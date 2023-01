Cryptozoo est un projet crypto lancé sous la forme d’un jeu play-to-earn en septembre 2021. Vous achetez un jeton nommé Zoo. Les jetons obtenus vous permettent d’acheter des œufs virtuels d’animaux ou simplement des NFT. Lorsqu’un œuf éclot, cela donne un animal. Et si vous nourrissez plusieurs animaux, il est possible d’en faire des animaux hybrides. Avec ces animaux hybrides ou non, leurs détenteurs ont reçu la promesse d’avoir un revenu passif quotidien sur la base d’un ratio lié à l’investissement auquel correspond l’animal. En outre, il est possible de brûler un NFT pour récupérer le montant obtenu avec l’animal créé si l’on souhaite s’en débarrasser.L’argument principal utilisé pour attirer les investisseurs est dans un premier temps Paul Logan lui-même. Paul Logan est un influenceur bien connu aux États-Unis. Et pour cause, il cumule les rôles d’acteur et de lutteur professionnel dans la World Wrestling Entertainment (WWE). Il détient également sa chaîne sur YouTube qui compte plus de 23 millions d’abonnés qui le suivent. Il y a quelques mois, Forbes a fait un classement des créateurs de contenus les mieux payés sur YouTube et Paul Logan figurait sur la liste. Paul dirige également le podcast Impaulsive depuis novembre 2018 et a son actif plus de 4 millions d’abonnés. Capitalisant sur cette visibilité, lorsque Paul a annoncé la création d’une plateforme de cryptomonnaie, nombreux sont les personnes qui n’ont pas hésité à investir dans ce projet. Avec une telle image à défendre pour ce qui concerne Paul, nombreux sont les investisseurs qui se sont dit qu’il n’y avait pas à craindre une escroquerie. Mais loin de là !Les projets de type play-to-earn, il y en a plein. On peut citer le célèbre Axie Infinity dont le jeton était valorisé à plus de 100 dollars l’an dernier, mais aujourd’hui ne vaut que 6 dollars. Pour rendre son projet attrayant et différent de la concurrence, Paul a expliqué que les animaux du jeu sont des chefs-d’œuvre artistiques issus d’un travail manuel de six mois et non d’une génération en masse de NFT par une application. Lorsque le premier jet du projet a été lancé, le constat fut amer. Les images des animaux provenaient de la galerie d’images d’Adobe Stock.Le premier jour du prélancement, les gens étaient tellement enthousiastes à l’idée de faire une bonne affaire en investissant dans ce projet qu’ils ont acheté 2,5 millions d’œufs. Les volumes d’achat se comptaient en dizaines de millions par jour alors qu’un début de jeu n’avait même pas été livré. Cela pourrait sembler stupide d’investir sans un minimum de garantie, mais la crédibilité placée en Paul était telle que le projet a récolté des millions d’investissements avant même la sortie du jeu. Un Australien explique qu’il y a investi 500 mille dollars, tandis qu’un autre intervenant confesse qu’il a mis sur table plus de 50 mille dollars. Les investisseurs se comptent en millions sans compter les business angels.Mais le problème est que lorsque le jeu n’a jamais été livré en tant que tel. Lorsque les œufs ont été achetés, les détenteurs n’ont jamais eu la possibilité de les faire éclore pour qu’ils deviennent des animaux puis de les nourrir afin qu’ils deviennent des animaux hybrides. Il n’était même pas possible de brûler et récupérer sa mise si l’on voulait se débarrasser d’un œuf ou d’un animal. Et les choses se sont empirées lorsque Paul a annoncé qu’il travaillait sur un projet secret. Alors que beaucoup croyaient qu’il s’agissait de livrer le jeu au public afin que ceux qui y ont investi puissent récupérer leur mise, Paul expliqua que nenni. Le nouveau projet ne concerne en rien l’ancien projet. L’onde de choc fut bouleversante. N’ayant même pas tenu ses promesses pour un jeu dans lequel de nombreuses personnes ont investi, voici qu’il passe à un autre projet comme si de rien n’était. Sur la toile, les intervenants n’ont pas manqué de crier à l’indignation et à l’arnaque. Il faut noter qu’à un moment donné, le projet était valorisé à plus de 2 milliards de dollars.Pour se défendre, Paul explique que le développeur en chef s’est enfui en Suisse avec le code source du projet et réclame la somme d’un million de dollars à Paul pour le rendre le code disponible. C’est, selon Paul, la raison qui explique que le jeu a été tué dans l’œuf. De son côté, le développeur en chef Eddie Ibanez se défend en expliquant qu’il n’a jamais reçu de paiement pour ses services de développeur. Selon lui, cette somme correspond à ce que Paul lui devrait. Un autre développeur aurait confirmé également que Paul n’aurait pas versé leurs dus en tant que développeur. Entre Paul et Eddie, qui faut-il croire ? Il faut souligner qu’en creusant du côté d’Eddie, ce dernier se serait fait passer pour un orphelin, alors que ses parents sont encore vivants. Mais ce qui est le troublant, pour se construire une réputation au-dessus de la mêlée, il aurait affirmé être un diplômé du MIT et avoir travaillé pour le FBI dans le département de la cybersécurité. Mais toutes ces affirmations sont fausses.En plus d’Eddie qui faisait partie du projet, nous avons également Jake alias Crypto King qui agissait en tant que conseiller. Lorsque le projet a démarré, il s’est fait en deux étapes. Une première étape de vente du token Zoo a été lancée dans l’anonymat afin de récolter des fonds pour le pool de liquidités. Pour ce faire, les porteurs du projet se sont vendu les jetons Zoo à très faibles prix pour les revendre à leurs entourages afin d’éviter une prévente qui attirerait les regards de la SEC (Securities and exchanges Commission, l’autorité américaine des marchés financiers). Lorsque la deuxième étape a été lancée (vente publique du jeton zoo) en septembre 2021, le public avait la possibilité d’acheter des œufs à un prix plus élevé. Et les achats du jeton sont montés en flèche.Le problème est que dans la gestion du projet, Paul ne contrôlait aucun portefeuille des autres porteurs du projet. En principe, pour éviter que certaines personnes qui ont eu l’opportunité d’acheter des jetons moins chers dans une première précoce vendent dès que le prix monte et par conséquent fassent chuter le cours du jeton, une méthode de vesting est mise en place. Cela permet aux premiers acquéreurs de vendre leurs jetons uniquement après une période donnée, ce qui permet au projet de ne pas mourir dès sa mise en service publique. Mais avec le projet de Paul, ce n’était que des recommandations verbales sans blocage des portefeuilles. Ainsi, dès que la valeur du jeton a commencé à monter, ils ont constaté une vente massive anormale de jetons. Après avoir investigué, ils ont réalisé que certains portefeuilles des fondateurs avaient vendu leurs jetons en masse. Pour régler ce problème, ils ont créé une version 2 du jeton et sur les environ 11 250 portefeuilles, 11 000 seulement ont reçu des airdrops équivalant au montant qu’ils avaient du premier jeton. Jake, le conseiller du projet connu sous le nom de Crypto King détenait plusieurs portefeuilles. Il a commencé à se plaindre en affirmant qu’il a plus de 5 portefeuilles qui ont été mis sur liste noire et donc n’ont pas reçu le nouveau jeton. Apparemment, Crypto King qui avait investi dès le départ 200 000 dollars aurait vendu en masse les jetons qu’ils avaient. Et comme il détenait de nombreux portefeuilles, tous n’ont pas été bloqués. Il aurait donc encaissé environ 6 millions de dollars après avoir vendu ses jetons. On pourrait dire que Paul Logan n’est pas coupable, vu qu’apparemment, il n’aurait pas vendu ses jetons. Mais il n’en est rien.C’est en comptant sur lui que de nombreuses personnes ont investi leur argent. Il est responsable de l’échec de ce projet. Il est également responsable si des membres de son équipe se sont mis à arnaquer les investisseurs. Par ailleurs, il a vendu de la fumée en faisant de fausses déclarations sur les NFT qui seraient faits par des artistes. Il a également menti en leur disant que c’est un jeu qui leur rapporterait de l’argent. En fin de compte, aucun investisseur à part certains membres de l’équipe de Paul n’a pu se faire de l’argent. De même, il n'a jamais fait un bilan clair de ce qui s'est passé en situant les responsabilités et souhaite lancer un nouveau projet. Souhaite-t-il faire de nouvelles victimes ? Ce que l’on peut retenir de cette affaire, c’est que les membres de l’équipe ont commencé à s’arnaquer entre eux avant d’arnaquer le public. Ce sont tous ces déboires dans le monde de la crypto sphère qui ont poussé Stephen Diehl, un ingénieur logiciel, a déclaré sans faux-fuyant que les NFT (jetons non fongibles) sont une escroquerie . Fred Ehrsam, le cofondateur de Coinbase, abonde dans le même sens en affirmant qu’environ 90 % des NFT n’auront plus de valeur dans 3 à 5 ans . Avec cette énième affaire d’arnaque par NFT et cryptomonnaies interposés, quels commentaires faites-vous ?Que vous inspire cette affaire d’escroquerie sous le couvert des NFT ?Que pensez-vous des personnes qui continuent d’investir dans les NFT ?