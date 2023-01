PSA: My PGP key is compromised, and at least many of my bitcoins stolen. I have no idea how. Help please. #Bitcoin — @LukeDashjr@BitcoinHackers.org on Mastodon (@LukeDashjr) January 1, 2023

PSA: My server was accessed this morning by an unknown person. Full analysis in progress, but take extra care that you PGP-verified any downloads. #Bitcoin — @LukeDashjr@BitcoinHackers.org on Mastodon (@LukeDashjr) November 17, 2022

Bitcoin est un réseau composé de nombreux membres, appelés nœuds, qui suivent le protocole Bitcoin et appliquent ses règles. C'est également le logiciel que chaque nœud exécute afin de participer au réseau. La version principale de ce logiciel, appelée Bitcoin Core, alimente la quasi-totalité des nœuds du réseau Bitcoin, ce qui leur permet d'appliquer le même ensemble de règles et de parvenir à un consensus.est une application qui fait fonctionner 97 % des nœuds constituant la blockchain bitcoin. Elle dérive du logiciel développé par l'inventeur anonyme du bitcoin qui utilise le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Ce logiciel s'appelait simplement Bitcoin, mais a ensuite été changé en Bitcoin Core pour le distinguer de la pièce de monnaie. Dashjr contribue au Bitcoin Core depuis 2011 et défend depuis longtemps le concept de décentralisation sur lequel la cryptomonnaie a été fondée.Bien que Bitcoin Core soit un code source et que tout le monde puisse proposer des changements, tous les changements de code proposés ne sont pas intégrés à Bitcoin Core. Au lieu de cela, la communauté examine et discute intensivement chaque changement proposé, puis décide d'accepter ou de rejeter le changement. Tout le monde peut participer à ces discussions, et les décisions sont prises par consensus, et non par vote.Une fois qu'un changement a été accepté par la communauté, quelques personnes qui servent de mainteneurs du code intègrent les changements. La communauté fait confiance à ces personnes pour ne pas intégrer arbitrairement du code qui n'a pas été approuvé par la communauté.Si les mainteneurs violent leur confiance, ils ne compromettront pas le nœud existant de qui que ce soit, et l'ancien code Bitcoin Core peut être facilement restauré en ignorant les modifications malveillantes. Ainsi, le rôle de mainteneur de Bitcoin Core est porteur de respect, mais de très peu de pouvoir ou d'influence.Le jour de l'an, Dashjr s'est rendu sur Twitter pour signaler que l'ensemble de ses avoirs en bitcoins - d'une valeur d'environ 3,6 millions de dollars - avait « fondamentalement disparu ». Il a déclaré que le piratage provenait de la compromission d'une clé PGP (Pretty Good Privacy) qu'il utilisait pour s'assurer que ses téléchargements de Bitcoin Core et d'une application plus petite connue sous le nom de Bitcoin Knots ne contenaient pas de logiciels malveillants. Il a déclaré que tous ses ordinateurs ont été compromis et a exhorté les gens à ne pas télécharger de nouvelles versions pour le moment.Dans le même fil de discussion, le développeur a déclaré qu'il avait contacté le FBI et la police, mais n'avait pas reçu de réponse. « Que diable @FBI @ic3. Pourquoi je n'arrive pas à joindre qui que ce soit ? », a-t-il écrit. « J'ai payé ces impôts et la police s'en fiche. Quelle arnaque. »Dashjr a déclaré que les portefeuilles compromis étaient accessibles sur Internet et qu'ils étaient également accessibles sur un appareil non connecté à Internet. Il n'a pas donné de détails, mais il semble qu'il ait émis l'hypothèse qu'un ou plusieurs ordinateurs qu'il utilisait étaient infectés et que les pirates pouvaient alors obtenir les fonds qui y étaient stockés. Il est toutefois difficile de donner un sens à cette théorie, puisqu'un portefeuille stocké sur un appareil connecté à Internet est, par définition, chaud.Ce problème mis à part, la théorie pourrait être cohérente avec une violation signalée par Dashjr en novembre. Lors de cet incident, le développeur a déclaré que les pirates « ont contourné mes mesures de sécurité logicielles en redémarrant le serveur à partir d'un périphérique de stockage inconnu. Pendant environ 5 minutes, il a exécuté un autre système ». Les pirates ont ensuite installé deux ou trois portes dérobées à distance.Il y a encore beaucoup de choses qui ne concordent pas avec les événements que Dashjr a rapportés. Sans plus de détails, il est difficile de tirer des conclusions définitives. Toutefois, comme en témoigne l'appel lancé par l'un des développeurs de bitcoins les plus influents aux forces de l'ordre pour récupérer sa pièce numérique volée, l'idée que les cryptomonnaies fournissent une plateforme décentralisée qui exclut les autorités établies ne serait rien de moins qu'une fumisterie.Quel est votre avis sur le sujet ?L'idée que les cryptomonnaies fournissent une plateforme décentralisée qui exclut les autorités établies ne serait rien de moins qu'une fumisterie, partagez-vous cette idée ?