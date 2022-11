Elon Musk affirme qu'Apple a menacé de "retenir" Twitter de l'App Store iOS pour des raisons inconnues. La nouvelle fait suite à un tweet dans lequel Musk affirmait qu'Apple avait « pour la plupart cessé de faire de la publicité » sur la plateforme et à un sondage demandant si Apple devait « publier toutes les mesures de censure qu'elle a prises et qui affectent ses clients ». Si la déclaration de Musk est exacte, "retenir" pourrait signifier le rejet temporaire d'une mise à jour de l'application Twitter ou impliquer une menace plus sérieuse d'expulser Twitter de l'App Store iOS, un résultat potentiel dévastateur pour Twitter.Cette nouvelle fait suite à des signes beaucoup plus subtils de tension croissante entre Apple et Twitter, propriété de Musk. Musk a critiqué les frais d'Apple sur l'App Store pour les achats in-app, les qualifiant de « taxe cachée de 30 % » sur Internet. Et Phil Schiller, le patron de l'App Store d'Apple, a supprimé son compte Twitter à la suite du rachat par Musk, peu après que le compte de Donald Trump ait été rétabli. « Apple a surtout cessé de faire de la publicité sur Twitter. Détestent-ils la liberté d'expression en Amérique ? », a déclaré Musk, qui a privatisé Twitter pour 44 milliards de dollars le mois dernier, dans un tweet. Il a ensuite tagué le compte Twitter du directeur général d'Apple, Tim Cook, dans un autre tweet, demandant « ce qui se passe ici ? ».Dans une interview accordée le 15 novembre à CBS News, le PDG d'Apple, Tim Cook, a déclaré au sujet de Twitter : « Ils disent qu'ils vont continuer à modérer. Je compte sur eux pour continuer à le faire ». Musk, cependant, s'est engagé à assouplir les directives de modération de Twitter et a lancé l'idée d'une levée massive de l'interdiction des comptes suspendus.Cette action, qui n'a pas été confirmée par Apple, ne serait pas inhabituelle, car la société applique régulièrement ses règles et a déjà retiré des applications telles que Gab et Parler. Parler, qui est populaire auprès des conservateurs américains, a été rétabli par Apple en 2021 après que l'application a mis à jour ses pratiques en matière de contenu et de modération, ont indiqué les entreprises à l'époque. « Je n'ai pas compris jusqu'où cette idée était remontée dans la chaîne alimentaire d'Apple et, sans le savoir, je ne sais pas s'il faut prendre tout cela au sérieux », a déclaré Randal Picker, professeur à la faculté de droit de l'université de Chicago.Selon la société de mesure publicitaire Pathmatics, Apple a dépensé environ 131 600 dollars en publicités sur Twitter entre le 10 et le 16 novembre, contre 220 800 dollars entre le 16 et le 22 octobre, soit la semaine précédant la conclusion de l'accord avec Musk. Au premier trimestre 2022, Apple était le premier annonceur sur Twitter, dépensant 48 millions de dollars et représentant plus de 4 % du chiffre d'affaires total pour la période, a rapporté le Washington Post, citant un document interne de Twitter.Parmi la liste des griefs tweetés par Musk figure la commission de 30 % qu'Apple facture aux développeurs de logiciels pour les achats in-app, Musk ayant posté un mème suggérant qu'il était prêt à « partir en guerre » avec Apple plutôt que de payer cette commission.Cette commission a suscité des critiques et des poursuites judiciaires de la part d'entreprises telles qu'Epic Games, le créateur de "Fortnite", tout en attirant l'attention des régulateurs à l'échelle mondiale. La commission pourrait peser sur les tentatives de Musk d'augmenter les revenus des abonnements sur Twitter, en partie pour compenser l'exode des annonceurs en raison de problèmes de modération du contenu.Des entreprises, de General Mills au constructeur automobile de luxe Audi of America, ont cessé ou interrompu leurs activités publicitaires sur Twitter depuis l'acquisition, et Musk a déclaré au début du mois que la société avait enregistré une baisse "massive" de ses revenus. Les ventes de publicité représentent environ 90 % des revenus de Twitter.L'absolutiste de la liberté d'expression, dont la société a rétabli ces derniers jours plusieurs comptes Twitter, dont celui de l'ancien président américain Donald Trump, a accusé les groupes militants de faire pression sur les annonceurs.Ben Bajarin, responsable des technologies grand public au sein du cabinet d'études Creative Strategies, a déclaré que Musk en savait peut-être trop sur le processus normal d'examen des applications par Apple. « L'examen des applications par Apple n'est en aucun cas parfait et constitue un processus constamment frustrant pour les développeurs, mais d'après ce que j'ai entendu, il s'agit d'une conversation à double sens », a-t-il déclaré.Twitter a longtemps testé les limites de la modération de l'App Store d'Apple, qui a réussi à pousser Discord, Tumblr et d'autres services à masquer les contenus potentiellement choquants (généralement des contenus pour adultes) ou à les interdire complètement. Twitter reste l'une des seules grandes plateformes à autoriser encore les contenus pour adultes sur son application, et un récent éditorial de Yoel Roth, ancien cadre de Twitter, a révélé que l'entreprise s'est périodiquement disputée avec Apple au sujet de contenus tels que les insultes raciales et le hashtag #boobs.Source : Elon Musk Quel est votre avis sur le sujet ?