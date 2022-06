Le maire de Séoul et le ministre des Transports, premiers clients à tester RoboRide

La police de San Francisco utilise des voitures sans conducteur comme caméras de surveillance mobiles

Le constructeur automobile Hyundai a annoncé jeudi le lancement d'un service pilote de taxis autonomes dans le quartier animé de Gangnam à Séoul, la dernière avancée dans les efforts du pays pour faire des véhicules autonomes une réalité quotidienne. Le nouveau service, appelé RoboRide, propose des voitures électriques Hyundai Ioniq 5 équipées de capacités de conduite autonome de niveau 4. La technologie permet aux taxis de se déplacer indépendamment dans le trafic réel sans avoir besoin de contrôle humain, bien qu'un conducteur de sécurité reste dans la voiture.Pour le service pilote, Hyundai a obtenu un permis temporaire d'opération de conduite autonome auprès du Ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports (MOLIT) de Corée. Il collaborera avec Jin Mobility, une startup coréenne exploitant la plate-forme de mobilité de voiture ‘i.M.’ alimentée par l'intelligence artificielle. Jin Mobility sera en charge de l'exploitation des deux unités IONIQ 5 RoboRide sur son application i.M. Hyundai prévoit également d'étendre le service pilote, tout en développant davantage la technologie de conduite autonome en tenant compte de diverses conditions, telles que la stabilité de conduite.« Chez Hyundai Motor Group, nous développons une technologie de conduite autonome de niveau 4 basée sur le système avancé d'assistance à la conduite (ADAS) développé en interne, dont le fonctionnement et la sécurité sont vérifiés par une production de masse et un lancement commercial réussi », a déclaré Woongjun Jang, vice-président directeur et Responsable du centre de conduite autonome du groupe Hyundai Motor. « Nous nous attendons à ce que ce service pilote RoboRide soit un point d'inflexion important qui nous permettra d'internaliser la technologie de conduite autonome ».« Nous renforçons nos capacités en travaillant sur la recherche et le développement avec les institutions concernées. En commençant par le service pilote RoboRide en collaboration avec Hyundai Motor Group, nous sommes impatients de diriger la future scène de la mobilité », a déclaré Lee Seong-wook, PDG de Jin Mobility. « Nous mettrons tout en œuvre pour créer des synergies grâce à ce service pilote ».Grâce à ce projet pilote, Hyundai espère collecter de précieuses données sur la conduite autonome et prévoit de développer davantage la technologie de conduite autonome de niveau 4 pour naviguer en toute sécurité et de manière flexible dans des environnements urbains complexes.Pour se préparer à un environnement de conduite aussi compliqué, Hyundai a également travaillé avec le gouvernement métropolitain de Séoul pour mettre en place un système capable de connecter les feux de circulation aux véhicules autonomes. Il a également recueilli de nombreuses données de conduite depuis 2019 en testant la conduite autonome dans la région de Gangnam.De plus, le Groupe fournira un système d'assistance à distance du véhicule développé en interne pour assurer la sécurité. Le système surveille l'état de la conduite autonome, le véhicule et l'itinéraire, et prend en charge le trajet avec des fonctions d'assistance à distance, telles que le changement de voie dans des circonstances où la conduite autonome n'est pas possible. Basé sur la technologie de conduite autonome de niveau 4, un véhicule RoboRide percevra, prendra des décisions et contrôlera son propre état de conduite, tandis que son conducteur de sécurité n'interviendra que dans des conditions limitées.Le service pilote RoboRide fonctionnera de 10h à 16h, du lundi au vendredi, afin de minimiser les éventuels désagréments sur la route. Jusqu'à trois passagers peuvent participer à un trajet, tandis qu'un conducteur de sécurité sera dans le véhicule pour répondre à toute urgence. Hyundai prévoit d'exploiter un service de démonstration initial pour le personnel sélectionné en interne, puis d'étendre les objectifs de service pilote aux clients généraux à l'avenir.Pour commémorer le service pilote, Won Hee-ryong, ministre du Territoire, des Infrastructures et des Transports de Corée du Sud, et Oh Se-hoon, maire de la ville de Séoul, sont devenus les premiers clients à tester le véhicule RoboRide. Oh a déclaré aux journalistes par la suite que l'expérience était « si naturelle qu'il est presque impossible de faire la différence entre la conduite humaine et la conduite autonome ».Il a déclaré que l'essai fournira des données cruciales sur le monde réel pour la technologie de conduite autonome de pointe.« Dans des environnements de transport complexes comme Gangnam, de nombreuses personnes conduisent de manière imprévisible, comme les taxis et les motos de livraison », a déclaré Oh. « Après l'accumulation de données sur la façon dont les voitures autonomes réagissent et évitent les accidents, nous pouvons comparer les avantages et les inconvénients de manière précise et scientifique. Aujourd'hui marque donc le début dans l'atteinte de cet objectif. »Won a déclaré que la conduite de niveau 4 sera entièrement commercialisée en Corée du Sud en 2027 et que les véhicules autonomes « feront partie de la vie ordinaire partout dans le pays d'ici 2030 ».« Gangnam est l'une des zones les plus encombrées au monde », a déclaré le ministre lors de l'événement de lancement. « Cet essai démontrera que la Corée du Sud est en passe de devenir un leader de la conduite autonome ».Le test pilote RoboRide se déroulera initialement avec deux voitures transportant des passagers préenregistrés sur 50 kilomètres de routes à Gangnam. En août, il commencera un service complet avec quatre voitures, permettant aux utilisateurs de commander un taxi avec une application mobile. Les responsables ont déclaré que davantage de véhicules seraient ajoutés à la flotte et que la zone de service s'étendrait à 75 kilomètres de routes au cours de l'année.Séoul a lancé en novembre dernier un service de navette commerciale sans conducteur qui longe un itinéraire désigné dans la partie ouest de la ville et prévoit de commencer à déployer des bus autonomes l'année prochaine.Le gouvernement investit environ 875 millions de dollars pour construire une infrastructure intelligente afin de soutenir le développement de la conduite autonome de niveau 4, a déclaré Won jeudi.Le secteur privé du pays dépense également beaucoup pour la mobilité future. Hyundai a annoncé le mois dernier qu'il investirait 50 milliards de dollars sur le marché intérieur d'ici 2025 dans un large éventail de nouvelles technologies et entreprises, des chargeurs et véhicules électriques aux voitures autonomes en passant par la mobilité aérienne urbaine.Alors que les entreprises elles-mêmes, telles que Waymo d'Alphabet et Cruise de General Motors, vantent les avantages potentiels de leurs services en matière de transport, elles ne publient pas un autre cas d'utilisation, beaucoup moins hypothétique : les caméras de surveillance mobiles pour les services de police.« Les véhicules autonomes enregistrent leur environnement en continu et ont le potentiel d'aider avec des pistes d'enquête », indique un document de formation du département de police de San Francisco obtenu via une demande de documents publics. « Les enquêtes en ont déjà profité plusieurs fois ».Les défenseurs de la vie privée estiment que la révélation que la police utilise activement des images de véhicules autonomes est alarmante.« C'est très préoccupant », a déclaré Adam Schwartz, avocat principal de l'Electronic Frontier Foundation (EFF). Il a rappelé que les voitures en général sont des trésors de données personnelles sur les consommateurs, mais que les véhicules autonomes auront encore plus de ces données en capturant les détails du monde qui les entoure. « Donc, quand nous voyons un service de police identifier les véhicules autonomes comme une nouvelle source de preuves, c'est très préoccupant ».« Alors que les entreprises continuent de faire des routes publiques leurs terrains d'essai pour ces véhicules, tout le monde devrait les comprendre pour ce qu'ils sont - des dispositifs de surveillance roulants qui étendent les technologies d'espionnage répandues existantes », a déclaré Chris Gilliard, chercheur invité au Harvard Kennedy School Shorenstein Center. « Les forces de l'ordre ont déjà accès à des lecteurs de plaques d'immatriculation automatisés, à des mandats de géorepérage, à des séquences de sonnettes connectées Ring, ainsi qu'à la possibilité d'acheter des données de localisation. Cette pratique étendra la portée d'un réseau de surveillance déjà omniprésent ».Sources : RoboRide Qu'en pensez-vous ?Seriez-vous intéressé par un tel service ?Le fait que la police ait déjà utilisé les véhicules autonomes comme caméras de surveillance mobile est-il susceptible de se reproduire dans d'autres pays voire avec d'autres véhicules ?Des répercussions sur le marché de l'emploi ?