TikTok partagerait les données de ses utilisateurs avec le gouvernement chinois ou les utiliserait pour influencer l’opinion publique ;

TikTok censurerait les contenus critiques envers la Chine ou favorables aux mouvements prodémocratie comme à Hong Kong ou au Tibet ;

TikTok présenterait des risques pour la sécurité nationale des pays occidentaux, notamment en matière de défense, de renseignement ou d’infrastructures critiques.

L'application vidéo virale ne demande pas à ses utilisateurs de divulguer leur orientation sexuelle, mais elle répertorie les vidéos regardées par les utilisateurs sous des thèmes tels que LGBT, abréviation de lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels, ont déclaré les anciens employés. La collection d'informations, qui pouvait être consultée par certains employés via un tableau de bord, comprenait un ensemble d'utilisateurs affiliés qui avaient regardé ces vidéos, ainsi que leurs numéros d'identification, ont-ils déclaré.TikTok a créé des catégories de contenu et d’utilisateurs sur son application dans le but d’augmenter l’engagement des utilisateurs et de leur offrir une meilleure expérience. Ces catégories étaient basées sur des algorithmes qui analysaient le comportement des utilisateurs, tels que les vidéos qu’ils regardaient, les commentaires qu’ils laissaient ou les hashtags qu’ils utilisaient.Parmi ces catégories, il y avait celles qui indiquaient si un utilisateur avait regardé du contenu gay ou transgenre, ainsi que d’autres catégories liées à la religion, à la politique ou aux intérêts personnels. Des sources anonymes affirment que ces catégories étaient utilisées pour cibler les utilisateurs avec des publicités ou des recommandations personnalisées, mais sans informer les utilisateurs ni obtenir leur consentement. Elles allèguent également que ces catégories étaient accessibles à un nombre limité d’employés et de partenaires publicitaires de TikTok.TikTok a été critiqué par le passé pour avoir violé la vie privée des utilisateurs. Par exemple, en 2019, la presse a révélé que TikTok avait suivi les données des utilisateurs en utilisant une tactique interdite par Google. Elle avait supprimé ou limité la portée de certaines vidéos liées aux manifestations à Hong Kong ou au traitement des minorités musulmanes en Chine.Juillet 2022, l'analyse par des chercheurs en technologie du code source de l'application de TikTok a révélé des choses alarmantes sur l'accessibilité des données personnelles de ses utilisateurs. TikTok vérifie l'emplacement de l'appareil au moins une fois par heure, demande en permanence l'accès aux contacts, cartographie les applications en cours d'exécution d'un appareil et toutes les applications installées, et plus encore.Suite à un aveu que le personnel en Chine peut accéder aux données de millions d'utilisateurs australiens, « L'application mobile TikTok a été construite avec une culture qui ne place pas la confidentialité comme principe car la plupart des autorisations et des informations sur les appareils collectées sont au-dessus des autorisations nécessaires pour que l'application puisse fonctionner correctement », indique le rapport.Un rapport australien qui présente les principales actualités technologiques en Asie affirme que, « TikTok ne peut pas être considéré comme une entreprise privée , car il est lié au gouvernement chinois et à sa propagande ». Le rapport traite de la relation entre TikTok et le gouvernement chinois, du réchauffement des relations commerciales entre le Japon et la Corée du Sud, de la croissance des dépenses en sécurité informatique dans la région Asie-Pacifique, du soutien d’Alibaba à l’architecture RISC-V, du succès de l’industrie des services informatiques aux Philippines et de la solution GitOps développée par Grab.Le rapport, rédigé par quatre chercheurs, a été soumis au Comité sénatorial australien sur l’ingérence étrangère par les médias sociaux. Il allègue que le gouvernement chinois a remarqué le succès de Douyin, la version chinoise de TikTok, et a commencé à exercer une influence, une coercition et un contrôle sur ByteDance, l’entreprise qui développe l’application.En début d’année, il a été rapporté par des personnes au fait du dossier que le gouvernement français envisagerait de demander aux ministres d'éviter d'utiliser TikTok et d'autres applications similaires sur leurs téléphones personnels. TikTok fait l'objet d'un examen minutieux de la part des gouvernements et des régulateurs, car le gouvernement chinois pourrait utiliser l'application pour recueillir les données des utilisateurs ou promouvoir ses intérêts.Au début du mois, le porte-parole du gouvernement français, Olivier Veran, a déclaré que les téléphones professionnels des membres du gouvernement, à partir desquels ils envoient leurs courriels professionnels, n'étaient pas compatibles avec TikTok Le gouvernement réfléchirait à ces directives, en partie à cause des inquiétudes concernant la sécurité de l'application de médias sociaux appartenant à la Chine. Ces personnes ont requis l'anonymat afin de pouvoir discuter de délibérations privées. Les applications de médias sociaux telles que TikTok sont déjà interdites sur les téléphones professionnels.Les États-Unis et l'Australie ont porté des accusations contre TikTok, qui craignent que l'application chinoise ne partage les données de ses utilisateurs avec le gouvernement de Pékin ou ne les utilise pour influencer l'opinion publique. Voici, ci-dessous, quelques-unes de ses accusations :Ces accusations ont conduit les États-Unis à interdire TikTok sur les appareils gouvernementaux et à menacer de bannir l'application du pays si elle n'était pas vendue à une entreprise américaine. L'Australie a également lancé une enquête sur TikTok et envisage de prendre des mesures similaires.Source : WSJ