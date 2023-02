Prepare to be disappointed at first when our algorithm is made open source next week, but it will improve rapidly! — Elon Musk (@elonmusk) February 21, 2023

La voie de l'open source

L'algorithme de Twitter sera rendu open source la semaine prochaine, a déclaré Elon Musk mardi. « Préparez-vous à être déçu au début lorsque notre algorithme sera rendu open source la semaine prochaine, mais il s'améliorera rapidement ! » a-t-il déclaré mardi dans un tweet en réponse à un utilisateur qui a déclaré qu'il serait « vraiment impressionné » si cela se produisait.À première vue, cela ne semble pas être un canular, à moins qu'il ne joue vraiment avec l'esprit des gens. Mais en gardant à l'esprit le passé et la façon dont Musk a été un ardent défenseur de rendre open source l'algorithme de recommandation de l'entreprise, il y a des chances que ce ne soit pas une blague.Le propriétaire de Twitter a mentionné à maintes reprises, avant même de reprendre la société de médias sociaux, qu'il voulait qu'elle soit open source, car c'est la bonne façon de gérer la situation.Par exemple, En mars 2022, il a interrogé ses abonnés sur leur point de vue sur la mise en open source de l'algorithme : « Je crains que le parti pris de facto dans 'l'algorithme de Twitter" n'ait un effet majeur sur le discours public », a-t-il tweeté. «*Comment savons-nous ce qui se passe réellement*?*»« Je ne suggère pas de malveillance dans l'algorithme, mais plutôt qu'il essaie de deviner ce que vous pourriez vouloir lire et, ce faisant, manipule/amplifie par inadvertance vos points de vue sans que vous vous en rendiez compte », a continué Elon Musk.Dorsey a répondu que le flux par défaut, qui affiche les tweets en fonction de la popularité et des intérêts d'un utilisateur, a été « conçu simplement pour vous faire gagner du temps lorsque vous êtes absent de l'application pendant un certain temps ».Après un échange avec lui, Musk a conclu: « L'open source est la voie à suivre pour résoudre à la fois la confiance et l'efficacité ».De toute évidence, s'il venait réellement à le faire, alors ce serait le premier engagement de ce genre qui respecte un délai précis. Par conséquent, les observateurs essaient vivement de voir comment tout cela se passe.Twitter a subi énormément de pression récemment de la part des critiques et de ceux issus de la communauté open source comme Mastodon. Ce dernier a connu une augmentation de son nombre d'utilisateurs juste après que Musk a choisi de reprendre l'entreprise l'année dernière en octobre.Pendant ce temps, le propriétaire de Tumblr et PDG d'Automattic, Matt Mullenweg, a récemment déclaré que la plateforme de blogs de son entreprise adopterait le même protocole ActivityPub qui alimente désormais Mastodon. Peu de temps après, le PDG de Flickr, Don MacAskill, a commencé à envisager un plan similaire.Le protocole ActivityPub, explique son site Web, fournit une API client-serveur pour créer, mettre à jour et supprimer du contenu, ainsi qu'une API serveur-serveur fédérale pour fournir des notifications et s'abonner au contenu. En pratique, cela signifie que les utilisateurs de Mastodon peuvent interagir avec et suivre les utilisateurs sur d'autres instances (nœuds exécutés indépendamment) et sur d'autres applications sociales (comme PeerTube), qui prennent également en charge la mise en œuvre d'ActivityPub. Cela crée un réseau de réseaux sociaux où les utilisateurs peuvent se trouver et se suivre sans avoir à créer de nouveaux comptes sur chaque nouveau service.Il s'agit de l'approche opposée aux réseaux sociaux «*jardin clos*» d'aujourd'hui, où une publication sur une plate-forme ne peut pas être vue par ceux sur d'autres, à moins que vous ne téléchargiez ou republiiez le contenu directement ou que vous ne partagiez un lien vers l'autre site où le le contenu peut être trouvé.Si Tumblr devait ajouter la prise en charge d'ActivityPub, cela signifie que les utilisateurs de Mastodon pourraient suivre les messages des utilisateurs de Tumblr à partir de leur propre instance Mastodon - sans avoir à utiliser l'application Tumblr. Cela pourrait également fournir aux utilisateurs de Tumblr un point d'entrée dans le soi-disant fedivers sans avoir à faire face à certaines des complexités liées à l'inscription à Mastodon pour la première fois. Fediverse (ou Fédiverse, parfois orthographié Fedivers ou Fédivers) est un mot-valise de l'anglais pour « fédération » et « univers ». C'est un nom informel pour désigner une fédération de serveurs formant un réseau social.L'algorithme de Twitter en open source pourrait potentiellement aider à tenir les législateurs et les régulateurs à distance, dans un contexte d'intérêt politique accru pour le fonctionnement des recommandations de contenu des plateformes sociales. Non seulement la Cour suprême des États-Unis entend maintenant des arguments sur le rôle joué par l'algorithme YouTube dans la recommandation de vidéos ISIS aux utilisateurs, mais il y a aussi des conversations autour de la nécessité d'une surveillance de TikTok qui sont devenues plus houleuses à la suite de rapports révélant que l'entreprise avait manipulé les tendances virales et même espionné des journalistes. En open source, Twitter peut espérer éviter un examen similaire.De plus, Musk pourrait détourner l'attention d'autres mouvements, comme le licenciement d'équipes d'API éthiques, la limitation de l'accès à l'API et, plus récemment, la façon dont il aurait demandé aux ingénieurs de Twitter d'enquêter sur les raisons de la baisse de la popularité de son compte sur Twitter, ce qui a ensuite forcé un changement d'algorithme qui a stimulé ses tweets – quelque chose qu'il attribue maintenant à un bogue.Musk, bien sûr, n'est pas le premier dirigeant de Twitter à suggérer que l'open source serait la meilleure voie à suivre.Notamment, le co-fondateur et ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey, a regretté l'année dernière que Twitter ait jamais été transformé en une entreprise, affirmant qu'à la place, Twitter aurait dû être développé comme un protocole ouvert et vérifiable. Il a également partagé cette même idée avec Musk par SMS – cela a été révélé lors du processus de découverte juridique lié au litige de Musk contre Twitter lorsqu'il a tenté de se retirer de l'accord. Dans les textes, Dorsey a déclaré que Twitter devrait être basé sur un « protocole open source, financé par une fondation », auquel Musk a répondu, « une idée super intéressante ».Dorsey procède maintenant à la construction de cette vision avec Bluesky, un projet open source issu de Twitter qui développe un protocole de réseau social décentralisé connu sous le nom d'ADX. Bien que Bluesky n'ait pas encore lancé publiquement son application, ce qui démontrerait son système en action, certaines personnes qui s'étaient inscrites sur la liste d'attente de Bluesky ont reçu la semaine dernière un courriel leur demandant de plus amples informations sur elles-mêmes et sur leur plate-forme préférée. Le courriel laissait entendre que Bluesky était sur le point d'être utilisable, notant que la liste d'attente avait enregistré plus d'un million d'inscriptions et que les gens seraient invités à tester l'application Bluesky dans « les semaines à venir ».Thomas Davidson, professeur de sociologie à l'Université Rutgers et expert en discours de haine sur les réseaux sociaux, a précédemment déclaré que rendre l'algorithme de Twitter open source et disponible pour les chercheurs pourrait aider à contrer le discours extrémiste et à identifier comment il se propage.Source : Elon Musk, ActivityPub Que pensez-vous du fait de proposer en open source l'algorithme responsable des recommandations sur Twitter ?Selon vous, Elon Musk est-il sérieux ou non ?Quels sont les avantages et les inconvénients de la publication en open source d'un tel algorithme ?