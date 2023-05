Over the last 24 hours we’ve been in touch with a Twitter engineer who posted an issue with his Pixel phone and WhatsApp.



We believe this is a bug on Android that mis-attributes information in their Privacy Dashboard and have asked Google to investigate and remediate. https://t.co/MnBi3qE6Gp — WhatsApp (@WhatsApp) May 9, 2023

Comment vérifier si WhatsApp utilise votre micro

WhatsApp est confronté à un bug sur sa version bêta pour Android, qui bloque l’accès à l’application et affiche un message d’erreur indiquant qu’elle est obsolète. Le bug semble toucher principalement les utilisateurs de certains téléphones Pixel et Samsung, mais il pourrait aussi concerner d’autres marques. Il serait causé par un problème de synchronisation entre la date du système et la date d’expiration de la version bêta de WhatsApp. Il pourrait aussi avoir un lien avec un problème de signature numérique de l’application.Cette affirmation fait suite à des rapports en ligne similaires émanant de propriétaires de téléphones Samsung et Pixel. Des utilisateurs confus ont demandé « Pourquoi mon WhatsApp utilise-t-il mon microphone tout le temps ? » et « WhatsApp utilise le microphone lorsqu'il n'est pas utilisé » dans une série de messages partagés sur Reddit et sur les sites web d'assistance de Google et de Samsung.WhatsApp a répondu que le problème était dû à un « bug » sur Android qui « attribue mal les informations » dans le « tableau de bord de la vie privée ».WhatsApp a reconnu l’existence du bug et a indiqué qu’il s’agissait d’un problème d’Android. Il a demandé à Google de le résoudre. Google a confirmé qu’il était au courant du bug et qu’il travaillait avec WhatsApp pour le corriger.Situé dans les paramètres de votre téléphone Android, le tableau de bord de confidentialité vous permet de voir quelles applications utilisent quelles autorisations. Il s'agit notamment de l'accès à votre position, au microphone et à l'appareil photo, dont de nombreuses applications ont besoin pour fonctionner correctement.Dans un tweet de suivi, WhatsApp a indiqué qu'il ne pouvait accéder au micro qu'avec une autorisation « lorsqu'un utilisateur passe un appel ou enregistre une note vocale ou une vidéo ». L'entreprise a ajouté : « ces communications sont protégées par un chiffrement de bout en bout, de sorte que WhatsApp ne peut pas les entendre. »Vous pouvez voir combien de fois WhatsApp a utilisé votre micro, ou même l'empêcher complètement d'y accéder, via les paramètres de votre téléphone Android. Sélectionnezpuispour voir quelles applications ont récemment utilisé votre micro. Vous pouvez également empêcher toutes les applications d'utiliser votre micro en désactivant l'accès au micro. Cependant, cela vous empêchera aussi de passer des appels vocaux ou vidéo avec des applications telles que WhatsApp, Zoom ou Skype.Pour connaître les autorisations auxquelles WhatsApp a accès, allez dans les paramètres de votre téléphone et faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous voyiez. Faites à nouveau défiler vers le bas et sélectionnez WhatsApp ou recherchez-le dans la barre de recherche. Vous pouvez alors activer ou désactiver des autorisations telles que l'accès à l'appareil photo et au micro, entre autres.Le moment choisi par Musk pour attaquer WhatsApp est remarquable. L'entrepreneur semble positionner Twitter comme un rival de WhatsApp en promettant d'introduire les appels vocaux et vidéo. S’agissant du bug, WhatsApp a indiqué qu'elle avait demandé à Google d'enquêter sur le problème et d'y remédier. Un porte-parole de Google a déclaré au Standard : « Nous sommes au courant du problème et nous travaillons en étroite collaboration avec WhatsApp pour le résoudre.En attendant, les utilisateurs affectés par le bug peuvent essayer de le résoudre en téléchargeant la dernière version bêta de WhatsApp depuis le site officiel de l’application, en effaçant le cache et en redémarrant l’application. Il faut aussi vérifier que la date du système est correcte. Il est conseillé de sauvegarder ses données avant toute manipulation.Source : YahooQuel est votre avis sur le sujet ?Quelle est selon vous, la motivation et l’intérêt d’Elon Musk à critiquer WhatsApp, qui est un concurrent potentiel de Twitter ?Quels sont les risques et les conséquences pour la vie privée des utilisateurs si WhatsApp accède réellement au microphone en arrière-plan ?