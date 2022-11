Musk et son équipe seraient terrifiés à l'idée d'un sabotage

Changement de stratégie d'Elon Musk

Envoyé par Courriel un Envoyé par Quiconque écrit réellement des logiciels, veuillez vous présenter au 10e étage à 14 heures aujourd'hui.



Avant de le faire, veuillez envoyer par e-mail un résumé sous forme de liste à puces de ce que vos commandes de code ont réalisé au cours des 6 derniers mois environ, ainsi que jusqu'à 10 captures d'écran des lignes de votre code le plus saillant.



Merci,

Elon

Envoyé par Courriel deux Envoyé par Si vous travaillez à distance, veuillez néanmoins envoyer la demande ci-dessous par e-mail et j'essaierai de vous parler par vidéo. Seuls ceux qui ne peuvent pas se rendre physiquement au siège de Twitter ou qui ont une urgence familiale sont excusés.



Ce seront de courts entretiens techniques qui me permettront de mieux comprendre la pile technologique de Twitter.



Merci,

Elon

Envoyé par Courriel trois Envoyé par Si possible, je vous serais reconnaissant si vous pouviez prendre un vol pour SF pour être présent en personne. Je serai au siège de Twitter jusqu'à minuit, puis de retour demain matin.

Un autre exode d'employés est en cours chez Twitter, car de nombreux travailleurs ont rejeté les conditions proposées par Elon Musk pour rester dans l'entreprise, choisissant plutôt de partir. Des centaines d'employés restants de Twitter ont démissionné avant la réinitialisation culturelle « extrêmement hardcore » de l'entreprise par Elon Musk, selon des messages internes sur Slack et des tweets d'employés. Des employés de Twitter ont commencé à poster l'émoji de salut, qui est devenu un signal indiquant que quelqu'un quitte l'entreprise. Dans la foulée, Musk a envoyé de nouveaux courriels aux employés de Twitter : Musk met au défi les managers d'approuver le travail à distance à leurs propres risques.Cette nouvelle purge dans les rangs de Twitter intervient après que Musk a récemment licencié des dizaines d'employés qui l'ont critiqué ou se sont moqués de lui dans des tweets et des messages internes. Musk a ensuite fixé la date limite de jeudi à 17 heures, heure américaine, pour que tous les employés répondent "oui" sur un formulaire Google s'ils veulent rester pour ce qu'il appelle "Twitter 2.0" ; sinon, vendredi serait leur dernier jour de travail et ils recevront une indemnité de départ. Après l'expiration du délai, des centaines d'employés ont rapidement commencé à poster des messages d'adieu et des émojis de salut dans le Slack de Twitter, annonçant qu'ils avaient dit non à l'ultimatum de Musk.Twitter comptait environ 2 900 employés restants avant la date limite de jeudi, à cause d'Elon Musk qui a licencié sans cérémonie environ la moitié de l'effectif de 7 500 personnes lorsqu'il a pris les rênes de l'entreprise et aux démissions qui ont suivi. Les employés restants et ceux qui ont quitté Twitter ont déclaré que, compte tenu de l'ampleur des démissions cette semaine, ils s'attendent à ce que la plateforme commence à se briser bientôt. L'un d'entre eux a déclaré qu'ils ont vu des « ingénieurs légendaires » et d'autres qu'ils admirent partir les uns après les autres. « On a l'impression que toutes les personnes qui ont rendu cet endroit incroyable sont en train de partir. Il sera extrêmement difficile pour Twitter de s'en remettre, peu importe à quel point les gens qui restent essaient d'être hardcore », a déclaré l'employé de Twitter.De multiples équipes d'ingénierie « cruciales » au sein de Twitter ont démissionné complètement ou presque, a déclaré un autre employé qui a requis l'anonymat pour parler étant donné qu'il n'a pas la permission de Musk. Par exemple, l'équipe qui maintient les bibliothèques du système central de Twitter que chaque ingénieur de l'entreprise utilise est partie après jeudi. « Vous ne pouvez pas faire fonctionner Twitter sans cette équipe », a déclaré l'employé.Selon le rédacteur en chef de Platformer, Twitter « a alerté les employés qu'avec effet immédiat, tous les immeubles de bureaux sont temporairement fermés et l'accès par badge est suspendu ». Les bureaux de Twitter devraient rouvrir lundi à tout ce qui reste de ses effectifs. : « Les bureaux rouvriront le 21 novembre. En attendant : "Veuillez continuer à vous conformer à la politique de l'entreprise en vous abstenant de discuter des informations confidentielles de l'entreprise sur les réseaux sociaux, avec la presse ou ailleurs" ».Zoë Schiffer a indiqué que « Jusqu'à présent, aucun [compte professionnel] d'employé de Twitter n'a été désactivé, même ceux qui ont publiquement démissionné. Musk et son équipe n'ont recueilli que la liste des "oui" - des employés qui ont déclaré vouloir faire partie de Twitter 2.0. Ils essaient toujours de savoir qui est sorti ».Aucun motif n'a été rendu public, mais Zoë Schiffer a poursuivi en rapportant « Nous entendons dire que c'est parce qu'Elon Musk et son équipe sont terrifiés à l'idée que les employés sabotent l'entreprise. De plus, ils essaient toujours de déterminer pour quels employés de Twitter ils doivent couper l'accès ».Le nombre exact de membres du personnel qui ont survécu à l'élimination de Musk au début du mois - et ont choisi de ne pas démissionner dans les jours qui ont suivi - n'est pas clair, mais les estimations tournaient autour de 3 000 travailleurs juste avant la date limite, selon un journaliste. Plusieurs équipes d'ingénierie « critiques » ont démissionné dans leur intégralité jeudi, selon lui. Parmi ceux qui étaient partis figuraient l'ingénieur Web en chef de Twitter et l'équipe de concepteurs derrière le désastreux service d'abonnement Blue de Musk.« Cela va ressembler à une entreprise très différente demain », a-t-elle tweeté.Un ancien employé a déclaré jeudi au Washington Post que l'éviscération de la main-d'œuvre avait laissé plusieurs systèmes intégrés au fonctionnement de la plate-forme à deux, un ou zéro ingénieur. « Je connais six systèmes critiques qui n'ont plus d'ingénieurs », a déclaré un ancien employé. « Il n'y a même plus un squelette d'équipe qui gère le système. Il continuera à rouler en roue libre jusqu'à ce qu'il se heurte à quelque chose, puis il s'arrêtera ».Elon Musk recherche l'aide de tous les employés restants sur Twitter qui pourraient être en mesure d'effectuer un travail technique, demandant même aux gens de se rendre à San Francisco pour le rencontrer.Dans une série d'e-mails envoyés vendredi, Musk a demandé à rencontrer « quiconque écrit réellement des logiciels » vendredi après-midi. Il a demandé à ces collaborateurs de faire la queue au 10étage du siège social de Twitter à San Francisco, où il travaille depuis qu'il a repris l'entreprise il y a environ trois semaines, à 14 heures Pacific Time (PT). Les employés ont d'abord été invités à envoyer à Musk un « résumé sous forme de liste à puces » par e-mail du code qu'ils ont écrit ces six derniers mois, ainsi que « jusqu'à 10 captures d'écran des lignes de votre code le plus saillant ».« Il y aura de courts entretiens techniques qui me permettront de mieux comprendre la pile technologique de Twitter », a écrit Musk dans la note précédente.Ensuite, Musk a demandé à tous les employés qui pourraient se trouver en dehors de San Francisco de « se rendre à SF pour être présents en personne » pour des réunions avec lui. Les responsables de Twitter ont déclaré aux employés restants qui devaient se rendre par avion pour rencontrer Musk qu'ils pourraient en assumer le coût.Les e-mails soulignent à quel point les rangs de Twitter ont été creusés par la combinaison des licenciements de Musk.Une grande partie de l'organisation financière de Twitter, y compris son service de paie, a quitté l'entreprise jeudi en réponse à un ultimatum d'Elon Musk qui s'est visiblement retourné contre lui. Outre le service de la paie, l'équipe de Twitter chargée de la fiscalité américaine et l'équipe chargée de l'information financière ont également démissionné, ont déclaré deux personnes au fait de la question. Ces trois segments de l'entreprise font partie de l'organisation financière et comptable de Twitter. Bien que la comptabilité ait été « moins touchée » par les démissions de jeudi, cette partie de l'organisation est également plus petite maintenant, a déclaré l'une des personnes.Les employés devraient être payés à nouveau la semaine prochaine, selon un ancien employé. Si ces paiements ont probablement déjà été approuvés, la prochaine série de paiements ne l'aura pas été, selon cette personne. « Que se passera-t-il dans deux semaines ? Quand tous ceux qui peuvent approuver quelque chose seront partis », a demandé la personne.Le service des communications de Twitter est également effectivement fermé et son service de sécurité de l'information – les travailleurs chargés de protéger les données des utilisateurs – n'existe pratiquement plus, a déclaré un ancien travailleur.Vous trouverez ci-dessous des copies complètes des e-mails du vendredi de Musk au personnel de Twitter :Comment analysez-vous les agissements d'Elon Musk dans sa gestion de Twitter ?