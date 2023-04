La plateforme Parler a été vendue et fermée pendant que son nouveau propriétaire procède à une « évaluation stratégique ». Le nouveau propriétaire, Starboard, affirme que la plateforme reviendra un jour ou l'autre. Le site web de Parler n'est plus qu'une simple page contenant le communiqué de presse d'aujourd'hui annonçant l'acquisition, qui a été réalisée sans que les conditions financières ne soient divulguées. « Il n'y a plus personne de raisonnable qui croit qu'un clone de Twitter juste pour les conservateurs est une entreprise viable », dit l'annonce de l'acquisition, qui promet une refonte.« Alors que l'application Parler, telle qu'elle est actuellement constituée, sera retirée de l'exploitation pour subir une évaluation stratégique, nous, chez Starboard, voyons de formidables opportunités dans de multiples secteurs pour continuer à servir les communautés marginalisées ou même carrément censurées - même au-delà de la politique intérieure », indique le communiqué de presse. Aucune date de retour n'a été mentionnée.Les conditions financières de l'opération n'ont pas été divulguées. Starboard prévoit que l'acquisition sera rentable d'ici la fin du deuxième trimestre 2023. « L'importante base d'utilisateurs de Parler et les actifs stratégiques supplémentaires représentent une énorme opportunité pour Starboard de continuer à construire agressivement dans nos activités de médias et d'édition. L'équipe de Parler a construit une audience exceptionnelle et nous sommes impatients d'intégrer cette audience sur toutes nos plateformes existantes », a déclaré Ryan Coyne, PDG de Starboard, dans le communiqué de presse.Cette annonce intervient quelques mois après l'échec d'un accord d'acquisition entre Parler et Kanye West, qui se fait désormais appeler Ye. Le propriétaire de Parler et Ye s'étaient séparés sans conclure l'accord, avait alors déclaré le réseau social. Parler a annulé l'accord quelques semaines après que Ye a fait l'éloge d'Adolf Hitler et des nazis lors d'une apparition dans l'émission Infowars d'Alex Jones.Parler a gagné en popularité en 2021, au moment de l'insurrection du 6 janvier, après que des entreprises de médias sociaux comme Twitter et Facebook ont banni l'ancien président Donald Trump de leurs plateformes. Nombre de ses partisans ont afflué sur Parler, dont les directives communautaires étaient moins strictes. Le réseau social s'est hissé à la première place de l'App Store quelques jours après l'insurrection, mais a été retiré de Google Play le 8 janvier 2021. Parler a également été exclu d'Amazon Web Services juste après le 6 janvier, ce qui l'a mis hors ligne jusqu'à ce qu'il trouve un autre hébergement. Apple et Google ont exclu Parler de leurs boutiques d'applications, mais l'ont finalement autorisé à revenir après que Parler a accepté de modifier son approche de la modération des contenus.En septembre dernier, Parler a révélé qu'elle s'était restructurée en Parlement Technologies et qu'elle avait acquis une société de cloud computing appelée Dynascale afin d'élargir sa vision au-delà de l'offre d'une application de médias sociaux et de fournir une infrastructure aux entreprises qui courent le risque d'être rejetées par les fournisseurs traditionnels. Parler est l'une des nombreuses plateformes, dont Gettr et Truth Social, qui se sont imposées comme des alternatives de libre expression aux réseaux de médias sociaux les plus populaires. Un autre concurrent de Parler pourrait être Twitter, qui a été racheté par Elon Musk l'année dernière. Depuis cette acquisition, le réseau de médias sociaux est devenu plus laxiste dans ses politiques et a également réintégré Trump, bien que l'ancien président n'ait pas encore tweeté à partir de son compte.Selon le Wall Street Journal, Parler compte environ 250 000 utilisateurs mensuels. Facebook et TikTok comptent chacun plus d'un milliard d'utilisateurs, note le journal.Parler a fermé temporairement pendant que Starboard travaille sur une refonte. « Nous, à Starboard, voyons d'énormes opportunités dans de multiples secteurs pour continuer à servir les communautés marginalisées ou même carrément censurées même au-delà de la politique intérieure », peut-on lire dans une partie de la déclaration publiée sur le site web de Parler.« Les progrès de la technologie de l'IA, ainsi que la base de code existante et d'autres nouvelles fonctionnalités, offrent à Starboard la possibilité de commencer à servir les communautés en ligne non soutenues - en leur construisant un foyer loin de la réglementation ad hoc des plates-formes qui les détestent », ajoute le communiqué.Parler a déclaré avoir environ 16,5 millions d'utilisateurs enregistrés, mais sa base d'utilisateurs actifs semble être beaucoup plus petite. La société d'analyse SimilarWeb indique que le site web de Parler a reçu 851 000 visites sur ordinateur et sur mobile au cours du mois dernier. En octobre, TechCrunch a rapporté que Parler avait 250 000 utilisateurs actifs mensuels sur ses applications iOS et Android.« La société n'a pas de raison de croire qu'un clone de Twitter pour les conservateurs est une entreprise viable. En se recentrant sur l'espace du cloud et de l'infrastructure informatique, George Farmer a fait un travail exceptionnel en menant avec succès Parlement dans un secteur d'importance critique où il a déjà commencé à exceller », a déclaré Starboard dans son communiqué.Starboard, fondée en 2018, a récemment changé de nom par rapport à son ancien nom, Olympic Media. La société s'est classée n° 13 dans la version 2021 de la liste Inc. 5000, la liste des entreprises à la croissance la plus rapide. Starboard se concentre principalement sur le conseil et l'édition numériques ; la société possède des sites d'information à tendance conservatrice, American Wire et BizPac Review.Source : Parler Quel est votre avis sur le sujet ?