La pétition alléguait qu'Amazon avait illégalement licencié un employé de JFK8 pour avoir plaidé, avec ses collègues, en faveur de protections en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail à la lumière de la pandémie de COVID-19 et pour avoir protesté avec ses collègues contre l'incapacité d'Amazon à fournir des protections de sécurité plus importantes aux employés.Bien que l'injonction n'ordonne pas la réintégration provisoire de l'employé pour le moment, elle ordonne à Amazon de cesser et de s'abstenir de licencier tout employé pour des activités protégées par la NLRA, ou d'interférer, de restreindre ou de contraindre les employés dans l'exercice des droits qui leur sont garantis par la National Labor Relations Act. Si Amazon enfreint l'ordonnance de cessation et d'abstention, elle pourrait être condamnée pour outrage par le tribunal.« L'ordonnance du juge dans cette affaire reconnaît la conduite illégale d'Amazon et fournit toute la force d'une injonction d'un tribunal fédéral pour interdire à Amazon de continuer à licencier des employés pour avoir exercé une activité concertée protégée », a déclaré Teresa Poor, directrice de la région 29 de Brooklyn. « Ce soulagement est essentiel pour garantir que les employés d'Amazon puissent exercer pleinement et librement leurs droits de se regrouper et d'améliorer leurs conditions de travail, notamment en formant, en aidant ou en adhérant à un syndicat. »Amazon ne souhaite pas du tout que ses employés se regroupent en syndicat. Selon les analystes, si cela arrivait, l'entreprise pourrait perdre sa mainmise sur ses employés. De nombreuses tentatives des employés du plus gros détaillant au monde pour se syndiquer ont déjà échoué par le passé, mais la donne pourrait changer avec le vote historique initié par les employés de l'entrepôt de la banlieue de Bessemer en Alabama. Cependant, dernièrement, les employés de l'entrepôt ont commencé par recevoir un courrier de l'entreprise leur demandant de « voter non » à l'élection et de « poster l'enveloppe rapidement afin que le vote compte ».Le 18 novembre, la juge de district américaine Diane Gujarati a décidé qu'Amazon cesserait de prendre des mesures de rétorsion à l'encontre des travailleurs qui s'organisent sur le lieu de travail, en réponse au licenciement de Gerald Bryson, employé d'Amazon, en avril 2020. Elle a inclus dans sa décision qu'Amazon lise publiquement sa décision de 30 pages aux employés.Bien que l'ordonnance ne réintègre pas Bryson, Amazon pourrait être accusé d'outrage au tribunal s'il s'avère qu'elle viole l'ordonnance. « L'ordonnance du juge dans cette affaire reconnaît la conduite illégale d'Amazon et fournit toute la force d'une injonction d'un tribunal fédéral pour interdire à Amazon de continuer à licencier des employés pour s'être engagés dans une activité concertée », a déclaré Teresa Poor, la directrice régionale du bureau de Brooklyn du National Labor Relations Board (NLRB), dans un communiqué.« Cet allègement est essentiel pour garantir que les employés d'Amazon partout dans le monde puissent exercer pleinement et librement leurs droits de se regrouper et d'améliorer leurs conditions de travail, notamment en formant, en aidant ou en adhérant à un syndicat.L'Amazon Labor Union (ALU) a remporté une victoire historique le 1er avril en devenant le tout premier syndicat à réussir à organiser les employés d'Amazon. Christian Smalls, un travailleur licencié motivé par ce qu'il considérait comme un mauvais traitement, a rallié ses collègues tout au long du processus et, en janvier 2022, a obtenu juste assez de voix pour se qualifier pour une élection officielle. Les travailleurs de l'entrepôt JFK8 d'Amazon ont voté en faveur de la syndicalisation par 2 654 voix contre 2 131 et est devenu le premier à passer un vote syndical en avril. « Le fait d'avoir un syndicat chez Amazon nous donnerait le droit de négocier de façon collective nos conditions de travail, notamment sur des points tels que les normes de sécurité, la formation, les pauses, les salaires, les avantages sociaux et d'autres questions importantes qui amélioreraient notre lieu de travail.Amazon aborde parfois des problèmes au travail, mais tout cela est temporaire. Un contrat syndical est écrit, négocié et Amazon doit légalement suivre les directives et il existe des mécanismes pour les tenir légalement responsables devant nous en tant que travailleurs. Il n'y a pas d'autre moyen d'avoir ce type de relation avec Amazon que d'avoir un syndicat », lit-on sur le site dédié à la cause.Depuis, l'entreprise a fait échouer les tentatives de syndicalisation d'autres entrepôts. Plusieurs rapports ont démontré au fil des ans comment Amazon lutte depuis toujours pour empêcher ses employés du monde entier de se syndiquer. Une tentative des employés d'Amazon France de se syndiquer a échoué début 2020. Après avoir proposé dans un premier temps des primes allant jusqu'à 2000 dollars à certains employés afin de les inciter à démissionner et ainsi empêcher le vote, Amazon a également envoyé aux employés des instructions par courrier leur demandant de voter « non ».La lecture publique de l'ordonnance du tribunal aux travailleurs intervient alors que l'Amazon Labor Union organise une manifestation publique, en marge d'une apparition publique du directeur général d'Amazon, Andy Jassy, lors de l'événement Dealbook Summit du New York Times à Manhattan. « Si Jassy vient à New York, il devrait venir négocier un contrat avec les travailleurs d'Amazon, et non pas faire de l'esbroufe ou pratiquer le démantèlement syndical », avait déclaré le président de l'Amazon Labor Union, Chris Smalls, dans un communiqué.« Il est temps qu'Amazon et le PDG de l'entreprise respectent les droits des travailleurs et se joignent à l'UAL pour améliorer les conditions de travail, plutôt que d'agir comme une entreprise insouciante, dépensière et qui enfreint la loi. » Amazon a tenté de contester l'élection du syndicat à JFK8 après la victoire du syndicat indépendant Amazon Labor Union, mais a perdu cette contestation, et le NLRB a recommandé l'accréditation du syndicat.Quel est votre avis sur le sujet ?