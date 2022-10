Certains ont réagi avec colère, tandis que d'autres en ont profité pour promouvoir leur travail ou lancer des insultes

La plateforme Parler a accidentellement exposé les adresses électroniques personnelles de certains de ses membres les plus élitistes lundi. S'empressant de les informer de l'accord d'acquisition de la société avec l'artiste anciennement connu sous le nom de Kanye West, les hauts responsables ont envoyé un courriel qui a envoyé une copie carbone (cc) à un groupe de membres VIP au lieu de le faire en copie carbone invisible (cci). Le résultat a été que des personnalités partisanes comme Tim Pool et Laura Loomer ont vu leur adresse électronique partagée avec d'autres.Leest la divulgation de données personnelles est une pratique consistant à rechercher et à divulguer sur l'internet des informations sur l'identité et la vie privée d'un individu dans le but de lui nuire.La nouvelle de ceinvolontaire a d'abord été partagée par Adam Ryan, un journaliste qui a tweeté lundi que le fil de discussion avait exposé « les courriels personnels de nombreux utilisateurs vérifiés et investisseurs de Parler ». Les personnes figurant sur la liste sont celles qui possèdent un « badge d'or » : une marque de statut d'élite attribuée aux comptes détenus par « des influenceurs, des célébrités, des journalistes, des organisations de médias, des fonctionnaires, des entités gouvernementales, des entreprises, des organisations et des organismes à but non lucratif ».Les destinataires comprennent une grande variété d'individus et d'entités, allant des politiciens et de leur personnel à certains des influenceurs de droite les plus notoires sur Internet. De nombreuses identités dans la liste d'e-mails sont définitives, comme les multiples personnes ayant des adresses e-mail gouvernementales.Parmi les titulaires de comptes affectés figurent des membres très en vue de la haute société conservatrice, notamment des membres du personnel du sénateur Ted Cruz et de l'ancien président Donald Trump, l'aspirant à Handmaid's Tale et collaborateur du Daily Wire Matt Walsh, ainsi que la femme d'Eric Trump, Lara Lee. D'autres sources rapportent que même des personnes comme Ivanka Trump et l'ancien directeur des médias sociaux de Trump, Dan Scavino, ont été touchées par la brèche.Le message a été envoyé lundi soir (heure américaine) dans le cadre d'une annonce spéciale par courriel des dirigeants de Parler destinée uniquement aux utilisateurs vérifiés de la plateforme. Rédigé par l'équipe de sensibilisation de la société, l'e-mail disait notamment que « Nos VIP sont une partie inestimable de la famille et de l'expérience Parler, nous apprécions tout votre soutien et votre partenariat dans la lutte pour la liberté d'expression, et nous nous réjouissons de votre participation à ce nouveau chapitre monumental ».L'e-mail, pour des raisons évidentes, n'a pas inspiré beaucoup de gratitude : un utilisateur a sarcastiquement plaisanté, « Salut tout le monde ! C'est un plaisir d'êtreavec une si bonne équipe ».Bien sûr, les attaques de piratage exposent les détails des utilisateurs sur toutes sortes de services, mais c'est probablement la première fois qu'une importante propriété de médias sociaux a fait le travail elle-même.À la suite de cette erreur plutôt embarrassante, le directeur de la société mère de Parler, Parlement Technologies, a envoyé un autre courriel aux VIP pour s'excuser de cette erreur. « Plus tôt dans la journée, nous vous avons fait part de l'intention de Ye d'acheter Parler. Dans l'excitation, nous avons par inadvertance inclus votre adresse e-mail dans le champ CC au lieu du champ CCI… Dire que nous sommes très embarrassés est un euphémisme », a-t-il déclaré.« La chaîne d'e-mails était incroyable. Juste un tas de comptes non vérifiés qui poussent leur propre produit. Des insultes raciales. Des personnes mécontentes se sont fait. Un type mettait en avant des sites web racistes qu'il dirigeait. Un groupe incroyable de personnes ici », a écrit @TrackInflation, l'une des premières personnes à poster sur l'échec du communiqué de presse.L'avocat de l'ancien président Donald Trump L. Lin Wood, a été surpris d'apprendre qu'il avait été inclus dans l'e-mail. « Je n'ai eu aucun intérêt ni aucune confiance dans Parler depuis 2021, lorsque j'ai été banni de sa plateforme sans raison », a déclaré Wood.Plusieurs personnes ont pris la chose à la légère. Une personne qui s'est identifiée comme un journaliste de Townhall a souligné que de tels incidents sont plutôt courants sur le lieu de travail. Une autre personne a fait remarquer que les plateformes de médias sociaux ont été violées dans le passé, bien que se faire pirater ne soit pas tout à fait la même chose qu'une plateforme révélant accidentellement les coordonnées des utilisateurs.« J'ai été surpris de voir Parler exposer tous les "VIP" dans un courriel de masse, mais pour être honnête, je ne pensais pas que c'était si grave. J'ai vu toute une série de réactions lorsque tout le monde a appuyé sur 'répondre à tous' pour exprimer ses commentaires, et bien que je puisse comprendre une certaine inquiétude concernant la vie privée, il semble que les VIP n'aient été révélés qu'à d'autres VIP, donc je ne suis pas tout à fait sûr de ce qui est en jeu », a écrit John Greenewald Jr, qui dirige le site sur les OVNI The Black Vault.Tim Young, un humoriste politique, a déclaré que c'est le « dernier clou du cercueil » pour lui. « J'avais perdu la foi en Parler il y a longtemps. Il semble qu'il n'y ait pas d'utilisateurs actifs dessus et cela ne vaut même plus la peine que j'essaie d'utiliser la plateforme. La publication des courriels était stupide et montre un manque de conscience de la part d'une société de médias sociaux en faillite », a déclaré Young.La podcaster Miriam Weaver, alias Mockarena, a déclaré que « C’est un ÉNORME faux pas de la part de Parler, et cela soulève définitivement des questions sur leur capacité à préserver la vie privée de leurs utilisateurs ».Weaver était également mécontente de la réaction de Parler aux personnes révélant son erreur. « Leur message d'excuse d'hier soir, dans lequel ils ont fait part de leur 'tristesse' face à certains des destinataires qui ont rendu l'erreur publique, était inapproprié ». « Ils se sont plantés - à la fin. Ce n'était pas une bonne chose de critiquer la réaction des destinataires à cette erreur », écrit Weaver.Source : Adam Ryan Quel est votre avis sur ce faux pas de Parler ?« c’est un ÉNORME faux pas de la part de Parler, et cela soulève définitivement des questions sur leur capacité à préserver la vie privée de leurs utilisateurs », partagez-vous le point de vue de Miriam Weaver?