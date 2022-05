Twitter admet qu'il pourrait perdre des annonceurs et du personnel

Alors qu'Elon Musk cherche à devenir propriétaire de Twitter, les actions de la société de médias sociaux chutent, ce qui laisse penser que les investisseurs craignent que l'accord n'atteigne la ligne d'arrivée. La capitalisation boursière de Twitter a chuté de près de 13 % depuis qu'elle a atteint son sommet de l'année fin avril. À la clôture du marché jeudi, l'action s'échangeait à 45,08 $, bien en dessous des 54,20 $ que Musk a accepté de payer le 27 avril. La différence représente plus de 9 milliards de dollars en valeur marchande.Bien que le conseil d'administration de Twitter ait approuvé l'achat, la conclusion de l'accord pourrait encore prendre des mois, et rien ne garantit que ce sera le cas. Elon Musk devrait payer des frais de rupture de 1 milliard de dollars s'il choisissait de se rétracter. La fortune du PDG de Tesla est évaluée à plus de 220 milliards de dollars.« Le marché a légèrement moins confiance dans le fait que l'accord sera conclu en raison de défis réglementaires », a déclaré Mark Mahaney, analyste chez Evercore ISI, ajoutant qu'il s'agissait de son « interprétation très rapide » du mouvement des actions.Avant qu'Elon Musk ne fasse son offre d'achat pur et simple de Twitter, il n'a pas divulgué une participation de plus de 9% dans la société dans le délai obligatoire de 10 jours de la SEC.Le quotidien The Information a rapporté que la Federal Trade Commission enquête sur le moment de la divulgation de Musk, évoquant des sources au courant de l'affaire : « ce qui est déjà examiné, c'est le non-respect par Musk des règles concernant la divulgation de sa participation initiale de 9 %, selon des personnes connaissant la situation. La Federal Trade Commission a récemment ouvert une enquête pour savoir si Musk ne s'est pas conformé à une exigence de déclaration antitrust alors qu'il a amassé sa participation initiale de 9,1% dans Twitter entre fin janvier et début avril, a appris The Information. Le nœud de l'enquête est de savoir si Musk achetait initialement comme quelqu'un qui voulait influencer la direction de Twitter ou s'il se considérait plutôt comme un actionnaire passif. Notamment, le dépôt initial de Musk auprès de la Securities and Exchange Commission a classé son achat comme une participation passive, ce qui a immédiatement soulevé des questions compte tenu de ses commentaires publics sur le fonctionnement de Twitter. On s'est également demandé si le dépôt initial de Musk auprès de la SEC, trois semaines après avoir franchi le seuil de 5 %, avait dépassé les délais de dépôt auprès de la SEC ».De son côté, Bloomberg a déclaré plus tard que la FTC examinait séparément l'acquisition elle-même, bien que de nombreux experts ne s'attendent pas à ce que l'accord soulève des problèmes antitrust.La FTC pour sa part s'est refusée à tout commentaire, étant donné qu'elle ne divulgue pas des données sur les enquêtes en cours.Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities, estime qu'il y a 90% ou plus de chances que l'accord avec Musk soit conclu, mais il voit trois choses qui contribuent à la pression sur les actions : D'une part, les actions de Twitter ne seraient évaluées que dans les 20 $ si elle restait une société publique. Deuxièmement, il a déclaré que les problèmes de réglementation jettent une ombre sur l'accord. Enfin, a déclaré Ives, le financement de l'acquisition par Elon Musk, en partie en tirant parti de ses actions Tesla, présente un risque et une incertitude plus importants.Musk essaie peut-être de résoudre les problèmes de financement. En effet, le chef de Tesla a déployé des efforts considérables pour obtenir des soutiens extérieurs afin de se joindre à son offre audacieuse pour la plateforme de réseaux sociaux, même si les sociétés de capital-investissement traditionnelles impliquées dans les rachats par endettement ont largement évité la transaction.L'opération transformerait Musk, qui se proclame « absolutiste de la liberté d'expression » et compte près de 91 millions d'adeptes sur le site, en un baron des médias sociaux contrôlant la manière dont des millions de personnes obtiennent des informations.Un dossier déposé auprès de la SEC a révélé de nouveaux financiers pour le plan de rachat de Musk, qui incluent le prince saoudien Alwaleed bin Talal et le fonds souverain du Qatar. Les deux pays imposent une censure sévère pour étouffer la dissidence : une loi qatarienne stipule que la diffusion « d'actualités fausses ou malveillantes » peut entraîner une peine de prison de cinq ans, tandis qu'en Arabie saoudite, les détracteurs du gouvernement ont été arrêtés et même assassinés.Parmi les autres investisseurs figurent Lawrence J. Ellison Revocable Trust de Larry Ellison, le fonds de capital-investissement du cofondateur d'Oracle, qui a promis 1 milliard de dollars, Sequoia Capital, qui a investi 800 millions de dollars, et Vy Capital, qui a investi 700 millions de dollars. Musk a déclaré avoir reçu les lettres d'engagement de chaque investisseur le 4 mai.En interne, Twitter pourrait prendre des mesures pour consolider son bilan au cas où Musk se retirerait alors que les pressions inflationnistes punissent le marché technologique au sens large. Le PDG de Twitter, Parag Agrawal, a annoncé qu'il mettait à la porte deux cadres supérieurs, qu'il imposait un gel des embauches et qu'il réduisait d'autres dépenses. Le responsable des produits grand public, Kayvon Beykpour, a annoncé sur Twitter que le PDG actuel, Parag Agrawal, « m'a demandé de partir après m'avoir fait savoir qu'il voulait emmener l'équipe dans une direction différente. »Bruce Falck, le directeur général des revenus et chef de produit pour sa partie business, a confirmé dans un tweet (désormais supprimé) qu'il a également été licencié par Agrawal. Jeudi soir, Parag Agrawal lui-même a répondu aux deux fils de discussion, remerciant les hommes qu'il avait licenciés et exprimant son admiration pour leur travail.Agrawal, qui a été nommé PDG en novembre, a annoncé ces changements radicaux dans un mémo interne adressé aux employés. « Bien que nous soyons en pleine mutation en ce moment, comme c'est souvent le cas chez Twitter », écrit Agrawal dans le mémo. Il a déclaré avoir pris la décision de remplacer Kayvon Beykpour à la tête de la division grand public de Twitter et Bruce Falck à la tête des revenus de l'entreprise. Tous deux quittent Twitter, a indiqué la société.Dans une déclaration publiée sur Twitter, Beykpour a déclaré : « Ce n'est pas de cette manière ni de cette façon que j'avais imaginé quitter Twitter, et ce n'était pas ma décision. Parag m'a demandé de partir après m'avoir fait savoir qu'il voulait emmener l'équipe dans une direction différente. »Twitter a reconnu dans un dossier déposé auprès de la SEC que son activité publicitaire principale pourrait désormais être menacée à la suite du rachat d'Elon Musk, en plus de l'embauche et de la rétention des employés. Alors que la vision d'Elon Musk pour Twitter est celle d'une plateforme plus axée sur la liberté d'expression, il n'a pas offert d'assurance à la base d'annonceurs de Twitter que Twitter restera « sans danger pour les marques » après l'acquisition. Dans la mesure où il a clarifié sa vision, Musk a seulement déclaré qu'il pensait que tout discours non jugé illégal par un gouvernement serait bientôt autorisé sur Twitter.Bien sûr, Twitter modère déjà aujourd'hui un large éventail de types de contenus interdits au-delà de ce qui est considéré comme illégal. Une liste fournie par Axios suggère que les politiques de modération qui pourraient être annulées incluent celles axées sur certains types de désinformation, les deepfakes, l'usurpation d'identité, les attaques ciblées, le contenu haineux, la violence graphique, l'automutilation, la manipulation de plateforme et autres.Pendant ce temps, une touche plus légère aux politiques de modération de contenu existantes de Twitter inquiète déjà les annonceurs, car elle pourrait permettre à davantage d'intimidation, de discours violents, de discours de haine, de désinformation et d'autres contenus abusifs de gagner du terrain. Et s'il y a quelque chose que les annonceurs n'aiment pas, c'est que leur entreprise soit promue aux côtés d'un contenu qui divise et est haineux.Ils pourraient alors simplement décider qu'atteindre la petite base d'utilisateurs de Twitter (du moins en comparaison avec les grandes enseignes de médias sociaux comme Meta et TikTok) n'en vaut pas le risque. Twitter a terminé son dernier trimestre avec 229 millions d'utilisateurs actifs quotidiens monétisables ; Facebook compte à lui seul 1,96 milliard d'utilisateurs actifs quotidiens.Le dernier dossier déposé par Twitter auprès de la SEC reconnaît que la perte des annonceurs est un risque possible.Comme la société l'explique plus loin dans le dossier, elle continue de générer la « majorité substantielle de nos revenus de la publicité » et la perte des annonceurs pourrait nuire à l'entreprise. Elle note également que si sa réputation auprès des annonceurs déclinait, elle pourrait être moins compétitive.« Nous pensons que notre capacité à rivaliser efficacement pour les dépenses des annonceurs dépend de nombreux facteurs... », a déclaré Twitter, notamment « notre réputation et la force de notre marque par rapport à nos concurrents, y compris la perception des annonceurs sur la santé et la sécurité de notre plateforme ». Bien qu'il ne s'agisse pas nécessairement d'un nouveau risque pour Twitter, c'est en tout cas un risque que les annonceurs vont analyser plus attentivement lorsqu'ils vont établir leurs budgets pour les mois à venir.Les annonceurs de Twitter ont déjà été effrayés par la nouvelle de l'acquisition de Musk, ont indiqué des rapports.Selon AdAge, la réaction immédiate des annonceurs a été celle de l'anxiété et de la confusion. Les marques ont commencé à contacter les agences pour les aider à comprendre et à se préparer, note le rapport, et un dirigeant d'agence a déclaré que les annonceurs se préparaient à arrêter de dépenser en publicité sur Twitter après le rachat de Musk si les choses semblaient progresser dans une direction indésirable.Le Financial Times a également récemment rapporté que Twitter avait envoyé des e-mails rassurants aux annonceurs pour aider à apaiser ces craintes, mais les constructeurs automobiles étaient particulièrement soucieux de donner à Musk, qui dirige également Tesla, un accès plus approfondi et un aperçu de leurs programmes de marketing.Bien que Musk ait de nombreuses idées pour réduire la dépendance de Twitter aux annonceurs quant à la génération de revenus, aucune solution immédiate ne serait en mesure de maintenir l'entreprise financièrement à flot au milieu d'un large exode d'annonceurs.Source : The InformationQu'en pensez-vous ?