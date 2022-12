Ye suspendu après un tweet de croix gammée

Certains républicains ont condamné les commentaires de Ye

Ye avait prévu d'acheter Parler, un site de médias sociaux qui se présente comme une alternative de « libre expression » à Twitter. Parlement Technologies, la société mère de Parler, a confirmé jeudi que Ye n'achèterait plus la plateforme. Cette annonce a été faite peu de temps après que Ye se soit lancé dans une diatribe antisémite lors de son passage dans l'émission Infowars du théoricien du complot Alex Jones. Ye a également fait l'éloge d'Adolf Hitler lors de l'émission, en disant « Je vois de bonnes choses chez Hitler ».Bien que Parler ait fait cette annonce, il y a quelques jours seulement, la plateforme a déclaré que l'accord avait été résilié à la mi-novembre. Dans une déclaration envoyée par courriel à plusieurs organismes de presse jeudi après-midi, Parlement Technologies a déclaré qu'elle « a convenu mutuellement avec Ye de mettre fin à l'intention de vente de Parler. Cette décision a été prise dans l'intérêt des deux parties à la mi-novembre. Parler continuera à poursuivre les opportunités futures de croissance et l'évolution de la plateforme pour notre communauté dynamique ».Parler et Ye avaient annoncé un accord de fusion le 17 octobre dernier. L'accord a été conclu après que Ye ait fait des posts antisémites qui ont fait verrouiller son compte Twitter, le mettant en mode lecture seule tout en le laissant visible au public. Le compte Twitter de Ye a été débloqué fin octobre, au moment où l'acquisition de Twitter par Elon Musk était finalisée. Musk a soutenu Ye publiquement, mais a déclaré que le déblocage du compte avait eu lieu avant l'acquisition et que Twitter « ne m'a pas consulté ni informé ».Mais maintenant, Ye a peut-être perdu son compte Twitter pour de bon après avoir tweeté une image d'une croix gammée à l'intérieur de l'étoile de David la nuit dernière. Ye « a de nouveau violé notre règle contre l'incitation à la violence », a écrit Musk. Cette fois, le compte a été suspendu, supprimant complètement son profil et ses tweets. Les discours de haine sur Twitter à l'encontre des Noirs, des homosexuels et des Juifs ont considérablement augmenté depuis que Musk a racheté la société, selon une étude du Center for Countering Digital Hate et de l'Anti-Defamation League.Le compte Twitter de West a d'abord été verrouillé temporairement pendant 12 heures après le tweet offensant, qui a été supprimé, mais le compte a ensuite disparu avec une étiquette "suspendu" au-dessus. Ye a commencé à poster sur Truth Social, le réseau social lancé par l'ancien président Donald Trump. Le compte Parler de Ye est toujours en ligne, mais il n'a pas posté depuis une semaine.Le tweet de la croix gammée est intervenu quelques heures après l'interview de Jones dans laquelle Ye a déclaré : « J'aime Hitler » et « J'aime les Juifs, mais j'aime aussi les nazis », parmi diverses autres déclarations antisémites. « Chaque être humain a quelque chose de valeur qu'il a apporté, en particulier Hitler », a déclaré Ye, tout en niant qu'Hitler ait tué 6 millions de Juifs lors de l'Holocauste. Ye a également affirmé qu'Hitler avait inventé les autoroutes et les microphones.Ye a dit qu'il protégerait les opinions conservatrices chez ParlerLors de l'annonce de son projet de rachat de Parler, aujourd'hui annulé, Ye a déclaré qu'il avait l'intention de protéger les opinions conservatrices. « Dans un monde où les opinions conservatrices sont considérées comme controversées, nous devons nous assurer que nous avons le droit de nous exprimer librement », a déclaré Ye lors de l'annonce de l'accord. Ye a également déclaré dans une interview avec Bloomberg que « lorsque je me suis fait virer d'Instagram et de Twitter à l'époque, j’ai su qu'il était temps d'acquérir ma propre plateforme ».Parler a déclaré le 17 octobre qu'il s'attendait à ce que Ye complète l'achat au cours du quatrième trimestre de 2022. « L'acquisition proposée assurera à Parler un rôle futur dans la création d'un écosystème irrévocable où toutes les voix sont les bienvenues », a déclaré Parler à l'époque.Apple a viré Parler de son magasin d'applications en janvier 2021 après que des partisans de Trump ont attaqué le Capitole américain. Le rôle des utilisateurs de Parler dans l'attaque faisant l'objet d'un examen minutieux, Parler a déclaré au Congrès que « dans les jours et les semaines précédant le 6 janvier, Parler a transmis plus de 50 fois du contenu violent de sa plateforme au FBI pour enquête, et Parler a même alerté les forces de l'ordre sur des menaces spécifiques de violence prévues au Capitole ». Apple a autorisé Parler à revenir sur sa boutique d'applications en avril 2021 après que le réseau social a modifié sa modération de contenu. Google a également évincé Parler en janvier 2021 et ne l'a pas autorisé à revenir avant septembre 2022.Ashley Hinson, représentante républicaine de l'Iowa, a tweeté : « Les commentaires antisémites de Kanye West aujourd'hui étaient dégoûtants. Son modèle de comportement antisémite est inacceptable et je le condamne dans les termes les plus forts possibles ».Le président Joe Biden a également semblé aborder la question dans un tweet vendredi, sans nommer spécifiquement Ye. « Je veux juste que les choses soient claires : l'Holocauste a eu lieu. Hitler était une figure démoniaque. Et au lieu de lui donner une tribune, nos dirigeants politiques devraient dénoncer et rejeter l'antisémitisme partout où il se cache. Le silence est une complicité », a déclaré Biden dans un tweet vendredi.Alex Jones, qui a fait face à des réactions négatives pour ses propres commentaires controversés, a déposé le bilan vendredi, moins de deux mois après qu'un jury l'ait condamné, lui et la société mère de son site Infowars, à payer près d'un milliard de dollars de dommages compensatoires aux parents des victimes de la fusillade de 2012 à Sandy Hook.Source : ReutersQuel est votre avis sur le sujet ?