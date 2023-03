Graphe de progression des messages antisémites sur Twitter

Dans les jours qui ont suivi la prise de contrôle de Twitter par Elon Musk en octobre 2022, la plateforme de médias sociaux a connu une « augmentation des comportements haineux » que son chef de la sécurité de l’époque a attribuée à une « campagne ciblée de pêche à la traîne et de court terme ». Mais avec les données publiées par les chercheurs mandatés par CASM Technology et ISD, il s’avère que cette banalisation de ces messages antisémites n’a pas lieu d’être, car selon le rapport, il s’agit d’une véritable tendance qui a pris racine sur la plateforme.Selon l’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), l’antisémitisme est «». Appliquer cette définition peut être difficile, en particulier sur un support bref et discursif comme Twitter où la « vraie » signification d’un message peut être difficile à établir à partir du seul tweet individuel. En effet, les chercheurs ont observé que de nombreux messages se situaient dans une zone « grise » où différents codeurs pourraient tirer des compréhensions différentes ou des interprétations tout aussi valables lorsqu’on essaie de discerner l’intention ou le sens réel du message. Selon le rapport, cela est dû parfois à un langage ambigu ; quelquefois, l’analyste sentait que le langage délibérément codé était dans le but de cacher une intention antisémite ; parfois, il n’y avait pas suffisamment de contexte pour comprendre le sens complet du message ; et parfois, le message était simplement peu clair ou inintelligible en partie. En raison de ce contexte, les analystes peuvent souvent aboutir à des points de vue légitimement différents quant à la « signification réelle » derrière un bout de texte. Pour répondre à ce défi, les chercheurs ont utilisé un concept « d’antisémitisme plausible » où au moins une interprétation raisonnable du tweet était que sa signification relevait de la définition de l’IHRA.Partis de là, les chercheurs ont utilisé une approche technique qui consiste à combiner 22 modèles de classification préexistants pertinents pour la détection du discours de haine et cinq lexiques supplémentaires de mots haineux dans un soi-disant « ensemble » de classificateurs. Ces modèles publiés ont été développés avec une variété d’objectifs à l’esprit, y compris la détection de la toxicité, des menaces et contre-discours, conduisant à différentes forces et faiblesses en ce qui concerne la détection de l’antisémitisme. Les chercheurs ont ensuite codé manuellement 400 tweets considérés comme de l’antisémitisme plausible, selon la définition du projet (avec 213 messages non antisémites et 187 messages antisémites), qui ont ensuite été utilisés pour former un méta classificateur afin d’apprendre la meilleure combinaison et les meilleurs modèles de décisions prises par les 22 modèles de composants qui ont produit le classement global le plus précis. Il existe des défis inhérents à la formation de modèles linguistiques sur un sujet aussi nuancé que l’antisémitisme, mais selon les chercheurs, cette architecture est évaluée comme fonctionnant avec une précision de 76 %. En outre, il convient également de préciser que les données utilisées dans cette analyse ont été recueillies en deux lots. La collecte initiale a été effectuée le 2 décembre 2022 et comprenait des tweets publiés entre le 1er juin et le 30 novembre. Une deuxième collecte a été effectuée le 9 février 2023 qui a étendu cette gamme du 30 novembre 2022 au 9 février 2023. Toutes les analyses présentées dans ce rapport se réfèrent à la gamme complète de collecte, à l’exception de l’analyse de l’application qui se concentre sur la plage de dates uniquement.Selon les chercheurs, une augmentation importante de nouveaux comptes publiant du contenu vraisemblablement antisémite a constaté sur Twitter après son rachat par Elon Musk : 3 855 comptes de ce type ont été créés entre le 27 octobre et le 6 novembre, soit une augmentation de 223 % par rapport aux 11 jours (la durée équivalente) précédant le 27 octobre. Alors que Musk affirmait que « les tweets haineux seraient déboostés au maximum », les données n’ont montré qu’une très légère diminution des niveaux moyens d’engagement ou d’interaction avec les tweets antisémites avant et après la prise de contrôle par Musk. Entre juin et le 27 octobre, la moyenne hebdomadaire de tweets vraisemblablement antisémites était de 6 204. Du 27 octobre au 9 février, la moyenne était de 12 762, soit une augmentation de 105 % (jusqu’à la fin de la période d’études). En somme, en s’appuyant sur les critères sus mentionnés, un total de 325 739 tweets vraisemblablement antisémites auraient été envoyés depuis 146 516 comptes entre le 1er juin et le 9 février 2023. Les chercheurs rapportent sur la base de ces chiffres que le volume de tweets antisémites a plus que doublé après l’acquisition de Musk.Selon le rapport, l’antisémitisme a tendance à être motivé à la fois par des événements en ligne et hors ligne. Un pic s’est produit le 6 août, ce qui s’aligne sur une série d’attaques à la roquette et un cessez-le-feu ultérieur à Gaza. Plusieurs pics se sont produits après le 9 octobre, le jour où le compte de Kanye West a été suspendu après avoir dit que les juifs vont subir la « death con 3 ». Les plus hauts sommets culminent le 25 octobre — conformément aux informations selon lesquelles Musk clôturerait de manière imminente l’acquisition Twitter — et le 4 novembre. Vers la fin du mois de décembre, les pics très élevés de volume antisémite ont cessé. Cependant, la moyenne hebdomadaire de décembre, janvier et février est restée à 11 359, une augmentation stable de 97 % au-dessus de la moyenne en juillet, août et septembre.Après avoir utilisé la modélisation thématique non supervisée (une forme de traitement automatique du langage naturel qui peut être utilisée pour découvrir des sujets ou des thèmes dans de gros corps de texte), les chercheurs sont parvenus à extraire 10 sujets tournant autour de certains thèmes récurrents dans les tweets. Grâce à une combinaison de modélisation de sujets et d’évaluation manuelle, les analystes ont tiré les éléments suivants des thèmes clés de l’antisémitisme à partir des tweets collectés :À l’origine, un mot yiddish désignant une personne non juive. « Goy » ou « goyim » peut être utilisé dans un discours antisémite pour décrire les victimes non juives de complots et de conspirations juifs imaginaires. Par connotation, il est aussi souvent utilisé pour refléter le mépris que l’orateur ressent pour les juifs (ouvertement ou secrètement) pour les non-juifs. Il y avait aussi des exemples de contre-discours de haine, avec de nombreux tweets sur ce thème critiquant également le groupe antisémite Goyim Defence League.Kike est une insulte désobligeante pour une personne juive, et la plupart des tweets antisémites de cette catégorie l’ont utilisé comme une insulte soit contre un autre utilisateur de Twitter ou les Juifs en général.Ces Tweets concernaient George Soros et sa participation à un complot visant à détruire de diverses manières l’Amérique, les chrétiens, la morale occidentale ou le monde entier. Souvent, il a été accusé soit de soutenir les démocrates aux États-Unis et/ou « financer des criminels ». Dans les récits, on voit Soros travailler de concert avec des forces cachées, parfois explicitement référencées comme juives, parfois dans le langage plus codé de « mondialistes », de « marionnettistes » et de « financiers », qui ont été interprétés comme antisémites plausibles.Les tweets antisémites qui relevaient de ce sujet critiquaient le sionisme dans la mesure où ils niaientl’existence légitime d’Israël, allégeaient que l’holocauste eût été fabriqué ou exagéré, assimilaient Israël au nazisme ou faisaient référence à des complots ou conspirations sionistes mondiaux – souvent soutenus par les « libéraux » et/ou « l’Occident ».Formellement une référence à une ligne biblique dans l’Apocalypse, l’idée d’une « synagogue de Satan » a été utilisée dans les tweets pour décrire les Juifs, et souvent pour impliquer ou affirmer explicitement qu’ils étaient engagés dans la persécution des chrétiens et l’éthique chrétienne. L’usage de ce descripteur a été interprété comme intrinsèquement antisémite.Ce thème portait sur le contrôle juif de la politique, des médias, des affaires et des finances. Ces sentiments ont été suggérés dans les thèmes précédents, mais parfois indépendamment des autres thèmes. Il y avait un contre-discours dans ce thème, dans lequel les gens utilisaient les mots « contrôle juif » pour faire la satire des théoriciens du complot antisémite.Ce vaste thème contenait une série de références à des événements et tendances historiques allégués, y compris les Juifs tuant Jésus, les Juifs tentant de « diviser les chrétiens » et des prophéties bibliques.Début octobre, Kanye West a fait plusieurs apparitions et interviews. Il a fait un certain nombre de remarques antisémites, y compris des références à la « mafia juive clandestine des médias », aux« hommes d’affaires juifs » et un éloge d’Adolf Hitler. Son compte Twitter a été verrouillé le 9 octobre pour avoir menacé de faire subir la « death con 3 » au peuple juif. DEFCON 3 est l’un des plus hauts niveaux d’alerte utilisés par l’armée américaine. Son compte a ensuite été déverrouillé et il a tweeté sporadiquement du 3 novembre jusqu’à un retour plus médiatisé le 20 novembre. Il a ensuite été de nouveau banni par Musk le 2 décembre pour avoir affiché une croix gammée mélangée à une étoile de David. Les chercheurs ont identifié des tweets défendant les remarques antisémites de West, ou lui envoyant des commentaires antisémites supplémentaires, ou à son sujet.Souvent de nature plus militante, ces tweets critiquaient presque exclusivement Israël. Les jugements séparant les critiques antisémites et légitimes d’Israël étaient souvent délicats et difficiles, et il est probable que ce sujet englobe trop de tweets qui ne sont pas antisémites. Un effort a été fait pour faire le distinguo entre les critiques légitimes et les tweets qui niaient le droit à l’existence d’Israël, comparaient Israël au régime nazi ou confondaient Israël avec une influence ou des caractéristiques juives plus larges.Cela comprenait des affirmations selon lesquelles l’invasion russe de l’Ukraine a été causée par des Juifs, que des Juifs ont secrètement poussé les États-Unis à soutenir l’Ukraine et des critiques de Volodymyr Zelensky en tant que Juif. Certains Tweets ont également établi des liens entre l’Ukraine et Israël en tant que prétendus « projets sionistes ».Le rapport explique que plusieurs facteurs se sont probablement conjugués pour produire ces résultats. La prise de contrôle de Twitter par Musk a soulevé des questions sur la modération de la plateforme aux médias mondiaux et à l’attention du public, avec un changement dans la posture de Twitter encourageant potentiellement les acteurs antisémites à rejoindre ou à rejoindre Twitter. L’acquisition a également perturbé la main-d’œuvre et les opérations de Twitter, y compris ses équipes d’application, avec des licenciements et des démissions massifs. Cela a peut-être contribué à donner au public l’impression que les discours de haine pouvaient être tenus en toute impunité et a eu des effets pratiques en termes d’activités répressives, soulignent les chercheurs.En réponse à cette vague d’antisémitisme, le rapport avance que la réponse de Twitter pour l’application de la loi est moins claire. Bien qu’une proportion de tweets antisémites ne soient plus disponibles, les chercheurs ne savent pas si cela est dû à des suppressions par Twitter ou à d’autres actions (telles que la suppression) des utilisateurs.Comme pour toute étude, les résultats présentés doivent être pris en considérant leurs limites en raison les méthodes utilisées par les chercheurs. L’étude n’est pas exhaustive. De même, l’ensemble algorithmique utilisé par les chercheurs pour détecter l’antisémitisme comporte une erreur mesurable. Enfin, les chercheurs eux-mêmes soulignent que l’application des définitions de l’antisémitisme comparativement aux messages sur la plateforme est difficile et l’analyse est animée par les propres interprétations et jugements des chercheurs, ce qui signifie que ces résultats peuvent être discutables.Source : rapport des chercheurs (PDF) Pensez-vous qu’il existe une montée de l’antisémitisme sur Twitter ?Partagez-vous les résultats du rapport ?Selon vous, quelles solutions Twitter en particulier et les réseaux sociaux en général doivent faire pour régler le problème des messages de haine et de violence sur leur plateforme ?