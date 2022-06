25 février : Meta a interdit aux médias d'État russes de diffuser des publicités ou de monétiser dans le monde entier ;

a interdit aux médias d'État russes de diffuser des publicités ou de monétiser dans le monde entier ; 25 février : Twitter a temporairement interrompu les publicités en Ukraine et en Russie afin de mettre en avant les "informations critiques pour la sécurité publique" ;

a temporairement interrompu les publicités en Ukraine et en Russie afin de mettre en avant les "informations critiques pour la sécurité publique" ; 2 mars : Snap a mis en pause les publicités sur l'application Snapchat en Russie, en Biélorussie et en Ukraine ;

a mis en pause les publicités sur l'application Snapchat en Russie, en Biélorussie et en Ukraine ; 3 mars : Alphabet a suspendu toutes les publicités en Russie, couvrant la recherche, YouTube et les partenaires d'édition ;

a suspendu toutes les publicités en Russie, couvrant la recherche, YouTube et les partenaires d'édition ; 7 mars : Apple a suspendu les publicités sur l'App Store en Russie ;

a suspendu les publicités sur l'App Store en Russie ; 10 mars : Google Play et YouTube ont suspendu les fonctions de monétisation et les services de paiement en Russie ;

et YouTube ont suspendu les fonctions de monétisation et les services de paiement en Russie ; 23 mars : Google a déclaré qu'il ne laisserait pas les chaînes, les sites Web ou les applications de YouTube vendre des publicités qui rejettent la guerre.

28 février : Roku a supprimé RT de son magasin de chaînes ;

a supprimé RT de son magasin de chaînes ; 28 février : TikTok a interdit aux organisations d'information soutenues par l'État d'accéder à leurs comptes ;

a interdit aux organisations d'information soutenues par l'État d'accéder à leurs comptes ; 1er mars : Meta a restreint l'accès aux médias d'État russes RT et Sputnik dans l'UE ;

a restreint l'accès aux médias d'État russes RT et Sputnik dans l'UE ; 1er mars : DuckDuckGo a mis en pause sa relation avec le moteur de recherche russe Yandex ;

a mis en pause sa relation avec le moteur de recherche russe Yandex ; 2 mars : Reddit a interdit les liens vers les médias russes soutenus par l'État sur l'ensemble de son site ;

a interdit les liens vers les médias russes soutenus par l'État sur l'ensemble de son site ; 3 mars : Spotify a supprimé tout le contenu de Sputnik et de RT ;

a supprimé tout le contenu de Sputnik et de RT ; 4 mars : Telegram a interdit les médias d'État russes suite à la pression de l'Europe pour supprimer les chaînes ;

a interdit les médias d'État russes suite à la pression de l'Europe pour supprimer les chaînes ; 8 mars : Instagram a déclassé les posts des médias d'État russes sur ses flux, en abaissant leur priorité dans la file d'attente des Stories et en donnant un avertissement aux gens avant qu'ils ne partagent à nouveau du contenu provenant de médias contrôlés par l'État ;

a déclassé les posts des médias d'État russes sur ses flux, en abaissant leur priorité dans la file d'attente des Stories et en donnant un avertissement aux gens avant qu'ils ne partagent à nouveau du contenu provenant de médias contrôlés par l'État ; 10 mars : DuckDuckGo a décidé de déclasser les informations provenant des sites associés à l'État russe ;

a décidé de déclasser les informations provenant des sites associés à l'État russe ; 11 mars : YouTube a bloqué l'accès aux chaînes associées aux médias d'État russes dans le monde entier.

1er mars : Apple a coupé la Russie de "toutes les ventes de produits" ;

a coupé la Russie de "toutes les ventes de produits" ; 3 mars : CD Projekt Group , développeur des jeux The Witcher, a interrompu toutes les ventes de ses produits en Russie et en Biélorussie ;

, développeur des jeux The Witcher, a interrompu toutes les ventes de ses produits en Russie et en Biélorussie ; 4 mars : Samsung a interrompu ses expéditions de produits vers la Russie, suspendant les exportations de produits tels que les puces, les smartphones et l'électronique grand public ;

a interrompu ses expéditions de produits vers la Russie, suspendant les exportations de produits tels que les puces, les smartphones et l'électronique grand public ; 4 mars : Microsoft a suspendu les nouvelles ventes de produits et de services en Russie ;

a suspendu les nouvelles ventes de produits et de services en Russie ; 4 mars : Activision Blizzard a arrêté les nouvelles ventes de ses jeux en Russie ;

a arrêté les nouvelles ventes de ses jeux en Russie ; 5 mars : Epic Games a annoncé qu'il "arrête le commerce" en Russie ;

a annoncé qu'il "arrête le commerce" en Russie ; 9 mars : Sony a suspendu les ventes de logiciels et de matériel en Russie.

28 février : Netflix a déclaré qu'il n'ajouterait aucune chaîne russe à son service ;

a déclaré qu'il n'ajouterait aucune chaîne russe à son service ; 1er mars : Mastercard et Visa ont bloqué l'accès des banques russes à leurs réseaux ;

ont bloqué l'accès des banques russes à leurs réseaux ; 3 mars : Spotify a fermé son bureau en Russie pour une durée indéterminée ;

a fermé son bureau en Russie pour une durée indéterminée ; 3 mars : PayPal a suspendu ses services en Russie, affectant également son service de transfert d'argent Xoom ;

a suspendu ses services en Russie, affectant également son service de transfert d'argent ; 4 mars : Amazon Web Services (AWS) a cessé d'accepter de nouveaux clients en Russie ;

a cessé d'accepter de nouveaux clients en Russie ; 4 mars : Cogent Communications , un fournisseur de services Internet basé aux États-Unis, a interrompu ses services aux clients russes ;

, un fournisseur de services Internet basé aux États-Unis, a interrompu ses services aux clients russes ; 6 mars : TikTok a suspendu les diffusions en direct et le téléchargement de nouveaux contenus en Russie ;

a suspendu les diffusions en direct et le téléchargement de nouveaux contenus en Russie ; 6 mars : Netflix suspend totalement ses services en Russie ;

suspend totalement ses services en Russie ; 7 mars : les sociétés de technologie d'entreprise EPAM Systems et Luxoft ont annoncé qu'elles coupaient leurs liens avec la Russie ;

et ont annoncé qu'elles coupaient leurs liens avec la Russie ; 7 mars : WeWork a cessé ses activités en Russie, interrompant ses plans d'expansion et se séparant de ses opérations dans la région ;

a cessé ses activités en Russie, interrompant ses plans d'expansion et se séparant de ses opérations dans la région ; 9 mars : Lumen , un fournisseur de services Internet basé aux États-Unis, a cessé ses activités en Russie ;

, un fournisseur de services Internet basé aux États-Unis, a cessé ses activités en Russie ; 9 mars : Sony a interrompu les opérations du Playstation Store dans le pays ;

a interrompu les opérations du Playstation Store dans le pays ; 9 mars : Bumble a cessé ses activités en Russie et a retiré ses applications des boutiques Apple et Google dans le pays ;

a cessé ses activités en Russie et a retiré ses applications des boutiques Apple et Google dans le pays ; 9 mars : Amazon a cessé d'expédier des produits depuis son site de vente au détail et a restreint l'accès à Amazon Prime en Russie ;

a cessé d'expédier des produits depuis son site de vente au détail et a restreint l'accès à en Russie ; 16 mars : Qualcomm a déclaré qu'il cesserait de vendre des produits aux entreprises russes ;

a déclaré qu'il cesserait de vendre des produits aux entreprises russes ; 25 mars : Spotify a annoncé qu'il allait "suspendre complètement" son service en Russie ;

a annoncé qu'il allait "suspendre complètement" son service en Russie ; 5 avril : Intel a suspendu toutes ses opérations commerciales en Russie.

Microsoft a bloqué l'installation de Windows 10 et 11 en Russie à partir du site officiel de l'entreprise, ont rapporté dimanche les médias d'État russes. Les utilisateurs du pays ont confirmé que les tentatives de téléchargement de Windows 10 entraînaient un message d'erreur 404.Tass (acronyme de, une des principales agences de presse de Russie, avec Rossia Segodnia et Interfax) a signalé que les tentatives de téléchargement d'une image disque Windows 11 (ISO) étaient détournées vers une page de contact du support Microsoft. Le logiciel est cependant disponible avec un réseau privé virtuel (VPN) pour dissimuler l'emplacement d'un ordinateur - comme le sont de nombreuses autres ressources en ligne :« Les tentatives d'installation de Windows 11 et Windows 10 à partir du site Web de Microsoft échouent. Le correspondant de TASS en était convaincu.« Une erreur se produit lors de la tentative de téléchargement d'une image disque Windows 11 (ISO) à partir du site Web de l'entreprise. "Erreur : il y a eu un problème avec votre demande. Pour obtenir de l'aide, visitez la page de contact du support Microsoft", indique le message. Cependant, si vous utilisez un VPN, le téléchargement se produit.« Si vous essayez de télécharger Windows 10, une erreur apparaît également : "404 - Fichier ou répertoire introuvable". Avec une connexion VPN, le téléchargement a lieu ».D'après les statistiques de Top10VPN, qui publie régulièrement des données sur l'utilisation des réseaux privés virtuels (VPN) dans le monde, la demande de VPN aurait augmenté d'un pourcentage sans précédent de 2 692 % en Russie, Instagram, Facebook et Twitter ayant supprimé l'accès aux applications de l'emplacement :« La demande de VPN a refait surface en Russie au cours du week-end du 12 au 13 mars, les autorités russes ayant interdit Instagram en représailles à la société mère Meta qui autorisait les appels à la violence contre l'armée russe de rester sur ses plateformes.« La demande de services VPN a culminé à 2 692 % le 14 mars par rapport à la demande quotidienne moyenne de la semaine précédant l'invasion de l'Ukraine. Ce dernier pic fait suite à trois jours d'intérêt soutenu. Au 31 mars, la demande de VPN s'était atténuée mais restait très élevée à 243 % au-dessus de la normale, tandis que la demande quotidienne moyenne de VPN entre le 15 et le 31 mars était de 617 % supérieure à la normale.« L'interdiction officielle de Facebook et Twitter le 4 mars avait auparavant alimenté la demande de services VPN, la faisant grimper de plus de 1 000 % par rapport à la valeur de référence pendant deux jours consécutifs.« Les restrictions sur Facebook et Twitter avaient commencé le week-end du 26 au 27 février avec des vitesses Internet lors de l'accès à ces plateformes si sévèrement limitées qu'elles les rendaient inutilisables, incitant les Russes à se tourner de plus en plus vers les services VPN. La demande de VPN a augmenté au cours de cette semaine et, le 3 mars, elle était supérieure de plus de 750 % à la valeur de référence« Notre analyse du registre central russe des sites bloqués montre que le Kremlin a bloqué plus de 1 000 sites liés à la guerre depuis l'invasion, y compris les sites en langue russe de BBC News, Deutsche Welle et Voice of America.« Les autorités russes ont confirmé le 15 mars qu'elles avaient tenté de bloquer le trafic VPN et qu'elles continueraient à le faire.».Début mars, Microsoft a annoncé qu'il suspendrait les nouvelles ventes de produits et services Microsoft dans le pays en raison de l'invasion de l'Ukraine et « conformément aux décisions de sanctions gouvernementales ».Quelques jours plus tard, le vice-Premier ministre ukrainien Mykhailo Fedorov a appelé l'entreprise à faire plus et à bloquer l'accès à ses produits dans la région : « Pendant 10 jours de guerre, la Russie a tiré plus de 400 missiles de croisière sur l'Ukraine - des jardins d'enfants, des hôpitaux et des bâtiments résidentiels ont été détruits. Microsoft, Bill Gates, Satya Nadella, aidez-nous à arrêter cela - bloquez l'accès à Azure, Skype, GitHub depuis la Russie ».Ce mois-ci, Microsoft a annoncé qu'il procédait à des réductions substantielles de ses activités en Russie, notamment la suppression de plus de 400 emplois en Russie.Federov a régulièrement incité les grandes entreprises technologiques sur Twitter à arrêter de faire des affaires en Russie. Beaucoup – y compris SAP, Oracle, Dell, Sony Interactive Entertainment, AMD, Intel, Ericsson, etc. – se sont retirés ou ont considérablement réduit leurs opérations.Voici un aperçu de ce qui s'est passé dans la sphère informatique depuis le 24 février.Les entreprises suivantes ont arrêté les publicités ou supprimé la possibilité de les monétiser en Russie :Certaines entreprises ont restreint ou étiqueté les chaînes d'information d'État russes, notamment RT et Sputnik, et la désinformation russe, ou ont mis fin aux liens avec les moteurs de recherche russes :Les entreprises suivantes ont cessé leurs ventes en Russie :Les entreprises suivantes ont interrompu leurs activités en Russie, cessé d'y prendre de nouveaux clients ou coupé la Russie de leurs services :D'autres entreprises telles que Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Nvidia, l'allemand SAP, Oracle, Nokia IBM, Cisco font également partie du lot. Du point de vue des Russes, le fait que TSMC se soit également joint à l'interdiction risque de peser encore plus lourd. En effet, les sociétés russes de semiconducteurs telles que Baikal, MCST, Yadro et STC Module conçoivent elles-mêmes leurs puces, mais les font produire par le fabricant sous contrat taïwanais.En réponse, le président russe Vladimir Poutine a menacé de sanctions de représailles, y compris « une interdiction d'exporter des produits ou des matières premières fabriqués ou extraits en Russie lorsqu'ils sont livrés à des individus sous sanctions, ou par des individus sous sanctions d'autres individus ».La Russie empêche également l'exportation de millions de tonnes de blé d'Ukraine, une action que le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, a condamnée en la catégorisant de « véritable crime de guerre » visant à « militariser la faim ».Sources : Tass