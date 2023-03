Prepare to be disappointed at first when our algorithm is made open source next week, but it will improve rapidly! — Elon Musk (@elonmusk) February 21, 2023

Envoyé par Elon Musk, 12 juin 2014 Envoyé par Tesla Motors a été créée pour accélérer l'avènement du transport durable. Si nous ouvrons la voie à la création de véhicules électriques convaincants, mais que nous posons ensuite des mines de propriété intellectuelle derrière nous pour inhiber les autres, nous agissons d'une manière contraire à cet objectif. Tesla n'intentera pas de procès en matière de brevets à l'encontre de toute personne qui, de bonne foi, souhaite utiliser sa technologie.



Lorsque j'ai créé ma première entreprise, Zip2, je pensais que les brevets étaient une bonne chose et j'ai travaillé dur pour les obtenir. Peut-être étaient-ils bons il y a longtemps, mais trop souvent aujourd'hui, ils ne servent qu'à étouffer le progrès, à asseoir les positions des entreprises géantes et à enrichir les juristes, plutôt que les inventeurs eux-mêmes. Après Zip2, lorsque j'ai réalisé que l'obtention d'un brevet signifiait en réalité l'achat d'un billet de loterie pour un procès, je les ai évités autant que possible.



Chez Tesla, cependant, nous nous sommes sentis obligés de créer des brevets parce que nous craignions que les grands constructeurs automobiles ne copient notre technologie et n'utilisent ensuite leur énorme puissance de fabrication, de vente et de commercialisation pour écraser Tesla. Nous n'aurions pas pu nous tromper davantage. La triste réalité est tout le contraire : les programmes de voitures électriques (ou de tout autre véhicule qui ne consomme pas d'hydrocarbures) des grands constructeurs sont faibles, voire inexistants, et représentent en moyenne bien moins de 1 % de leurs ventes totales de véhicules.

Musk a affirmé qu'il voulait rendre l'algorithme de Twitter open source avant même d'avoir repris le réseau social, et à nouveau lorsqu'il a annoncé son intention de l'acquérir en avril 2022. Nous y sommes, et rien n'a changé. En réponse à un tweet qui l'encourageait à rendre Twitter open source, Musk a rétorqué « préparez-vous à être déçu au début lorsque notre algorithme sera rendu open source la semaine prochaine », précisant par la suite qu'il « s'améliorera rapidement ».Pour certains analystes, licencier plus de la moitié de son personnel n'est pas une bonne façon de réussir à faire évoluer son logiciel. Dans l'exemple le plus récent, Twitter a réussi à se tromper dans l'utilisation de son API le 6 mars. Musk a réagi : « Cette plateforme est si fragile ».Ouvrir Twitter à la concurrence ? Il faudrait pour cela disposer de développeurs de logiciels et d'ingénieurs qui connaissent le code de l'algorithme et savent ce qu'il faut faire pour ouvrir ce code. Alors comment y parvenir avec un département de RH qui licencie. L'ancien responsable de l'open source chez Twitter, Will Norris, a dit : « Quand je suis arrivé, il y avait déjà un grand nombre de développeurs et d'ingénieurs : lorsque j'ai rejoint l'entreprise, il y avait déjà un certain nombre d'efforts de modernisation en cours qui comportaient d'importantes composantes open source. Le système de construction Pants était remplacé par Bazel. Des travaux étaient en cours pour préparer le remplacement éventuel d'Apache Aurora et de Mesos par Kubernetes. Et nous étions déjà parmi les plus grands utilisateurs d'Apache Kafka, Hadoop et Scala. Nous disposions également d'une version personnalisée de la JVM [Java Virtual Machine], dont nous espérions qu'elle deviendrait open source. Il y avait beaucoup de travail extraordinaire en cours, et ils ont réussi à embaucher de très bonnes personnes issues de ces communautés pour travailler sur ces projets. »Et puis 2022 est arrivé : « la plupart des personnes clés qui travaillaient sur l'open source chez Twitter sont parties. Tous les ingénieurs avec lesquels je travaillais sur l'open source sont partis », poursuit Norris. En bref, Musk ne peut pas mettre en open source le code de Twitter parce qu'il n'a littéralement pas les personnes qui connaissent le code.Ironiquement, Musk comprend la valeur de l'open source. Le 12 juin 2014, Tesla a annoncé qu'elle n'engagerait pas de poursuites en matière de brevets contre toute personne qui, de bonne foi, souhaite utiliser sa technologie. Musk a écrit qu'il pensait « qu'appliquer la philosophie de l'open source à nos brevets renforcerait la position de Tesla au lieu de la diminuer ».À y regarder de plus près, Tesla a adopté un framework proche du pacte de non-agression en matière de brevets de, qui protège les brevets de Linux. Cela a aidé Tesla.À la fin de l'année 2022, Tesla a poussé cette idée plus loin et a ouvert la conception de ses connecteurs et ports de charge pour les véhicules électriques Tesla. Désormais appelée(NACS), Tesla espère - à juste titre - qu'elle deviendra la norme par défaut pour la recharge des Véhicules Électrique. Si c'est le cas, ce sera une grande victoire pour Tesla.L'ouverture de Twitter ne permettrait pas d'atteindre un tel niveau, mais elle serait utile. Il est concevable qu'un algorithme ouvert puisse aider Twitter à retenir les utilisateurs qui se dirigent maintenant vers des réseaux sociaux à code source ouvert tels que Mastodon. Quoi qu'il en soit, l'ouverture des rouages de Twitter ne peut qu'aider la plateforme. Si seulement Twitter n'avait pas licencié la plupart de ses ingénieurs, je pourrais imaginer que cela se produise. Pour l'instant, je ne retiens pas mon souffle.Twitter a subi énormément de pression récemment de la part des critiques et de ceux issus de la communauté open source comme Mastodon. Ce dernier a connu une augmentation de son nombre d'utilisateurs juste après que Musk a choisi de reprendre l'entreprise l'année dernière en octobre.Pendant ce temps, le propriétaire de Tumblr et PDG d'Automattic, Matt Mullenweg, a dernièrement déclaré que la plateforme de blogs de son entreprise adopterait le même protocole ActivityPub qui alimente désormais Mastodon. Peu de temps après, le PDG de Flickr, Don MacAskill, a commencé à envisager un plan similaire.Le protocole ActivityPub, explique son site Web, fournit une API client-serveur pour créer, mettre à jour et supprimer du contenu, ainsi qu'une API serveur-serveur fédérale pour fournir des notifications et s'abonner au contenu. En pratique, cela signifie que les utilisateurs de Mastodon peuvent interagir avec et suivre les utilisateurs sur d'autres instances (nœuds exécutés indépendamment) et sur d'autres applications sociales (comme PeerTube), qui prennent également en charge la mise en œuvre d'ActivityPub. Cela crée un réseau de réseaux sociaux où les utilisateurs peuvent se trouver et se suivre sans avoir à créer de nouveaux comptes sur chaque nouveau service.Quel est votre avis sur le sujet ?