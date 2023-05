Envoyé par Hyundai Envoyé par Hyundai Motor America et Kia America, Inc. ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord visant à résoudre les litiges en recours collectif avec les propriétaires de certains véhicules Hyundai et Kia dépourvus d'allumage par bouton-poussoir et de dispositifs antivol immobilisants. L'accord, qui pourrait être évalué à environ 200 millions de dollars en fonction du nombre de clients qui choisiront d'y participer, permettra d'indemniser en espèces les clients qui ont subi des pertes ou des dommages liés au vol de leur véhicule et non couverts par l'assurance, en plus du remboursement des franchises d'assurance, de l'augmentation des primes d'assurance et d'autres pertes liées au vol.



"Nous apprécions l'opportunité d'apporter un soutien supplémentaire à nos propriétaires qui ont été affectés par une activité criminelle croissante et persistante ciblant nos véhicules", a déclaré Jason Erb, directeur juridique de Hyundai Motor North America. "La sécurité des clients reste une priorité absolue, et nous nous engageons à poursuivre l'installation de mises à jour logicielles et la distribution de serrures de volant pour aider à prévenir les vols et à offrir des options d'assurance par l'intermédiaire de l'AAA pour ceux qui ont eu des difficultés à obtenir et à maintenir une couverture".



"Kia est très heureux que l'annonce d'aujourd'hui permette aux clients qui ont été touchés par des vols de véhicules de bénéficier d'avantages supplémentaires", a déclaré John Yoon, directeur juridique, Kia America, Inc. "Cet accord est la dernière étape d'une série d'actions importantes, en plus de la fourniture d'une mise à jour gratuite du logiciel de sécurité et de la distribution de plus de 65 000 antivols de volant, que Kia a prises pour aider les clients dont les véhicules ont été ciblés par des criminels utilisant des méthodes de vol popularisées sur les médias sociaux. Kia reste déterminée à aider ses clients et à assurer la sécurité des véhicules".



Dans le cadre de ce règlement, la mise à jour du logiciel sera automatiquement installée lors de tout rendez-vous de service ou d'entretien qui amène le propriétaire d'un véhicule éligible chez le concessionnaire.



Pour les clients dont les véhicules ne peuvent pas recevoir la mise à jour logicielle, l'accord prévoit un remboursement allant jusqu'à 300 dollars pour l'achat de divers dispositifs antivol. Hyundai et Kia ont également fourni aux consommateurs des dizaines de milliers d'antivols de volant gratuits, soit par l'intermédiaire des forces de l'ordre locales, soit en les envoyant directement aux propriétaires concernés.



Le règlement concerne environ 9 millions de véhicules Hyundai et Kia.

Hyundai et Kia ont développé un logiciel de dissuasion du vol pour des millions de leurs véhicules dépourvus de dispositif d'immobilisation et le fourniront gratuitement aux propriétaires. Le logiciel met à jour la logique du logiciel d'alarme antivol afin d'allonger la durée du son de l'alarme de 30 secondes à une minute et exige que la clé soit dans le commutateur d'allumage pour mettre le véhicule en marche. Cette initiative fait suite à un défi lancé par TikTok sur les réseaux sociaux, qui s'est propagé à l'échelle nationale et a entraîné au moins 14 accidents signalés et huit décès.Des voleurs connus sous le nom depubliaient des vidéos instructives sur YouTube et TikTok sur la façon de contourner le système de sécurité des véhicules en utilisant des outils aussi simples qu’un câble USB. Les vols sont apparemment faciles à réaliser, car de nombreux véhicules Hyundai et Kia fabriqués entre 2015 et 2019 ne disposent pas d’antidémarreurs électroniques qui empêchent les voleurs potentiels de simplement entrer par effraction et de contourner le contact. La fonctionnalité serait un équipement standard sur presque tous les véhicules de la même période fabriqués par d’autres constructeurs.« Nous apprécions l’opportunité d’apporter un soutien supplémentaire à nos propriétaires qui ont été touchés par une activité criminelle croissante et persistante ciblant nos véhicules, a déclaré Jason Erb, directeur juridique chez Hyundai Motor North America, dans un communiqué. La sécurité des clients reste une priorité absolue. »La NHTSA invite les propriétaires de ces véhicules à contacter Hyundai (numéro gratuit 800-633-5151) ou Kia (numéro gratuit 800-333-4542) pour obtenir des informations sur la mise à jour. Hyundai fournira également à ses clients un autocollant de fenêtre avertissant les voleurs potentiels que le véhicule est équipé d'une protection antivol. Hyundai enverra les autocollants et déploiera les mises à jour logicielles de manière progressive.Kia déploie également ses mises à jour logicielles gratuites de manière progressive. La société a commencé à mettre à jour les véhicules à la fin du mois de février.Parallèlement, les entreprises ont collaboré avec les forces de l'ordre pour fournir plus de 26 000 antivols de volant depuis novembre 2022 à 77 forces de l'ordre. La NHTSA encourage les propriétaires de véhicules intéressés à contacter les forces de l'ordre locales pour savoir si un antivol est disponible.Il n’existe pas de comptabilité globale du nombre de véhicules Hyundai et Kia volés, mais les statistiques donnent une idée de la gravité du phénomène. À Milwaukee, par exemple, la police signale que 469 Kias et 426 Hyundais ont été volés en 2020. Ces chiffres ont grimpé l’année suivante à 3 557 Kias et 3 406 Hyundais, selon NPR.Des voleurs de voitures ciblant les véhicules Kia et Hyundai ont mis la ville de Milwaukee (Wisconsin) en alerte, incitant le service de police, les sociétés de location de voitures et même une brasserie locale à avertir les automobilistes qu'ils pourraient être concernés.Le sergent Efrain Cornejo explique que le service de police de Milwaukee a commencé à remarquer une tendance en novembre 2020 : les voleurs de voitures brisaient une vitre et pouvaient partir en quelques minutes.« À cette époque, nous avons pris contact avec les fabricants et nous avons découvert que les véhicules concernés n'étaient pas équipés d'un système d'immobilisation du moteur », explique Cornejo.Les dispositifs d'immobilisation du moteur utilisent des signaux électroniques pour empêcher les voitures d'être câblées. La plupart des voitures vendues au cours des 20 dernières années en sont équipées. Mais de nombreuses Kias et Hyundais produites avant le milieu de l'année 2021 n'en sont pas équipées, et les voleurs de Milwaukee l'ont remarqué.La région de Milwaukee-Waukesha était dans le top 10 des villes américaines pour les vols de voitures par habitant en 2021. Pour tenter de dissuader les voleurs, la police municipale s'est associée aux constructeurs automobiles, aux entreprises locales et aux organisations communautaires pour distribuer des systèmes d’antivols.Les tentatives de Hyundai et Kia pour résoudre le problème ont été sans succès. L’année dernière, les constructeurs automobiles ont déclaré qu’ils factureraient aux propriétaires au moins 170 dollars pour des kits de sécurité visant à résoudre le problème. Mais avec l’installation et la main-d’œuvre, ces coûts pourraient atteindre 500 dollars.Source : Hyundai Quel est votre avis sur le sujet ?