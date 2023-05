I scream, you scream, we all scream for skeets. https://t.co/8MqWzbYUt9 — Sheera Frenkel (@sheeraf) April 28, 2023

Qu'est-ce que Bluesky et en quoi est-il différent de Twitter ?

Pourquoi la décentralisation ?

Second, the value of social media is shifting away from content hosting and removal, and towards recommendation algorithms directing one’s attention. Unfortunately, these algorithms are typically proprietary, and one can’t choose or build alternatives. Yet. — jack (@jack) December 11, 2019

Bluesky et la concurrence

Bluesky est accessible uniquement sur invitation

Bluesky profite du mécontentement des utilisateurs de Twitter face à la gestion de la plateforme par Elon Musk, qui a pris le contrôle de l’entreprise il y a six mois. Il fait face à la concurrence d’autres réseaux sociaux alternatifs, comme Post, T2, Artifact, Mastodon et un projet sans nom d’Instagram. Bluesky devra capitaliser sur son succès viral et se différencier des autres clones de Twitter en mettant en avant les avantages de la décentralisation.Selon les médias, les téléchargements de l'application Bluesky ont bondi de plus de 600 % en avril. L’application a connu une forte augmentation de ses téléchargements en avril, passant de 628 000 téléchargements mobiles, soit une hausse de 606 % par rapport à mars, mois de son lancement. Initialement conçu par Jack Dorsey, cofondateur de Twitter, en 2019 comme un projet complémentaire visant à améliorer l'expérience des utilisateurs de Twitter, Bluesky est devenu un projet autonome au début de 2022, et son application iOS a été lancée en février de cette année, suivie d'une version Android en avril.Bluesky se présente comme une alternative possible à Twitter, qui est sous le contrôle d’Elon Musk depuis six mois. Bluesky repose sur le protocole AT, qui permet aux utilisateurs de publier des messages sur différents serveurs et de les synchroniser entre eux. Bluesky bénéficie de l’attention des célébrités, des journalistes et des utilisateurs mécontents de la gestion de Twitter par Musk Visuellement, Bluesky ressemble à Twitter. La ligne du temps est appeléeet les tweets sont des. Deux différences principales expliquent sa popularité : la décentralisation et l'accès sur invitation seulement. Le réseau social Bluesky a été lancé en 2019 comme un projet au sein de Twitter, lorsque Dorsey était encore PDG. Il a été transféré en février 2022 à une société à but non lucratif, Bluesky Public Benefit LLC, avec Jay Graber comme PDG et Dorsey comme l’un des membres fondateurs du conseil d’administration.Deux mois plus tard, alors que des discussions étaient en cours avec Musk pour qu’il rejoigne le conseil d’administration de Twitter, prélude à son achat de l’entreprise, Bluesky a annoncé qu’il avait levé 13 millions de dollars de financement « pour garantir notre liberté et notre indépendance pour commencer la R&D ». L’objectif, selon le post, était de « développer des technologies qui permettent une conversation publique ouverte et décentralisée ».Bluesky a pour ambition de recréer la magie des débuts de Twitter, lorsque la plateforme était un terrain de jeu pour les développeurs et les utilisateurs qui inventaient de nouvelles fonctionnalités et interfaces. Bluesky permet aux utilisateurs de choisir leur algorithme préféré pour afficher les messages, de personnaliser leur nom d’utilisateur avec un nom de domaine qu’ils possèdent et de modérer leur propre communauté selon leurs propres règles.Depuis que Musk a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars l'année dernière, il a fondamentalement changé ce que l'entreprise de Jack Dorsey avait construit, en ajoutant de nouvelles fonctionnalités sur abonnement, en autorisant le retour d'utilisateurs controversés sur la plateforme et en procédant à des réductions d'effectifs importantes . L'application de médias sociaux a également souffert d'un certain nombre de pannes de service, qui ont coïncidé avec des rapports selon lesquels Musk a fermé un centre de données important à Sacramento et a réduit la taille d'un autre centre de données à Atlanta dans le but de réduire les coûts.Bluesky, qui n'est actuellement accessible que sur invitation, souligne le fait que Dorsey cherche désormais activement à perturber ce qu'il a contribué à créer. Dorsey, qui reste le PDG de la plateforme de paiement Block (anciennement appelée Square), s'oppose à Musk avec deux alternatives à Twitter.En février 2022, les membres du projet Bluesky ont créé la Bluesky Public Benefit LLC, avec Jay Graber comme PDG et Dorsey comme l'un des membres fondateurs du conseil d'administration. En avril 2022, la société a annoncé sur Twitter qu'elle avait reçu un financement de 13 millions de dollars « pour s'assurer que nous avons la liberté et l'indépendance nécessaires pour démarrer la recherche et le développement ». Une grande partie de l'équipe dirigeante de Block utilise la plateforme, tout comme la sénatrice Cynthia Lummis, R-Wyo, favorable au bitcoin.L’application fait face à la concurrence d’autres applications de messagerie sociale, comme Mastodon, Post, T2, Artifact et un projet d’Instagram et devra profiter de son succès viral pour se différencier des autres applications en mettant en avant les avantages de la décentralisation, tels que la transparence, la résilience et la souveraineté des utilisateurs.Dorsey a également soutenu un autre rival potentiel de Twitter, en faisant don en décembre de 14 bitcoins, d'une valeur d'environ 245 000 dollars, à un projet de médias sociaux décentralisés appelé Nostr, qui permet aux utilisateurs de posséder leur identité en ligne, selon CNBC. Damus est une application construite sur la base du réseau Bluesky, et elle est disponible sur l'app store depuis des mois. Elle a par ailleurs intégré le bitcoin Lightning Network, ce qui signifie qu'elle permet aux utilisateurs d'échanger des bitcoins directement sur le réseau sans avoir besoin d'une autre application.Les nouvelles applications doivent encore relever le défi de l'échelle, comme le montre l'écart entre le nombre de téléchargements de Bluesky et celui de Twitter. Avec environ 50 000 utilisateurs, Bluesky reste loin derrière Twitter, qui comptait 200 millions d'utilisateurs lorsque Musk l'a racheté, et surtout derrière les 3 milliards d'utilisateurs actifs de Facebook. Étant donné que les sites n'acceptent pas la publicité et ne recueillent pas de données sur les utilisateurs pour les vendre, la question se pose également de savoir comment ils pourraient gagner de l'argent.Bluesky se distingue par le fait que, pour l'instant en tout cas, il n'est accessible que sur invitation. La plupart des plateformes de médias sociaux, y compris Twitter, permettent aux utilisateurs de s'inscrire librement. Bluesky, en revanche, exige un code d'invitation. Les utilisateurs existants reçoivent des codes d'invitation tous les quinze jours. Bien que l'application Bluesky ait été téléchargée au moins 628 000 fois, il semblerait qu'il n'y ait que 70 000 utilisateurs. Les médias ont rapporté au début du mois qu'il y avait un nombre stupéfiant de 1,9 million de personnes sur la liste d'attente.Le concept d'invitation garantit une croissance régulière du nombre d'utilisateurs, évitant ainsi un afflux rapide d'utilisateurs suivi d'une perte soudaine d'intérêt. De plus, les nouveaux utilisateurs potentiels qui attendent patiemment une invitation connaissent déjà Bluesky. Inonder d'autres plateformes de médias sociaux avec des demandes de codes d'invitation crée également un intérêt supplémentaire.Chaque nouvel utilisateur de Bluesky connaît au moins un utilisateur existant. Cela garantit que les utilisateurs ont quelque chose en commun à afficher. Il semblerait que les créateurs de Bluesky aient cherché à intégrer sélectivement des personnes partageant les mêmes idées dès le départ, plutôt que d'essayer d'éliminer rétrospectivement les utilisateurs problématiques.Grâce à un grand contrôle des utilisateurs sur le contenu qu'ils voient, et à une base d'utilisateurs restreinte et sélective jusqu'à présent, de nombreuses personnes déclarent avoir trouvé une atmosphère amicale et de bonnes vibrations sur Bluesky. D'autres disent qu'il s'agit presque d'un groupe de discussion. Bluesky a trouvé un écho particulier auprès des communautés marginalisées, notamment les personnes transgenres, qui peuvent s'y sentir plus en sécurité pour s'exprimer que sur d'autres sites de médias sociaux.« Nous en sommes venus à accepter que nous sommes les sujets d'un roi, comme Mark [Zuckerberg] ou Elon [Musk], et que nous pouvons soit suivre leurs règles, soit partir », a déclaré Haugen. « Il y a une opportunité intéressante pour les gens d'être des citoyens de leurs plateformes, d'avoir la possibilité de voter, mais aussi d'avoir les responsabilités qui en découlent. » Elle a également souligné que le problème des médias sociaux aujourd'hui se résume en grande partie aux incitations et au contrôle.À l'heure actuelle, les plateformes de médias sociaux sont financées par la publicité, ce qui signifie qu'elles gagnent de l'argent en gardant les utilisateurs le plus longtemps possible. Les plateformes décentralisées n'ont pas ce type d'incitation et peuvent donner aux personnes qui gagnent leur vie sur ces plateformes la possibilité d'influencer les règles qui les régissent et la manière dont leur contenu est distribué.Source : CNBC Quels peuvent être les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux décentralisés par rapport aux plateformes centralisées ?Selon vous, les motivations et les intérêts de Jack Dorsey pour soutenir Bluesky sont-ils comprehensibles ?Quels sont les risques potentiels de laisser Elon Musk contrôler Twitter ?Quel intérêt de lancer Bluesky si au final, on a un doublon de Tweeter ?