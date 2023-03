Amelkin travaille pour le fabricant de puces russe Yadro, qui travaille sur des puces RISC-V

Envoyé par Amelkin Envoyé par Vous pouvez être assurés que cette "société sanctionnée" ne prend aucune part à cette horrible guerre, et même si la fabrication de produits de serveurs civils peut être considérée comme une participation, cette participation est certainement bien moindre que celle, par exemple, de BMW ou Bosch pendant la Seconde Guerre mondiale, et pourtant personne ne semble les avoir annulées ou au moins s'être souvenu de ce qu'elles ont fait, et encore moins leurs employés individuels. Tout cela est stupide, xénophobe et raciste. En particulier, vous me qualifiez de terroriste en raison de mon appartenance ethnique.

Le système d'exploitation nord-coréen est un tour de force de l'État de surveillance

Le compte GitHub du développeur Alexander Amelkin a été bloqué, et ses dépôts marqués comme "archivés" - y compris ipmitool, dont le README le décrit comme « un utilitaire pour gérer et configurer les périphériques qui prennent en charge l'interface de gestion de la plateforme intelligente ». ipmitool est un utilitaire permettant de gérer et de configurer les appareils qui prennent en charge l'interface de gestion de la plateforme intelligente.IPMI est une norme ouverte pour la surveillance, la journalisation, la récupération, l'inventaire et le contrôle du matériel, qui est mis en œuvre indépendamment du processeur principal, du BIOS et du système d'exploitation. Le processeur de service (ou contrôleur de gestion de la carte de base, BMC) est le cerveau de la gestion de la plateforme et son objectif principal est de gérer les fonctions de la surveillance autonome, des capteurs et de l'enregistrement des événements.L'utilitaire ipmitool fournit une interface de ligne de commande simple à ce BMC. Il permet de lire le référentiel de données des capteurs (SDR) et d'imprimer les valeurs des capteurs, d'afficher le contenu du journal des événements système (SEL), d'imprimer les informations d'inventaire des unités remplaçables sur site (FRU), de lire et de définir les paramètres de configuration du LAN et d'effectuer une commande à distance de l'alimentation du châssis.Dans l'impossibilité de commenter sur Github, Alexander Amelkin a décrit ce qui s'est passé sur l'ancienne page Soureforge du projet :« Désolé, mais le 1er mars, sans préavis ni explication, GitHub a suspendu mon compte personnel et rendu orphelins tous les projets que je possédais ou maintenais. Cela inclut ipmitool et frugen. Cette liste de diffusion et l'ancienne page du projet sourceforge sont les seuls moyens de communication avec vous qu'il me reste. Je suis actuellement à la recherche d'un moyen de débloquer mon GitHub ou (moins préférable) de migrer ipmitool vers un autre service moins hostile », Alexander AmelkinLe média russe Vedomosti.ru a rapporté en 2021 que le conglomérat Rostec, une entreprise soutenue par l'État russe et spécialisée dans les investissements technologiques, a conclu un accord avec la société de serveurs Yadro et la société de conception de circuits intégrés Syntacore pour développer des processeurs RISC-V pour les ordinateurs, les ordinateurs portables et les serveurs. Les premiers rapports suggèrent que Syntacore développera un processeur RISC-V suffisamment puissant pour alimenter les systèmes gouvernementaux et éducatifs d'ici à 2025.Le coût du projet s'élèverait à environ 30 milliards de roubles (400 millions de dollars), et les organisateurs du projet prévoient de vendre 60 000 systèmes basés sur de nouveaux processeurs contenant des cœurs RISC-V en tant que cœurs de traitement principaux. Les rapports indiquent que l'objectif est de construire un processeur à 8 cœurs, cadencé à 2 GHz, en utilisant un processus de 12 nanomètres, ce qui signifie vraisemblablement GlobalFoundries, mais n'est pas encore clair.Les deux tiers du financement du projet sont assurés par des « clients clés » (tels que Rostec et ses filiales), tandis que le dernier tiers proviendra du budget fédéral. Les systèmes dans lesquels ces processeurs seront intégrés fonctionneront dans un premier temps au ministère russe de l'Éducation et des sciences, ainsi qu'au ministère de la Santé.Syntacore développe déjà son propre noyau avec l'architecture RISC-V, plutôt que de concéder une licence. On s'est demandé si une conception RISC-V actuelle était suffisamment puissante pour être utilisée dans une machine de travail quotidienne adaptée aux services administratifs.Toutefois, avec la récente nouvelle selon laquelle Canonical permet l'utilisation d'Ubuntu/Linux sur certaines conceptions RISC-V de SiFive, il est probable que d'ici à 2025, il y aura un nombre suffisant d'options logicielles à choisir si le processeur russe respecte les spécifications requises.Cela dit, il n'est pas rare que des processeurs non standard dans des pays comme la Russie ou la Chine utilisent d'anciennes versions personnalisées de Linux pour répondre aux besoins des entreprises qui utilisent le matériel. La documentation de Syntacore indique que son cœur 64 bits le plus performant supporte déjà Linux.Microsoft ne fait qu'obéir à la loi américaine : selon la base de données War and Sanctions de l'Agence nationale ukrainienne pour la prévention de la corruption (NACP), Yadro est une entreprise sanctionnée. Sur LinkedIn, Amelkin conteste toutefois l'implication de son employeur :Sur Hacker News, les commentateurs semblent généralement favorables à cette décision, bien que la discussion sur LWN soit plus mesurée, soulignant à la fois que les outils de gestion de serveurs comme celui-ci ne représentent qu'une faible menace, mais que Microsoft n'a probablement pas le choix. Amelkin n'est pas le seul. Sur laLinux Kernel Mailing List, une contribution de Sergey Semin a été refusée avec un avis laconique :« Nous ne nous sentons pas à l'aise d'accepter des correctifs provenant de matériel produit par votre organisation. Nous vous prions de ne pas contribuer à la mise en réseau jusqu'à nouvel ordre », Jakub Kicinski de Linux Kernel.Semin est développeur chez le fabricant de puces Baikal Electronics, une entreprise dont le site web est suspendu depuis un an, comme nous l'avons noté il y a un an dans un article qui mentionne également Yadro. Il y a près de dix ans, quelques mois à peine après l'annexion de la Crimée par la Russie, nous faisions état des efforts déployés par Baikal pour développer ses propres processeurs. Une fois de plus, le site orange est le théâtre d'un débat animé sur cette initiative.Le média russe Kommersant avait rapporté que le gouvernement du pays souhaitait abandonner les processeurs Intel et AMD en faveur d'un effort ARM développé localement. Le rapport du média suggérait que trois entreprises publiques russes se sont regroupée pour développer un processeur appelé "Baikal" qui utilise le noyau 64 bits Cortex A-57 d'ARM comme conception de base, avec au moins huit cœurs, construit avec un processus 28nm et fonctionne à 2 GHz ou plus dans les PC ou les serveurs.Le rapport indique également que « l'on suppose que Baikal sera livré aux autorités et aux entreprises publiques ». L'été dernier, le Reg FOSS desk s'est demandé si le regain d'investissement russe dans Linux à la suite des sanctions occidentales pourrait entraîner des améliorations et des correctifs en amont. Il semble que la réponse soit un non de plus en plus ferme, mais pas parce que les développeurs russes ne les proposent pas. Ils le font, mais leurs efforts sont repoussés.Cela nous semble être une erreur : le but des sanctions est d'imposer des coûts supplémentaires sur les mauvaises activités des nations hostiles, ou de les amener à reconsidérer leur mauvais comportement. L'objectif est de faire en sorte que ces pays se comportent mieux et coopèrent davantage avec les autres. Le partage de code est un bon comportement : partager son code demande un effort et profite à tous ceux avec qui il est partagé. Refuser des contributions de code parce qu'elles proviennent d'acteurs agressifs ne nuit ni ne gêne aucune organisation russe. L'utilisation que font les entreprises qui proposent le code qu'elles partagent n'a pas d'importance. Il importe peu que ces utilisations soient militaires ou civiles pacifiques.Marquer un dépôt Git en lecture seule n'empêche personne d'obtenir ou d'utiliser le code. L'intérêt de Git est qu'il est décentralisé. Un dépôt Github archivé peut toujours être cloné ou forké, et les développeurs peuvent continuer à travailler sur leurs dépôts locaux et les partager entre eux à l'intérieur du pays... ou, bien sûr, simplement dupliquer le code sur un site hébergé par la Russie. Si ces derniers n'existaient pas encore, ils le feront très bientôt, à l'instar de l'hébergeur chinois Git Gitee.La Fondation Linux et Gitee ont récemment conclu un partenariat pour créer des miroirs officiels des projets de la Fondation sur Gitee, permettant ainsi aux développeurs chinois de connaître et de comprendre les projets de la Fondation Linux et de participer à leur communauté open source. À l'avenir, d'autres projets de la Fondation Linux seront construits sur Gitee, et finalement tous les projets seront construits sur Gitee. Les premiers projets à avoir des miroirs officiels sur Gitee sont Baetyl, un projet d'informatique de pointe, et EdgeX Foundry, un cadre informatique de pointe pour l'IoT industriel.Le 14 juillet 2020, le département du développement technologique du ministère de l'industrie et des technologies de l'information a annoncé les résultats de l'appel d'offres du « 2020 Open Source Hosting Platform Project », mené par Shenzhen AoS Network Technology Co. Ltd, le cinquième institut d'électronique du ministère de l'industrie et des technologies de l'information, l'institut chinois de normalisation des technologies électroniques, Huawei Technologies Co.En août 2020, Gitee a annoncé qu'un consortium de dix entreprises et Open Source Chinoise l'avaient choisi pour fournir les installations collaboratives et ouvertes décrites dans le plan de développement 2016-2020 de l'industrie chinoise des logiciels et des services de technologie de l'information. Selon certains analystes, ces actions ne gênent en rien la Russie. Elles n'empêchent pas les entreprises russes de travailler sur le code ou de l'utiliser comme elles l'entendent. Elles ne leur rendent même pas la tâche plus difficile. Cela signifie simplement que le reste du monde ne peut pas en bénéficier.Abstraction faite des choix politiques, nous soupçonnons que la simple nature humaine pourrait bien faire en sorte que toute personne ainsi rabrouée cessera probablement d'essayer de partager ses efforts. Les sanctions empêchant l'utilisation de logiciels propriétaires sont une bonne idée. Cependant, nous savons déjà que le résultat est une expansion substantielle de l'utilisation et de l'adoption des logiciels libres en Russie et en Chine. (Ils sont déjà utilisés en Corée du Nord). Les sanctions contre le développement des logiciels libres sont une très mauvaise idée : elles signifient que toute amélioration qui fonctionne ne profitera qu'aux pays sanctionnés et nuira à ceux qui appliquent les sanctions.Le système d'exploitation Red Star dévoilerait d'autres fonctionnalités qui portent atteinte à la vie privée. Une analyse plus approfondie du système d'exploitation du gouvernement Nork, qui est basé sur Fedora Linux, a été révélée par les chercheurs en sécurité Florian Grunow et Niklaus Schiess lors du 32e congrès annuel Chaos Communications qui s'était tenu en Allemagne.Le Chaos Computer Club (CCC) est la plus grande association européenne de hackers. Depuis plus de trente ans, ils fournissent des informations sur les questions techniques et sociétales, telles que la surveillance, la vie privée, la liberté d'information, l'hacktivisme, la sécurité des données et bien d'autres choses intéressantes autour de la technologie et des questions de piratage informatique.En tant que collectif de hackers le plus influent d'Europe, ils organisent des campagnes, des événements, des activités de lobbying et des publications, ainsi que des services d'anonymisation et des infrastructures de communication. Il existe de nombreux hackerspaces en Allemagne et dans les environs qui appartiennent à la CCC ou partagent un lien commun avec elle, comme le stipule notre éthique des hackers.Sources : sourceforge, Linux Kernel Mailing List « Des développeurs russes empêchés de contribuer aux outils du logiciel libre », partagez-vous l'idée selon laquelle cette mesure serait inefficace ?Que pensez-vous de cette mesure ?