Cybersecurity Coalition US Chamber of Commerce, le US-India Business Council et le US-India Business Council. Forum de partenariat stratégique figurent parmi les signataires. L'adhésion collective des organisations ci-dessus signifie que presque tous les fournisseurs de technologie importants sont représentés par un signataire de la lettre.Parmi les objections soulevées par la lettre figurent:La lettre à CERT-In suggère que les règles rendront la tâche plus ardue aux entreprises étrangères qui font des affaires en Inde, mettront le pays en désaccord avec ses alliés et entraîneront la répercussion des coûts sur les consommateurs. Les groupes appellent à une nouvelle consultation pour réviser les règles.Le CERT-In est jusqu'à présent resté silencieux face aux critiques. Le ministre indien du Développement des compétences et de l'entrepreneuriat et de l'électronique et des technologies de l'information, Rajeev Chandrasekhar, a également écarté les critiques, affirmant que les fournisseurs de VPN qui n'aiment pas les règles peuvent choisir de quitter le pays.Source : MediaNama Que pensez-vous de cette démarche ?