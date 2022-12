La construction collaborative de cartes : Overture Maps Foundation vise à incorporer des données provenant de sources multiples, y compris les membres d'Overture, les organisations civiques et les sources de données ouvertes ;

La Fondation Linux, une organisation mondiale à but non lucratif favorisant l'innovation par le biais de l'open source, a annoncé aujourd'hui la création de la Fondation Overture Maps, un nouvel effort de collaboration visant à développer des données cartographiques ouvertes interopérables en tant qu'actif partagé pouvant renforcer les services cartographiques dans le monde entier. L'initiative a été fondée par Amazon Web Services (AWS), Meta, Microsoft et TomTom et est ouverte à toutes les communautés ayant un intérêt commun dans le développement de données cartographiques ouvertes. L'effort de collaboration construit en partenariat avec la Fondation Linux vise à rendre les données cartographiques plus accessibles à tous.La mission Overture Maps Foundation pour est d'activer les produits cartographiques actuels et de prochaine génération en créant des données cartographiques ouvertes fiables, faciles à utiliser et interopérables. Cette carte interopérable est la base de l'extensibilité, permettant aux entreprises de contribuer à leurs propres données. Les membres combineront leurs ressources pour créer des données cartographiques complètes, précises et actualisées en fonction de l'évolution du monde physique. Les données cartographiques seront ouvertes et extensibles par tous sous une licence de données ouvertes. Cela stimulera l'innovation en permettant à un réseau de communautés de créer des services à partir des données d'Overture Maps Foundation.« La cartographie de l'environnement physique et de chaque communauté dans le monde, même si elle se développe et change, est un défi extrêmement complexe qu'aucune organisation ne peut gérer seule. L'industrie doit s'unir pour le faire dans l'intérêt de tous », a déclaré Jim Zemlin, directeur exécutif de la Fondation Linux. « Nous sommes ravis de faciliter cette collaboration ouverte entre les principales entreprises technologiques pour développer des données cartographiques ouvertes de haute qualité qui permettront d'innombrables innovations au profit des personnes, des entreprises et des communautés. »Les données cartographiques sont aujourd'hui à la base de milliers d'applications de recherche et de découverte locales, de routage et de navigation, de logistique, de mobilité, de conduite autonome et de visualisation de données. À l'avenir, les services cartographiques alimenteront des applications de réalité augmentée qui fusionneront les mondes numériques et physiques pour offrir de riches expériences sociales, de jeu, d'éducation et de productivité. Overture Maps Foundation, ainsi que d'autres contributeurs, ont pour objectif de fournir les services suivants :Aujourd'hui, les développeurs qui fournissent des services cartographiques sont confrontés à de nombreux défis. Il est difficile et coûteux de trouver et de conserver des données de haute qualité, actuelles et complètes provenant de sources disparates. De multiples jeux de données référencent les mêmes entités du monde réel en utilisant leurs propres conventions et vocabulaire, ce qui peut rendre leur combinaison difficile. Les données cartographiques sont vulnérables aux erreurs et aux incohérences. Les données cartographiques ouvertes peuvent également manquer de la structure nécessaire pour construire facilement des produits et services cartographiques commerciaux.Les contributions à la Fondation Overture Maps répondront à bon nombre de ces préoccupations et compléteront les données géospatiales ouvertes existantes pour soutenir les meilleurs services cartographiques. Les données cartographiques de base ouvertes supporteront un système de référence d'entité et permettront de combiner plus facilement des ensembles de données supplémentaires pour offrir des expériences cartographiques plus riches.La disponibilité de données cartographiques ouvertes permet aux développeurs et aux créateurs de cartes de créer de nouvelles applications attrayantes. Le projet cherchera à intégrer les données cartographiques ouvertes existantes provenant de projets tels que OpenStreetMap et les services d'urbanisme, ainsi que les nouvelles données cartographiques fournies par les membres et construites à l'aide de techniques de vision par ordinateur et d'intelligence artificielle (IA)/ Machine Learning(ML) afin de créer un enregistrement numérique vivant du monde physique.Avec une part de marché de 70 % et un pouvoir d'acquisition inégalé, Google Maps domine largement le marché de la cartographie en ligne. La domination du marché est mauvaise, n'est-ce pas ? Elle exclut la concurrence, limite l'innovation et fait payer des prix plus élevés aux consommateurs. Toutefois, la taille impressionnante de Google Maps n'est pas nécessairement le pire scénario possible.La manière dont Google Maps peut offrir un trafic en temps réel, prédire les heures d'arrivée et optimiser les itinéraires pour de nombreux modes de transport réside dans la façon dont il reçoit les données. Grâce à chaque personne qui utilise l'application ou le site Web, Google Maps recueille des données en permanence et en continu. Si vous naviguez avec l'application en marchant, en conduisant, en prenant le bus, etc. Google Maps collecte des données sur le moment où vous avez commencé votre voyage, la vitesse à laquelle vous vous êtes déplacé, l'heure de la journée, etc. Presque tous les paramètres concernant votre trajet sont pris en compte.Google utilise ensuite ces données pour améliorer son service. Comme Google Maps garde trace du temps que mettent les individus à effectuer leurs trajets, il offre aux autres utilisateurs un état du trafic plus précis, des estimations de l'heure d'arrivée et même une solide fonctionnalité hors ligne. Il apprend, en se basant sur l'utilisation des autres, pour le bénéfice du prochain utilisateur.Google Maps détient actuellement une part de marché d'environ 70 % sur le marché de la cartographie en ligne, après que sa société mère, Google, a racheté sa plus grande menace de l'époque, Waze, en 2013.En outre, bien qu'Uber et Lyft aient récemment lancé leurs propres systèmes GPS, la plupart de leurs chauffeurs utilisent toujours Waze ou Google Maps pour des raisons de confiance, de fidélité et de qualité. Par conséquent, Google Maps peut recueillir les données des utilisateurs d'Uber, de Lyft et de Waze et les utiliser pour améliorer la précision de ses fonctionnalités. À mesure que sa base d'utilisateurs s'accroît, la quantité de données collectées augmente, la précision et la qualité du service s'améliorent. Ainsi, bien que la taille du marché de Google Maps soit intimidante, cette même taille peut en fait conduire à un meilleur service de navigation pour les consommateurs.Avec tout ce contrôle sur le marché, cette puissance financière et cette vaste infrastructure, il est facile de craindre que Google Maps puisse limiter l'innovation technologique à court terme dans l'espace de cartographie Web, d’où le besoin d’une initiative comme Overture Maps Foundation qui vise à créer des données cartographiques ouvertes fiables, faciles à utiliser et interopérables.Comme nous l'avons mentionné précédemment, en acquérant Waze, Google Maps a démontré qu'il avait le pouvoir financier de limiter la perméabilité du marché. En effet, Waze a mis au point une technologie permettant de collecter des données en temps réel pour les prévisions de trafic et d'heure d'arrivée prévue.En plus, la grande infrastructure inégalée de Google Maps - en termes de satellites, de capacité de collecte de données, de serveurs mondiaux, de nombreux utilisateurs finaux de ses fonctionnalités (même les grandes entreprises, telles que Tesla, sous-traitent leurs systèmes d'information géographique à Google) - pourrait souligner que l'innovation technologique à court terme ne constitue pas une grande menace pour son activité principale.Google Maps cherche à consolider sa position dominante dans le domaine de la navigation grâce à des outils alimentés par l'intelligence artificielle. L’entreprise a dévoilé plusieurs nouvelles fonctionnalités pour son application Maps qui utilisent l'IA pour améliorer et étendre l'expérience utilisateur. Parmi ces nouvelles fonctionnalités, citons la mise à jour de Live View, qui donne des indications de marche en réalité virtuelle dans les grands espaces intérieurs, des itinéraires écologiques destinés à réduire les émissions de carbone, des prévisions météorologiques intégrées à l'application et l'intégration de la livraison à domicile.Google Maps présente effectivement des caractéristiques dominantes ; toutefois, après examen, il ne s'agit pas du pire scénario en matière de qualité et de précision du service. Actuellement, la domination de Google sur ce segment semble bien fonctionner pour les utilisateurs, mais, comme nous l'avons vu avec GM et IBM, leur appétit pour l'innovation et l'offre de produits plus avancés pourrait s'éteindre à long terme. Alors, peut-on dire vivementBien qu'Overture Maps Foundation ait été fondé par AWS, Meta, Microsoft et TomTom, l'objectif est d'élargir l'adhésion et les contributeurs afin d'inclure un large éventail de d’entreprises et d'apports de données pour améliorer les données cartographiques. En adhérant, les membres accélèrent les progrès et influencent la priorisation et les décisions concernant les investissements, l'innovation technique et le calendrier.Overture Maps Foundation prévoit de publier ses premiers ensembles de données au cours de la première moitié de 2023. Dans un premier temps, cette version comprendra des couches de base comprenant des bâtiments, des routes et des informations administratives. Pour soutenir les produits cartographiques de prochaine génération, Overture Maps Foundation promet d’améliorer régulièrement la couverture, la résolution et la précision des données existantes, et introduira de nouvelles couches telles que des lieux, des itinéraires ou des données de construction en 3D.« Les données cartographiques jouent un rôle de plus en plus important, tant en interne que pour nos clients à travers AWS. Cependant, le maintien de données cartographiques précises et complètes est coûteux et complexe, ce qui peut les mettre hors de portée de nombreux clients et étouffer l'innovation », a déclaré Michael Kopenec, directeur général d'AWS Geospatial. « Grâce à Overture, nous facilitons une plus grande coopération au sein de l'industrie afin de mettre des données cartographiques complètes et de haute qualité à la disposition d'un plus grand nombre d'utilisateurs finaux. Cela permettra à chacun de tirer parti des mêmes données sous-jacentes pour alimenter un large éventail de cas d'utilisation cartographique établis et émergents dans tous les secteurs. »« Les expériences immersives, qui comprennent et se fondent dans votre environnement physique, sont essentielles à l'internet incarné du futur », a déclaré Jan Erik Solem, directeur de l'ingénierie, Cartes chez Meta. « En fournissant des données cartographiques ouvertes interopérables, Overture jette les bases d'un métavers ouvert construit par les créateurs, les développeurs et les entreprises. »« Microsoft s'engage à combler le fossé des données et à aider les organisations de toutes tailles à réaliser les avantages des données ainsi que les nouvelles technologies qu'elles alimentent, y compris les données géospatiales », a déclaré Russell Dicker, Corporate Vice President, Product, Maps and Local chez Microsoft. « Les produits cartographiques actuels et de prochaine génération nécessitent des données cartographiques ouvertes construites à l'aide de l'IA, qui sont fiables, faciles à utiliser et interopérables. Nous sommes fiers de contribuer à ce travail important afin de donner plus de moyens à la communauté mondiale des développeurs pour construire la prochaine génération d'applications géolocalisées. »« La collaboration est l'avenir de la cartographie et est au cœur de la stratégie de TomTom, comme nous l'avons récemment annoncé. La co-fondation d'Overture Maps est la prochaine étape logique », a déclaré Mike Harrell, vice-président de l'ingénierie pour la nouvelle plateforme de cartes de TomTom. « La carte de base ouverte et interopérable d'Overture est fondamentale pour rassembler le monde et créer la carte la plus intelligente de la planète. Source : Overture Maps Foundation