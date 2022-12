Une diapositive de la proposition de Tai Chi pour l'entrée de Binance aux États-Unis

Binance aurait une moins bonne réputation que son rivale Coinbase

Binance obtien des licences ou des approbations de la part des autorités en France, en Espagne, en Italie et à Dubaï

L'empire Binance, qui se définit comme un « écosystème », a créé au moins 73 entités, la plupart contrôlées par le PDG Changpeng Zhao. Il refuserait d'identifier l'entité derrière la bourse principale.

La bourse de cryptomonnaies FTX a déposé le mois dernier devant la justice américaine un document dans lequel elle a déclaré devoir environ 3,1 milliards de dollars à ses 50 principaux créanciers, dont environ 1,45 milliard de dollars aux dix premiers. FTX, qui s'est placée sous la protection du tribunal américain des faillites, laisse un peu plus d'un million de clients et d'autres investisseurs face à des pertes totales de plusieurs milliards de dollars. Les documents déposés dans le cadre de cette faillite ont révélé un détournement sans précédent des fonds des clients, dont une grande partie a été utilisée dans des paris risqués ou pour payer des maisons au personnel.FTX a déclaré le 19 novembre qu'elle avait lancé un examen stratégique de ses actifs mondiaux et se préparait à la vente ou à la réorganisation de certaines sociétés. Selon un dépôt devant le tribunal, une audience sur les motions dites de premier jour de FTX est prévue ce mardi devant un juge américain des faillites. La faillite rapide de FTX a marqué une chute stupéfiante pour l'un des acteurs les plus grands et les plus puissants du secteur des cryptomonnaies. Les premiers dépôts devant le tribunal ont révélé la semaine dernière qu'il pourrait y avoir plus d'un million de créanciers. Une situation qui a attiré le regard des régulateurs à travers le monde.La bourse a déclaré avoir été en contact avec le bureau du procureur des États-Unis, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et des dizaines d'organismes de réglementation fédéraux, étatiques et internationaux au cours des 72 dernières heures. Plusieurs agences fédérales et d'État ont lancé ou élargi des enquêtes sur la société, dont le département américain de la Justice (DOJ), la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, la Commission des valeurs mobilières des Bahamas et la Financial Crimes Investigation Branch des Bahamas. Mais ce n'est pas tout.Binance déclare qu'elle a fait face à des sorties nettes d'environ 6 milliards de dollars sur 72 heures la semaine dernière « sans la moindre peine », car ses finances sont solides et « nous prenons au sérieux notre responsabilité en tant que dépositaire. » Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a promis que sa société « montrerait l'exemple » en adoptant la transparence. Pourtant, l'analyse des documents déposés par Binance montre que le cœur de l'entreprise - la bourse géante Binance.com qui a traité des transactions d'une valeur de plus de 22 000 milliards de dollars cette année - reste en grande partie caché au public.Binance refuse de dire où Binance.com est basé. Elle ne divulgue pas les informations financières de base telles que les recettes, les bénéfices et les réserves de trésorerie. La société possède sa propre cryptomonnaie, mais ne révèle pas le rôle qu'elle joue dans son bilan. Elle prête de l'argent à ses clients contre leurs actifs cryptographiques et leur permet de négocier sur marge, avec des fonds empruntés. Mais elle ne détaille pas l'importance de ces paris, l'exposition de Binance à ce risque, ni l'étendue totale de ses réserves pour financer les retraits.Binance n'est pas tenu de publier des états financiers détaillés, car il ne s'agit pas d'une société publique, contrairement à son rival américain Coinbase, qui est coté au Nasdaq. Binance n'a pas non plus levé de capitaux extérieurs depuis 2018, selon les données du secteur, ce qui signifie qu'elle n'a pas eu à partager d'informations financières avec des investisseurs externes depuis lors.Binance et Coinbase sont deux plateformes de cryptomonnaies aux approches très différentes. Coinbase est un échange basé aux États-Unis conçu pour les débutants avec une interface simple et des types de transaction limités. Binance a une courbe d'apprentissage abrupte, soutient certains utilisateurs et offre aux traders internationaux des centaines d'options de trading de devises.Bien que la plateforme Binance soit conviviale et offre trois niveaux organisés en fonction de l'expérience de négociation, elle est loin d'être aussi facile à utiliser que Coinbase. La version Binance.US est moins robuste, avec des options limitées et des frais plus élevés. Bien que les deux plateformes soient considérées comme sûres, Coinbase aurait une meilleure réputation globale. Binance n'est pas réglementé de manière cohérente dans le monde entier, mais son échange Binance.US respecte la réglementation américaine.Les deux bourses de cryptomonnaies fournissent une authentification à deux facteurs (2FA) via l'application Google Authenticator ou le service de messages courts (SMS), mais les utilisateurs américains signalent quelques problèmes avec le processus d'authentification de Binance.US et de Google. Coinbase et Binance exigent tous deux que les utilisateurs vérifient leur identité à l'aide d'une photographie.Et comme Reuters l'a rapporté en octobre, Binance a activement évité la surveillance. Zhao a approuvé un plan de lieutenants visant à « isoler » l'opération principale de Binance de l'examen réglementaire américain en créant une nouvelle bourse américaine, selon des messages de l'entreprise et des entretiens avec d'anciens employés, conseillers et associés. Zhao a nié avoir signé le plan et a déclaré que l'unité avait été mise en place avec les conseils de cabinets d'avocats de premier plan.Le rôle énorme de Binance sur le marché des cryptomonnaies - il représente plus de la moitié du volume total des échanges - a fait de ses opérations un sujet d'intérêt pour les régulateurs américains. La société fait l'objet d'une enquête du ministère américain de la Justice pour blanchiment d'argent et violation de sanctions, et Reuters a rapporté ce mois-ci que certains procureurs pensent avoir rassemblé suffisamment de preuves pour inculper Binance et certains cadres supérieurs.Dans un effort pour examiner les livres de Binance, Reuters a examiné les documents déposés par les unités de Binance dans 14 juridictions où la bourse, sur son site Web, déclare avoir « des licences réglementaires, des enregistrements, des autorisations et des approbations ». Ces lieux comprennent plusieurs États de l'Union européenne, Dubaï et le Canada. Zhao a décrit les autorisations comme des étapes importantes dans le « voyage de Binance pour être entièrement autorisé et réglementé dans le monde entier. » Selon une étude récente de Beyond Identity, les violations de la sécurité des cryptomonnaies coûtent à la victime moyenne plus de 150 dollars. Compte tenu du fait que 30 % des négociants en cryptomonnaies ont été victimes d'une faille de sécurité, il semble que beaucoup de devises soient tombées entre de mauvaises mains ces derniers temps. L'étude a également révélé que plus de la moitié de ces investisseurs ont admis avoir oublié le mot de passe de leur compte, ce qui les a empêchés d'accéder à leurs avoirs au moins une fois. Cette constatation montre l'importance d'un service clientèle rapide sur une plateforme de négociation et d'un comportement prudent en matière de sécurité de la part de l'utilisateur.Les fonctions de sécurité de Binance comprennent également la liste blanche des adresses, la gestion des appareils et la possibilité de restreindre l'accès aux appareils. Comme pour Coinbase, tous les soldes en USD sont assurés jusqu'à 250 000 dollars par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) et détenus sur des comptes bancaires de dépôt.Les dispositifs de sécurité de Coinbase consistent en un accès biométrique par empreinte digitale pour son portefeuille numérique, et 98 % des fonds en cryptomonnaies sont stockés dans un entrepôt comprimé via des chambres fortes et des coffres-forts. Coinbase disposerait d'une police d'assurance pour couvrir les 2 % de fonds conservés dans des entrepôts, mais elle ne couvre que les violations de sécurité de son côté, et non celles dues à un problème de sécurité de l'utilisateur.L'enquête de l'étude a révélé que la plupart des investisseurs ont fait confiance à Binance comme la meilleure plateforme d'échange de crypto. Les répondants de la génération Z se sont davantage penchés sur Coinbase, une plateforme qui a gagné la plus grande confiance de seulement 13 % dans l'ensemble. Crypto.com a été le meilleur choix pour 11 % d'entre eux, et moins de 10 % ont choisi FTX ou Bitfinex. Binance est arrivé en tête avec 17 % du total des votes.Selon Investopedia, les utilisateurs de Binance lui ont attribué seulement deux étoiles sur cinq sur Trustpilot, citant souvent des problèmes de convivialité. La confiance des personnes interrogées dans la plateforme pourrait être due à des avantages autres que la sécurité des comptes. L'un des principaux avantages de Binance est la faiblesse de ses frais, ce qui pourrait expliquer pourquoi elle suscite autant d'intérêt.Beyond Identity a analysé la sécurité d'une poignée de marchés de cryptomonnaies et de NFT populaires en se basant sur des facteurs tels que l'existence d'une assurance contre le vol, la fiabilité du processus d'authentification de l'utilisateur et l'accessibilité de l'assistance clientèle.Sur la base de ces critères, "Crypto.com" s'est classé premier en tant que plateforme d'échange la plus sûre, FTX et Gemini occupant les deuxième et troisième places. Parmi les places de marché qui proposent le trading NFT, "Crypto.com" est également arrivé en tête, suivi de FTX et de Binance, le préféré des utilisateurs. Quant aux plateformes qui n'autorisent pas les utilisateurs à négocier des NFT, Gemini est numéro un, Bitstamp et WhiteBIT occupant respectivement la deuxième et la troisième place.Binance a obtenu des licences ou des approbations de la part des autorités, notamment en France, en Espagne, en Italie et à Dubaï cette année. Zhao a salué ces avancées, déclarant en mai que l'enregistrement de Binance en tant que fournisseur de services de cryptomonnaie en Italie lui permettrait d'opérer « en toute transparence ». Pourtant, selon Reuters, aucune des unités enregistrées auprès des régulateurs locaux ne fournirait une fenêtre claire sur la bourse principale de Binance.Reuters a interrogé les autorités des 14 juridictions sur leur surveillance des unités locales de Binance. Sur les huit qui ont répondu, six - en Espagne, en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Canada, en France et en Lituanie - ont déclaré à Reuters que leur rôle n'impliquait pas la supervision de la bourse principale et que les unités étaient uniquement tenues de respecter les exigences locales en matière de déclaration des transactions suspectes. Reuters aurait également interrogé les représentants des unités et des filiales locales de Binance sur leur relation avec la bourse principale de Binance.D’après l’agence, un seul aurait répondu, une société sud-africaine appelée FiveWest. Son directeur général, Pierre van Helden, aurait déclaré que FiveWest, basée au Cap, reçoit des « frais de licence annuels minimes » de Binance pour faciliter le commerce des dérivés de crypto pour les utilisateurs sud-africains de Binance. « La manière dont Binance opère au niveau mondial n'est pas claire pour nous », a déclaré van Helden. Il a ajouté que la société de Zhao était « coopérative » en matière de conformité et a déclaré que FiveWest avait des réunions régulières pour s'assurer que les exigences étaient respectées.En Italie, les documents publics de Binance détaillent uniquement le capital de base de l'unité et sa propriété par une société Binance distincte en Irlande. L'adresse de la société italienne, Binance Italy S.R.L., se trouve dans un immeuble de magasins et d'appartements de la ville de Lecce, dans le sud du pays. De nombreuses bourses de cryptomonnaies, notamment les concurrents de Binance, Huobi et OKX, opèrent à partir de lieux offshore tels que les Seychelles - tout comme FTX, basé aux Bahamas. Les normes sur la transparence des entreprises et les rapports financiers sont généralement plus soples dans ces juridictions.Comme dit précédemment, Coinbase, la plus grande bourse américaine, s'est inscrite à Wall Street en 2021. Comme les autres sociétés publiques, elle doit déposer des états des résultats trimestriels vérifiés et des rapports financiers annuels. Dans sa dernière déclaration de résultats, Coinbase a présenté des données, notamment sur les revenus, les bénéfices, les liquidités et les volumes d'échanges.« C'est vraiment le jour et la nuit », a déclaré Mark Palmer, responsable de la recherche sur les actifs numériques au sein de la société de services financiers américaine BTIG, au sujet de la différence entre les divulgations d'une société cotée et d'autres bourses offshore.« Coinbase est une société cotée en bourse et est tenue de partager ces informations avec les investisseurs, alors que nous sommes une société privée et n'avons pas d'investisseurs publics auxquels nous sommes redevables », a déclaré Hillmann de Binance. « La principale raison d'entrer en bourse est de lever des fonds, mais comme Binance n'a pas besoin de lever des fonds, il n'y a pas besoin d'entrer en bourse pour le moment. » Zhao a déclaré lors d'une conférence en avril que Binance est « entièrement audité ».« Les livres de Binance sont une boîte noire, comme le montrent les documents déposés », que vous suggère cette annonce ?Si vous devriez faire confiance à une plateforme de cryptomonnaie, laquelle choisiriez vous, Binance ou Coinbase ?