TikTok, l'application de partage de vidéos courtes développée par la société chinoise ByteDance, n'a pas su convaincre les législateurs américains qu'elle répond à leurs préoccupations en matière de sécurité nationale. Une enquête interne de ByteDance publié jeudi a révélé que certains de ses employés ont utilisé TikTok pour surveiller plusieurs journalistes qui ont fait des reportages sur la société chinoise. Cette révélation fait suite à un rapport antérieur qui a révélé que des comptes TikTok gérés par le gouvernement chinois ont attaqué des politiciens américains avant les élections de mi-mandat, tout en poussant des questions sociales qui divisent.Forbes a déclaré que des journalistes de sa publication faisaient partie de cette campagne de surveillance secrète. Une journaliste de Buzzfeed et la journaliste britannique du Financial Times, Cristina Criddle, auraient également été surveillées. Les employés de ByteDance auraient accédé aux comptes TikTok des journalistes pour obtenir des données IP et utilisateur. Ils cherchaient à vérifier s'il y avait un lien entre les employés de ByteDance soupçonnés de fuite et les journalistes. ByteDance aurait également confirmé que ces tactiques étaient devenues si larges que les employés surveillaient également les données de certains associés des journalistes.Ce rapport a exacerbé davantage les craintes des autorités américaines. Parallèlement à ces révélations, la loi "No TikTok on Government Devices Act", parrainée par le sénateur Josh Hawley (R-Mo.), a été adoptée cette semaine. La loi a été incluse dans le projet de loi de financement du gouvernement pour l'exercice 2023, d'un montant de 1 700 milliards de dollars, approuvé jeudi par le Sénat et vendredi par la Chambre des représentants des États-Unis. En vertu de la loi, TikTok sera interdit sur les appareils gouvernementaux. Le président Joe Biden a déclaré vendredi qu'il signerait le paquet de dépenses publiques dès qu'il arriverait sur son bureau.L'interdiction de TikTok sur les appareils gouvernementaux pourrait profiter à ses rivaux comme Snap et Facebook et Instagram de Meta qui se battent également pour attirer l'attention des jeunes consommateurs. La loi prévoit une exception à des fins d'application de la loi, de sécurité nationale et de recherche. Les législateurs des deux côtés de l'allée, ainsi que le directeur du FBI, Christopher Wray, ont exprimé leur crainte que la structure de propriété de TikTok puisse rendre les données des utilisateurs américains vulnérables, car les entreprises basées en Chine peuvent être tenues par la loi de remettre les informations des utilisateurs.TikTok a déclaré à plusieurs reprises que les données de ses utilisateurs américains n'étaient pas basées en Chine, mais ces assurances n'ont guère contribué à apaiser les inquiétudes. La société s'est efforcée de conclure un accord avec l'administration afin d'apaiser les craintes en matière de sécurité nationale par l'intermédiaire du Comité des investissements étrangers aux États-Unis. En septembre, le président Joe Biden a annoncé que TikTok resterait accessible aux États-Unis dès qu'un accord raisonnable serait trouvé pour apaiser les craintes en matière de sécurité nationale. TikTok s'est déçu du vote du Congrès américain.« Nous sommes déçus que le Congrès ait décidé d'interdire TikTok sur les appareils gouvernementaux - un geste politique qui ne fera rien pour faire avancer les intérêts de sécurité nationale - plutôt que d'encourager l'administration à conclure son examen de sécurité nationale », a déclaré un porte-parole de TikTok à la suite de la publication du texte de l'accord. L'interdiction proposée s'ajoute à la décision de plusieurs États d'interdire TikTok sur les appareils fournis par le gouvernement, dont l'Arkansas, la Virginie occidentale, la Louisiane, le New Hampshire, l'Idaho, la Géorgie, le Dakota du Nord, l'Iowa, l'Alabama, la Virginie, l'Utah et l'Oklahoma.Le Texas, le Dakota du Sud, le Maryland, le Nebraska, la Floride et le Tennessee ont également adopté des règlements de ce type. La semaine dernière, le sénateur de Floride Marco Rubio (R) a annoncé un projet de loi bipartisan de plus grande envergure visant à interdire TikTok aux États-Unis, bien que l'on ne sache pas quand la loi sera votée. Le projet de loi proposé par le sénateur républicain interdirait et bloquerait toutes les transactions de toute société de médias sociaux située en Chine, en Iran, en Corée du Nord, à Cuba et au Venezuela ou "sous l'influence" de ces pays, bien qu'elle ne fasse directement référence qu'à TikTok.Une législation complémentaire à la Chambre a également été annoncée et a été parrainée par les représentants Mike Gallagher (R-Wis.) et Raja Krishnamoorthi (D-Ill.). « La commission des investissements étrangers aux États-Unis négocie actuellement les conditions dans lesquelles ByteDance et TikTok peuvent opérer aux États-Unis, et en tant que membre de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, je me suis senti obligé de faire quelque chose maintenant, pour empêcher le Parti communiste chinois de pouvoir utiliser cette application pour potentiellement nuire à notre sécurité nationale », a déclaré Krishnamoorthi.Une première interdiction de TikTok a été proposée dans un décret raté de l'ancien président Donald Trump en 2020, en complément d'un communiqué du département américain du Commerce affirmant que l'application et sa société mère ont les moyens de "menacer la sécurité nationale, la politique étrangère et l'économie des États-Unis". Biden a révoqué le décret de Trump l'année suivante avant de promouvoir un examen de la sécurité de l'application. Un rapport a suggéré plus tard que TikTok peut suivre les frappes des utilisateurs et un autre a allégué récemment que ByteDance avait prévu de surveiller la localisation des citoyens américains.Le projet de loi "No TikTok on Government Devices Act" ordonne à l'Office of Management and Budget et à la General Services Administration des États-Unis de créer des directives pour les agences exécutives afin de supprimer TikTok des appareils gouvernementaux. Selon certaines sources, le plan et les directives seraient exigés pour la mi-février. Le projet de loi est soutenu par plusieurs analystes qui pensent que les appareils fournis par le gouvernement (étatique ou fédéral) doivent être limités à un usage strictement professionnel et spécifique. Beaucoup estiment que ces appareils ne devraient pas servir à une quelconque distraction.« Je comprends qu'il s'agisse d'un problème - isoler une application spécifique pour des raisons très précises. Mais je suis honnêtement surpris que cela existe. Toutes les applications non approuvées ne devraient-elles pas être interdites sur les appareils gouvernementaux ? Qu'il s'agisse d'Instagram, de TikTok, de Facebook ou de quoi que ce soit d'autre - à moins que vous n'ayez des raisons spécifiques, comme un poste de relations publiques - toutes ces applications ne devraient-elles pas être reléguées sur votre appareil privé ? », peut-on lire dans les commentaires sur le sujet.Par ailleurs, le paquet de dépenses comprend également la loi INFORM Consumers, qui vise à dissuader la vente en ligne de produits contrefaits, volés ou dangereux. Elle exige que les marchés en ligne comme Amazon recueillent rapidement des informations telles que les coordonnées bancaires et les coordonnées de contact de "tout vendeur tiers à fort volume" et vérifient ces données. Amazon, le leader mondial du commerce électronique, s'est opposé au projet de loi l'année dernière, écrivant qu'il était "poussé par certains détaillants à grande surface" et affirmant qu'il punirait les petites entreprises qui vendent en ligne.Toutefois, la société a fini par soutenir une version du projet de loi, affirmant qu'il était important d'avoir une norme fédérale plutôt qu'un patchwork de lois étatiques. Etsy et eBay avaient déjà soutenu le projet de loi. « L'adoption de la loi bipartisane INFORM serait une victoire majeure pour les consommateurs, qui méritent de savoir à qui ils achètent lorsqu'ils visitent une place de marché en ligne. Cette législation a traversé des années d'audiences et de balisages et a gagné le soutien des deux partis ainsi que des magasins de brique et de mortier et des marchés en ligne », a déclaré Kovacevich dans un communiqué.Source : Le projet de loi "No TikTok on Government Devices Act" (PDF) Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'interdiction de TikTok sur les appareils fournis par le gouvernement fédéral des États-Unis ?Selon vous, en quoi cette loi répond-elle aux préoccupations des États-Unis en matière de sécurité nationale ?Selon vous, en quoi ce projet de loi impactera-t-il l'activité américaine de TikTok ?