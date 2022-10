TikTok Shop sera disponible aux États-Unis avant les vacances de fin d’année

Au cours des dernières semaines, TikTok a publié une série d'offres d'emploi qui marquent le premier pas important de TikTok dans le commerce électronique américain, en construisant des centres de traitement des commandes semblables à ceux d'Amazon. Cette décision signifie que TikTok s'engage à faire du commerce électronique sa prochaine source de revenus importante, après la croissance explosive de son activité publicitaire. « En assurant l'entreposage, la livraison et le service client, notre mission est d'aider les vendeurs à améliorer leur capacité et leur efficacité opérationnelles, à offrir aux acheteurs une expérience d'achat satisfaisante et à assurer une croissance rapide et durable de TikTok Shop », écrit la société dans une offre d'emploi.D'après les offres d'emploi, TikTok cherche à mettre en place un « système international d'exécution du commerce électronique » qui comprendra des entrepôts internationaux, des dédouanements et des systèmes de chaîne d'approvisionnement qui soutiennent les efforts de commerce électronique national aux États-Unis et transfrontalier. Les systèmes effectueront éventuellement le regroupement des colis, ainsi que le transport des marchandises d'une étape à l'autre et la gestion des retours gratuits.L'un des postes, celui de responsable des solutions logistiques pour un centre d'exécution mondial, recherche un employé basé à Seattle pour planifier et concevoir des centres d'exécution et des solutions logistiques de commerce électronique comprenant le transport des marchandises, la prévision des commandes et la gestion des stocks.Un autre poste basé à Seattle prévoit la création d'un nouveau centre de services d'exécution des commandes "à partir de zéro". Le centre, indique l'annonce, « est une équipe mondiale chargée de développer et de faire croître notre solution logistique » et comprendra l'exécution des produits par TikTok Shop pour ses vendeurs en « assurant l'entreposage, la livraison et les retours du service client ». Alors que ce rôle appelle explicitement au développement de services de traitement des commandes pour la logistique e-commerce de TikTok aux États-Unis, d'autres rôles font référence à une équipe responsable d'un réseau mondial de logistique et d'entreposage.Pour l'instant, il ne semble pas que TikTok envisage de mettre en place sa propre unité de transport comme Amazon. Les offres d'emploi laissent entendre que TikTok travaillerait avec des fournisseurs pour gérer l'expédition, la consolidation des colis et le transport. Une description de poste pour un responsable de la logistique d'exécution implique que, comme Amazon, TikTok cherche à développer un programme de retour gratuit.TikTok exploite déjà TikTok Shop en dehors des États-Unis, et TikTok dispose déjà d'une fonction d'achat facilitée par Shopify. Il semble maintenant que TikTok ait de plus grands projets en tête pour dépasser ses modestes aspirations à faciliter les ventes pour les influenceurs et devenir un géant de la vente en ligne. En établissant ses propres centres d'exécution basés aux États-Unis, TikTok pourrait créer une toute nouvelle source de revenus et devenir une destination d'achat en ligne privilégiée pour son large public de jeunes. Mais TikTok n'est pas encore prêt à parler de tout cela.Un porte-parole de TikTok a fourni une déclaration, insistant sur le fait que ByteDance se concentre sur ses opérations de commerce électronique existantes, et non sur une quelconque expansion aux États-Unis : « Nous nous concentrons sur la fourniture d'une expérience d'achat de qualité dans les pays où TikTok Shop est actuellement proposé en Asie du Sud-Est et au Royaume-Uni, ce qui inclut la fourniture aux marchands d'une gamme de caractéristiques de produits et d'options de livraison ».Bien que TikTok affirme officiellement qu'il se concentre sur ses opérations dans des pays comme le Royaume-Uni, le Financial Times a rapporté plus tôt ce mois-ci que la boutique TikTok britannique avait du mal à décoller. Il se peut que le marché américain soit plus susceptible d'adopter le shopping TikTok et, selon le FT, TikTok prévoit de lancer une fonction de shopping aux États-Unis avant la saison des fêtes. Il se peut aussi que les plateformes de médias sociaux ne soient pas des destinations de choix pour le shopping. La fonctionnalité d'achat de TikTok permettrait aux influenceurs de déposer des liens vers des produits pendant les livestreams, ce que Meta a essayé de faire avec Facebook, sans succès, et a fermé une fonctionnalité similaire au début du mois. Il n'est pas encore certain que TikTok puisse réussir là où Meta a échoué.Bien que les centres de traitement des commandes de TikTok aux États-Unis soient la toute dernière idée de ByteDance pour se développer dans le commerce électronique américain, il est clair que ce projet ne fait que commencer. Cependant, la réussite d'Amazon montre à quelle vitesse une entreprise peut bâtir un empire une fois qu'elle est connectée à une large base de clients en ligne. Quatre ans après son lancement, Amazon est passé de la vente de livres aux États-Unis à la domination du commerce électronique mondial.Nous notons que la communauté populaire #BookTok de TikTok a été créditée d'un pic dans les ventes de livres romantiques imprimés cette année. Il est donc logique que TikTok suive les traces d'Amazon et veuille aller au-delà de la simple vente de livres pour d'autres détaillants. Forbes a rapporté l'année dernière que le hashtag TikTok #tiktokmademebuyit a attiré 2,3 milliards de vues, tandis qu'un hashtag TikTok similaire #amazonfinds a capté 6,7 millions de vues. Si TikTok maintient sa popularité et son influence, la plateforme sociale pourrait réaliser l'impossible et devenir une force perturbatrice, même pour un géant du commerce électronique comme Amazon.Mais tout le monde n'est pas convaincu que cela puisse arriver. Au moins un expert en gestion de patrimoine a déclaré qu'il pensait que l'idée que TikTok se lance dans le commerce électronique était idiote. « C'est idiot. Ils n'ont aucune chance de rivaliser et c'est une perte totale d'argent et de temps », a déclaré Michael Pachter, analyste chez Wedbush.TikTok reste discret alors qu'il lance des applications dans les principales villes américaines, mais il a précédemment déclaré que son intérêt pour le commerce électronique découlait du fait que les utilisateurs recherchaient une expérience "transparente" lorsqu'ils utilisaient l'application. Il est probablement devenu trop tentant pour la plateforme sociale d'imaginer le flux de revenus potentiels qu'elle pourrait générer si les milliards de personnes cliquant sur le hashtag #tiktokmademebuyit pouvaient effectuer des achats directement dans l'application ; TikTok se chargeant ensuite de l'exécution des commandes et même du traitement des retours. « Lorsqu'il s'agit de l'expansion du marché pour TikTok Shop, nous sommes toujours guidés par la demande et nous explorons constamment des options nouvelles et différentes sur la façon dont nous pouvons mieux servir notre communauté, les créateurs et les commerçants sur les marchés du monde entier », a déclaré TikTok.Source : Linkedin ( 1 Quel est votre avis sur le sujet ?