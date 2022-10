Envoyé par Freeway Envoyé par Freeway a donc décidé de diversifier sa base d'actifs afin de gérer l'exposition aux futures fluctuations et volatilité du marché et d'assurer la durabilité et la rentabilité à long terme de l'écosystème Freeway. Cela permettra à Freeway de maintenir le plus haut niveau de récompenses de la simulation Supercharger.



Pendant que ce processus est en cours, Freeway allouera du capital à son portefeuille sous-jacent et cela signifie que, pour une période temporaire, nous n'achèterons pas de simulations Supercharger jusqu'à ce que nos nouvelles stratégies soient mises en œuvre.



Nous vous informerons lorsque nous serons prêts à recommencer les achats partiels de simulations Supercharger (rachats) et ensuite lorsque nous pourrons recommencer les achats complets de simulations Supercharger ainsi que les dépôts et achats de jetons Freeway (FWT) sur la plateforme.

Pourquoi toutes les cryptomonnaies sont en chute libre

Des utilisateurs mécontents se sont rendus sur le canal communautaire Telegram de Freeway, exprimant leur frustration de ne pas pouvoir accéder à leurs comptes. D’après les commentaires, les personnes qui ont dit à leurs amis et aux membres de leur famille d'investir dans la plateforme semblent les plus en colère.La nouvelle, d'abord rapportée par le compte Twitter FatManTerra, spécialiste des cryptomonnaies, fait suite à d'autres effondrements très médiatisés dans l'espace cryptographique cette année, notamment celui de Celsius, qui a déposé le bilan. FatManTerra a tweeté le 22 octobre expliquant qu'il pensait que Freeway était une chaîne de Ponzi qui s'effondrerait probablement à la même époque l'année prochaine.Eh bien, apparemment nous n'avons pas eu à attendre une année entière pour que les choses s'effondrent. Cela semble s'être produit en un jour seulement, puisque le site Web de Freeway présente un message pour expliquer que « les utilisateurs ne peuvent plus accéder à leur argent ». Et cela ressemble beaucoup à ce que Celsius a dit après avoir annoncé l'arrêt des retraits en juin dernier.« Comme vous le savez tous, il y a eu une instabilité sans précédent sur les marchés des changes et des cryptomonnaies ces derniers temps », indique Freeway. « Freeway a donc décidé de diversifier sa base d'actifs pour gérer l'exposition aux futures fluctuations et instabilité du marché assurant la durabilité et la rentabilité à long terme de l'écosystème Freeway. Cela permettra à Freeway de maintenir le plus haut niveau de récompenses de simulation Supercharger », poursuit la note. Un stratagème classique de Ponzi est une fraude financière dans laquelle des individus effectuent des manipulations bancaires ainsi que des manipulations des états comptables pour payer continuellement de nouveaux investisseurs grâce à d'anciens investisseurs tout en maintenant l'illusion des rendements. En termes économiques, investir dans un système de Ponzi est un jeu à somme négative et est une forme de jeu comme le poker ou la roulette.Le jeu est une consommation et, contrairement aux entreprises productives, rien de valeur n'est créé à partir du processus. Il y a une réserve d'argent fixe et chaque personne qui fait un profit le fait nécessairement au détriment de quelqu'un d'autre qui perd. Tout gagnant unique est nécessairement payé par plusieurs perdants. Les jeux à somme négative ne génèrent pas, dans l'ensemble, de la richesse ou de l'utilité et redistribuent simplement les fonds d'entrée à différents participants. Il y a un rendement attendu négatif de s'engager dans cette classe d'activités. »« Dans le programme de vingt ans de Bernie Madoff, de nombreux investisseurs ont vraiment gagné de l’argent, et investir dans des projets de Ponzi au bon moment peut en effet vous rendre très riche. Certaines personnes deviennent également extrêmement riches en jouant à la roulette, mais ce n'est pas le cas de la majorité et vous n'entendrez jamais parler de ceux qui ont tout perdu. C'est l'essence de la raison pour laquelle les stratagèmes de Ponzi sont illégaux et considérés comme une forme de fraude, ils sont une forme de jeu d'argent qui dépend de l'asymétrie de l'information et de la collusion où le reste de la société supporte les coûts et les externalités négatives pour aider les victimes lorsque la musique s'arrête inévitablement et qu'il n'y a plus de chaises. »La vidéo YouTube intituléeci-dessous montre comment les utilisateurs peuvent obtenir un taux de rendement incroyable en donnant de l'argent à Freeway - de 10 % pour l'achat du jeton natif jusqu'à 43 % de rendement sur les mises. Mais il n'est pas clair comment le fait de donner cette monnaie à Freeway a permis aux utilisateurs de réaliser des profits aussi incroyables. Curieusement, les utilisateurs pouvaient également "miser" de l'or, ce qui leur permettait de gagner de l'argent. On ne sait pas non plus comment cela était censé fonctionner.Freeway a traité environ 160 millions de dollars en valeur, selon son site Web, bien que cette affirmation n'ait pu être vérifiée de manière indépendante. Il n'y a rien sur le site Web qui explique comment un quelconque service a été offert par Freeway au-delà de la transformation de crypto en plus de crypto. Et bien que cela puisse sembler génial d'être payé une tonne d'argent pour ne rien faire, ce n'est généralement pas de cette façon qu'une valeur réelle est créée dans le monde.« Nous l'avons construit pour créer des avantages et des récompenses pour les gens et je veux voir ces gens en bénéficier et être récompensés pour cela », a déclaré Graham Doggart, l'un des fondateurs de Freeway, dans une explication typique d'une vidéo postée sur la chaîne YouTube de l'entreprise.Malgré la publication de dizaines de vidéos sur YouTube, chaque explication de Freeway semble parler de la plateforme comme d'une sorte de grande machine à générer de l'argent sans vraiment expliquer le mécanisme qui lui permet de fonctionner. Et de manière incroyable, il semble que peu importe si le marché de la cryptomonnaie plus largement se porte bien ou mal, « vous allez toujours gagner de l'argent » selon les vidéos promotionnelles de Freeway.« Peu importe si le marché monte ou descend, vous obtenez toujours un peu plus de ce que nous avons déjà, a déclaré Matt Spangard, CTO de Freeway, dans une vidéo du 12 juillet 2021. Le marché fait un plongeon, quand il remonte, vous avez plus que vous avez commencé, donc vous êtes bien mieux loti que si c'était dans un compte traditionnel quelque part ou même hors ligne. »Les dirigeants de Freeway appellent cela la « finance sociale », qui est décrite en termes tout aussi opaques. « La finance sociale est un concept où l'argent ou la finance sont exécutés d'une manière qui profite à toutes les personnes qui y sont connectées », a déclaré Sadie Hutton, fondatrice et co-PDG, dans une vidéo YouTube, sans préciser ce que cela signifie.La Wayback Machine de l'Internet Archive montre que huit personnes figuraient sur la page d'accueil de la société le mois dernier. Le site mentionne Sadie Hutton comme fondatrice et co-PDG, Graham Doggart comme fondateur et co-PDG, ainsi que Peter Neilson comme fondateur et directeur, et bien d'autres encore. Mais le site de Freeway ne mentionne actuellement personne comme étant attaché au projet.Freeway explique sur son site Web que la société travaille sur un produit appelé Freeway Spend Account, et qu'elle proposerait une « carte de débit virtuelle » à l'avenir.« La volatilité du marché provient de la spéculation », selon Alex Miller, directeur général de Hiro. Sa société crée des outils de développement pour Stacks, le réseau permettant les applications et les contrats intelligents pour le bitcoin. Il a déclaré à Reuters qu'il pensait que la baisse rapide de la valeur du bitcoin et du reste du marché des cryptomonnaies était due à la nature hautement spéculative de ces monnaies numériques.Les cryptomonnaies ont plongé en tandem avec Wall Street, et presque à égalité avec le Nasdaq centré sur la technologie, alors que les investisseurs s'inquiètent des prochaines mesures de la Réserve fédérale pour maîtriser l'inflation. Les chiffres plus élevés que prévu ont suscité des inquiétudes quant à la possibilité que la banque centrale adopte une politique de resserrement encore plus agressive, provoquant une récession. En période de turbulences, les investisseurs cherchent à s'abriter dans des actifs plus stables tels que les obligations du Trésor. Le secteur des cryptomonnaies est en plein chaos . Il y a quelques mois à peine, les sociétés de cryptomonnaies faisaient beaucoup de publicité après que les monnaies virtuelles aient connu un pic vertigineux en 2021. Comparée aux progrès réalisés en 2021 par le marché de la cryptomonnaie, cette année a été moins terne. L'année dernière, un nombre croissant d'investisseurs particuliers ont fait leur entrée sur le marché, faisant grimper la valeur du bitcoin jusqu'à un peu moins de 69 000 dollars, alors qu'il en vaut aujourd'hui moins de la moitié, selon CoinDesk. « La maison de la cryptomonnaie est en feu, et tout le monde se précipite simplement vers les sorties parce qu'il y a une perte totale de confiance dans le secteur », dit Ed Moya, un stratège principal des marchés à la société financière Oanda. Pourtant, pour l'instant, de nombreux analystes ne pensent pas que le système financier au sens large soit en danger. La valeur totale du marché des cryptomonnaies serait toujours inférieure à la valeur totale du marché d'une grande entreprise comme Apple.